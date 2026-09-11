Цены снова начали резко расти — в ЦБ раскрыли, чего ждать дальше

Зарплаты растут быстрее производительности труда Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Рост цен в России в последние месяцы заметно ускорился. О причинах этого явления, рисках, а также дальнейшем изменении ключевой ставки, ситуации на рынке труда и сбережениях россиян рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию», — заявила Набиуллина.

По ее словам, риски дальнейшего роста цен выросли и сейчас преобладают. Экономика может снова вернуться к перекосу между спросом и предложением.

«Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу», — отметила глава ЦБ.

На фоне этих рисков снижать ставку автоматически не будут. Ее траектория должна привести инфляцию к 4% в 2027 году.

«Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем», — подчеркнула Набиуллина.

В этот раз ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Причиной стал высокий рост цен в июле и августе. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще по итогам прошлого заседания и это отразилось в пересмотре прогноза по ставке на текущий и следующий год в сторону повышения. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься исходя из фактической ситуации с инфляцией.

Что касается экономического роста, он идет в рамках прогноза ЦБ — 0–1%. Это подтверждают данные за первое полугодие и показатели третьего квартала.

«Данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза», — сказала Набиуллина.

На рынке труда ситуация немного улучшилась. Уже меньше компаний жалуются на нехватку кадров. Но зарплаты по-прежнему растут быстрее, чем производительность труда.

«Темпы роста заработных плат немного снизились. Но рост производительности труда по-прежнему существенно отстает. Для устойчивого замедления инфляции необходимо дальнейшее сокращение разрыва в динамике производительности и зарплат. И крайне желательно, чтобы оно происходило за счет опережающего роста производительности труда», — добавила она.

Люди по-прежнему предпочитают копить деньги. Рублевые средства в банках умеренно растут.