НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

зап.

 749мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Сбили 18-летнего
Работа школ в дни выборов
Ярославль из Лего
Вернули троллейбусы
Где провести роскошный корпоратив
Снос бараков ради застройки
О ночных налетах по России
Новый офисный центр
Когда дом признают аварийным
Экономика Цены снова начали резко расти — в ЦБ раскрыли, чего ждать дальше

Цены снова начали резко расти — в ЦБ раскрыли, чего ждать дальше

Набиуллина поделилась планами на ключевую ставку

129
Зарплаты растут быстрее производительности труда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЗарплаты растут быстрее производительности труда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Зарплаты растут быстрее производительности труда

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Рост цен в России в последние месяцы заметно ускорился. О причинах этого явления, рисках, а также дальнейшем изменении ключевой ставки, ситуации на рынке труда и сбережениях россиян рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию», — заявила Набиуллина.

По ее словам, риски дальнейшего роста цен выросли и сейчас преобладают. Экономика может снова вернуться к перекосу между спросом и предложением.

«Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу», — отметила глава ЦБ.

На фоне этих рисков снижать ставку автоматически не будут. Ее траектория должна привести инфляцию к 4% в 2027 году.

«Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем», — подчеркнула Набиуллина.

В этот раз ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Причиной стал высокий рост цен в июле и августе. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще по итогам прошлого заседания и это отразилось в пересмотре прогноза по ставке на текущий и следующий год в сторону повышения. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься исходя из фактической ситуации с инфляцией.

Что касается экономического роста, он идет в рамках прогноза ЦБ — 0–1%. Это подтверждают данные за первое полугодие и показатели третьего квартала.

«Данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза», — сказала Набиуллина.

На рынке труда ситуация немного улучшилась. Уже меньше компаний жалуются на нехватку кадров. Но зарплаты по-прежнему растут быстрее, чем производительность труда.

«Темпы роста заработных плат немного снизились. Но рост производительности труда по-прежнему существенно отстает. Для устойчивого замедления инфляции необходимо дальнейшее сокращение разрыва в динамике производительности и зарплат. И крайне желательно, чтобы оно происходило за счет опережающего роста производительности труда», — добавила она.

Люди по-прежнему предпочитают копить деньги. Рублевые средства в банках умеренно растут.

«При этом в структуре сбережений увеличивается доля текущих и накопительных счетов, наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка. Кредитование, прежде всего в корпоративном сегменте, в июле снова ускорилось после более сдержанной динамики в июне», — отметила Набиуллина.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Инфляция Ключевая ставка ЦБ Кредит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
7 минут
Всё стабильно. Рост цен стабильный, а с октября к росту цен ещё и рост стоимости услуг ЖКХ добавится, как говорит один персонаж, всё идёт строго по плану.
Гость
17 минут
Вот так, оказывается, зарплата растет слишком быстро.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Рекомендуем