Куда поехать на Азовское море с семьей: 7 песчаных пляжей, которые хвалят сами туристы

Пляжи на Азовском славятся песчаными берегами Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Азовское море традиционно привлекает туристов теплой водой, которая прогревается быстрее, чем на черноморском побережье, и широкими песчано-ракушечными берегами, удобными для отдыха с детьми. При этом важно учитывать и минусы отдыха: обилие медуз, цветущие водоросли и слабо развитую инфраструктуру. Большинство местных пляжей даже не имеют названий и остаются полудикими. Где искать лучшие места, чтобы искупаться и позагорать, рассказали наши коллеги из 93.RU.

Пляж в поселке Сенном

Координаты: 45.294270, 36.993472.

Рейтинг: около 72% положительных отзывов.

Пляж в Таманском заливе ценят прежде всего семьи с маленькими детьми. Туристы хвалят спокойное море без волн, длинное мелководье и теплое море, которое летом прогревается до высоких температур. На берегу есть навесы, раздевалки, туалеты, кафе, пирсы и прокат лежаков. Многие отдыхающие с удовольствием собирают здесь ракушки и наблюдают за крабами.

Главный недостаток места — большое количество водорослей. На берегу они могут неприятно пахнуть, а в самой воде встречаются густые заросли травы. Кроме того, туристы жалуются на небольших кусачих рачков, сезонных медуз, переполненность в выходные и неидеальную чистоту.

Итог: хороший вариант для отдыха с маленькими детьми, если идеальная прозрачность воды для вас не на первом месте.

Пляж в Кучугурах

Координаты: 45.400609, 36.978793.

Рейтинг: около 88% положительных отзывов.

Отдыхающие отмечают широкий песчано-ракушечный берег, теплую воду, пологий вход и спокойную атмосферу. Здесь меньше людей, чем на многих популярных курортах. Есть раздевалки, кафе, прокат лежаков и навесов, а также развлечения вроде сапов и «бананов».

Но почти каждый второй отзыв напоминает о главной проблеме — нашествии медуз во второй половине лета. При сильном ветре вода становится мутной, а часть пляжа остается практически без благоустройства.

Итог: удачное место для спокойного семейного отдыха, если повезет попасть в период без медуз.

Кучугуры — маленький поселок Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Пляж в поселке Ильич

Координаты: 45.423588, 36.766827.

Рейтинг: около 88% положительных отзывов.

Этот полудикий пляж любят за простор, широкий песчано-ракушечный берег, красивые закаты и отсутствие толп. Здесь комфортно отдыхать с детьми благодаря длинному пологому входу в море. Туристы также отмечают чистоту основной зоны и возможность отдыха с палатками.

При этом инфраструктуры здесь практически нет: мало привычных удобств, а доехать без автомобиля непросто. Иногда море приносит водоросли и медуз, после штормов вода становится мутной, а дорога к пляжу оставляет желать лучшего.

Итог: отличный выбор для тех, кто ищет тишину, дикую природу и минимум соседей по пляжу.

Пляж в Пересыпи (поселок За Родину)

Координаты: 45.352814, 37.123415.

Рейтинг: около 86% положительных отзывов.

Главное достоинство этого места — широкий песчаный пляж с ракушкой и отсутствие большого количества отдыхающих даже летом. Здесь удобный заход в воду, чистый берег, есть навесы, раздевалки, туалеты и небольшие кафе. Отдельно туристы отмечают красивые закаты.

Как и на многих азовских пляжах, впечатление могут испортить медузы. После ветра вода мутнеет, появляются водоросли, а инфраструктура здесь довольно скромная.

Итог: просторный и тихий пляж для тех, кто хочет отдохнуть вдали от шумных курортов.

Поселок Пересыпь растянулся тонкой линией вдоль моря Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Еще один пляж в Пересыпи (Ахтанизовский лиман)

Координаты: 45.345174, 37.155450.

Рейтинг: около 91% положительных отзывов.

По отзывам туристов, это один из самых чистых пляжей Азовского моря . Здесь широкий песчаный берег, мало людей, красивые виды и пологий вход в воду. Несмотря на полудикий формат, уже появились навесы, раздевалки, лежаки и небольшие торговые точки.

Основные претензии традиционные: летом встречается большое количество медуз, при волнении вода мутнеет, а инфраструктура остается минимальной. Не всем нравятся и спуски к пляжу.

Итог: один из лучших вариантов для спокойного отдыха на природе.

Дикий пляж в Пересыпи (у горы Восполиточино)

Координаты: 45.333468, 37.214402.

Рейтинг: около 89% положительных отзывов.

Это место особенно ценят любители тишины. Здесь широкий песчано-ракушечный берег, мало отдыхающих, красивые виды и теплое море. Даже при статусе дикого пляжа есть минимальный набор удобств: навесы, кафе и лежаки.

Минусы уже знакомы большинству поклонников Азовского моря: сезонные медузы, мутная вода после волнения, водоросли и весьма скромная инфраструктура. После штормов на берегу иногда остается мусор.

Итог: один из лучших вариантов для тех, кто хочет увидеть Азовское море без толп и городской суеты.

С горы Восполиточино открывается красивый вид Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Пляж в Тамани

Координаты: 45.219151, 36.721845.

Рейтинг: около 93% положительных отзывов.

Лидером рейтинга стал благоустроенный пляж на набережной Тамани, рядом с Казачьим музеем. Туристы называют его одним из лучших на Азовском море благодаря современной набережной, большому количеству мест для отдыха, детским площадкам, бесплатным навесам, чистоте и теплой воде. Здесь есть душевые, туалеты, кабинки для переодевания, кафе и прогулочные зоны. Многие приезжают сюда не только купаться, но и просто гулять по красивой набережной.

Чаще всего отдыхающие жалуются на нехватку парковочных мест. Иногда море приносит водоросли, а в высокий сезон возникают очереди к кабинкам для переодевания. В несезон часть инфраструктуры может не работать.

Итог: самый благоустроенный и универсальный пляж Азовского моря, по отзывам туристов, который подойдет и для семейного отдыха, и для неспешных прогулок вдоль моря.

Вне рейтинга. Центральный пляж в станице Голубицкой

Координаты: 45.331488, 37.264835.

Рейтинг: около 84% положительных отзывов.

Это единственный пляж на Азовском море, где число отзывов буквально зашкаливает. Если у остальных локаций их по 100–300, то у этой — более 2000. При этом по рейтингу популярное место заметно уступает конкурентам.

Главное достоинство здесь — развитая инфраструктура. Туристы отмечают широкий песчано-ракушечный берег, пологий вход в море и теплую воду, благодаря чему пляж особенно подходит для отдыха с детьми. Здесь работают кафе, есть навесы, лежаки, детские площадки, парковка и развлечения, а сама территория доступна круглосуточно.

Из недостатков отдыхающие чаще всего называют большое количество людей в высокий сезон. После штормов на берегу появляются мусор и водоросли, вода становится мутнее, а летом встречаются медузы. Кроме того, в разгар сезона бывает сложно найти место на парковке.

Итог: это самый популярный пляж Азовского побережья. И хотя по оценкам он уступает другим, место остается оптимальным выбором для тех, кто ценит развитую инфраструктуру и комфортный семейный отдых.