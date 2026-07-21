Били ракетами и дронами, один залетел в квартиру: главное о ночной атаке

Удары привели к лесному пожару (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В ночь на 21 июля ВСУ ударили беспилотниками и ракетами по нескольким регионам России. Без последствий атака не прошла. Один из дронов залетел в квартиру, также возник пожар. Приводим всю официальную информацию.

Во Владимирской области беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома. Губернатор Александр Авдеев сообщил подробности.

«Во Владимире — полет БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводится эвакуация. Пожар вследствие попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано», — сообщил Авдеев.

В Белгородской области ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и округу. В оперативном штабе региона сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет, оперативные и аварийные службы уточняют последствия.

В Калужской области утром ПВО уничтожила два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Жертв и разрушений в результате атаки не обнаружили.

«Утром силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территориями Козельского и Сухиничского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в своем Telegram-канале.

В Ростовской области в ходе отражения атаки пострадали несколько районов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и четырех районах — Константиновском, Обливском, Боковском и Советском.

«В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет», — написал Слюсарь.

В Воронежской области ночью сбили один дрон над столицей региона. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что пострадавших и разрушений нет.

В Севастополе военные отразили атаку дронов. Сбили два беспилотника у Северной стороны, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ракетную опасность объявляли в Курской области и Ставрополе. Подробности о последствиях пока не поступали.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников. Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Обновлено в 09:40 (мск): За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза, погибли девять мирных жителей, еще 77 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок», — написал Шуваев.

Он уточнил, что позже установили личность мужчины, погибшего 19 июля, поэтому за вчерашний день общее число жертв достигло девяти. Кроме того, в больнице скончалась женщина, тяжело раненая при атаке дрона 11 июля в Белгородском округе.