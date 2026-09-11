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Хотят снести бараки: в Ярославле не нашли застройщика на землю у вокзала Ярославль-Главный

Почему аукцион признали несостоявшимся

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В Ярославле на нашли застройщика для комплексного развития территории на Пятерке | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле на нашли застройщика для комплексного развития территории на Пятерке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на нашли застройщика для комплексного развития территории на Пятерке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле не состоялся аукцион по поиску застройщика для комплексного развития территории в районе улицы Павлика Морозова. В департаменте градостроительства 10 сентября рассказали, что желающих заявиться на торги не нашлось.

«В период, установленный для приема заявок на участие в аукционе в извещении о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Павлика Морозова не подано ни одной заявки на участие в аукционе», — говорится в сообщении.

Минимальную цену на получение права договора о комплексном развитии этого места установили в размере 21 млн 282 тысяч 916 рублей. Желающие побороться за право застройки должны были внести задаток в 2,18 млн рублей.

Под комплексным развитием территории понимается ситуация, когда застройщик возводит не только здание — дом или офис, но и берет на себя создание инфраструктуры. От строительства детского сада до благоустройства территории, например создания сквера. В зависимости от типа застройки.

Разговоры о расселении и сносе домов под стройку на Павлика Морозова начались в марте 2026 года.

Речь шла не о новой жилой застройке, а об объектах общественно-делового назначения, о чем порталу 76.RU говорил заммэра Александр Черневский. Это же значится и в постановлении мэрии от 5 мая 2026 года о комплексном развитии этого места.

Согласно видам разрешенного использования земли, на участке могут построить гаражи, здание, в котором разместятся услуги вроде химчисток, ателье, парикмахерских, аптеки. Можно здесь возвести и поликлинику, учреждение культуры, религиозную постройку. А также фитнес-центр, ресторан, гостиницу. Предельное количество этажей зданий не установлено.

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Будущему застройщику нужно возвести площадки для занятия физкультурой и отдыха, детских игровых зон, необходимых для создания комфортной среды жителей многоквартирных домов № 1, 2, 6, 8, 14 по улице Павлика Морозова, расположенных на смежной территории.

Планируемая общая площадь всех этажей построенных здесь зданий и сооружений составит 50 760 квадратных метров. Власти уточняли, что все дома, которые хотят снести, аварийные. Дома № 5 и 9 уже расселили, в доме № 12 оставалось одно нерасселенное помещение, а дома № 3а, 4, 10 планируют расселять за счет будущего застройщика.

На реализацию проекта дается 10 лет.

Мы делали репортаж из бараков у вокзала. О том, что думают сами жильцы о сносе и куда их могут переселить, смотрите здесь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комплексное развитие территории Застройка Аукцион Пятерка
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Комментарии
16
Гость
8 минут
Боты, какие новостройки в центре? Вы вообще откуда? На самом деле люди на этой улице десятилетия ждут расселения. Сейчас это должно быть в приоритете. А что там будет вопрос не срочный. Совсем рядом железнодорожный узел, вредные и опасные факторы в наличии. Там неплохо бы зашёл возможно парк рядом с этим жутким почтамптом.
Гость
31 минута
В этом месте не хватает хорошего фуд-корта для туристов и просто людей, которые приезжают и уезжают.
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Гость
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