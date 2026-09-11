В Ярославле изменят несколько автобусных маршрутов — как будет ходить транспорт

В Ярославле на сутки ограничат движение на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова. Это связано с ремонтом трамвайных путей. Ограничения будут действовать с 23:00 12 сентября до 23:00 13 сентября, уточнили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Из-за этого временно изменятся маршруты движениях нескольких автобусов.
Маршруты № 75, 44 и 94С при движении из центра города проследуют по Республиканскому проезду, улицам Кузнецова и Чехова. Остановки «Институт» и «Улица Чехова» отменяются. В маршруты вводится новый остановочный пункт — «Областная онкологическая больница».
Маршруты № 50, 60, 71С при движении из центра города проследуют в объезд по проспекту Ленина, улицам Воинова, Угличской и Чехова. Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится к Дворцу Молодежи, а «Улица Чехова» — на одноименную улицу напротив дома № 11. Остановка «Институт» отменяется.
Маршруты № 59, 64, 67 при движении из Заволжского района проследуют в объезд по улицам Советской, проспекту Ленина, Угличской и Чехова. Временно отменяются остановки «Улица Победы» и «Институт». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому № 20/53, «Улица Чехова» — на улицу Чехова к дому № 11. На маршрутах № 59 и 64 добавляется остановка «Улица Воинова».
Маршрут № 45 при движении от Ярославского моторного завода проследует по проспекту Октября и улице Чехова. Временно исключаются остановки «Областная онкологическая больница», «Институт» и «Улица Чехова».
Ранее стало известно, что в Ярославле возобновили два троллейбусных маршрута.