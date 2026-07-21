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«Эффект дыма из пасти»: увеличилась стоимость установки дракона и других фигур на площади Юности

Считаем, во сколько обойдется масштабное обновление в центре Ярославля

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Содержание
Закупки проходят отдельно на разные этапы и элементы благоустройства | Источник: Михаил Евраев / MAX Закупки проходят отдельно на разные этапы и элементы благоустройства | Источник: Михаил Евраев / MAX

Закупки проходят отдельно на разные этапы и элементы благоустройства

Источник:

Михаил Евраев / MAX

Масштабное обновление площади Юности в Ярославле по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» уже началось. С 20 июля площадь ограничили для посещений, здесь приступили к демонтажу существующей детской площадки.

«Основные работы по благоустройству площади Юности проведет ООО „ПК „Крепыш“. В первую очередь будет выполнен демонтаж старых конструкций, а также вывоз и утилизация строительного мусора. Кроме того, будут проведены земляные работы, включающие прокладку инженерных сетей, устройство оснований под проезды, тротуары и будущие площадки, установку фундаментных плит. Далее начнется устройство покрытий проездов, тротуаров и площадок. Будут также проведены электромонтажные работы, установлены опоры уличного освещения, выполнен монтаж системы видеонаблюдения. В завершение благоустройства — озеленение территории», — сообщили в правительстве Ярославской области.

ООО «ПК „Крепыш“ — скандально известная компания из Рыбинска. По данным сервиса „Контур.Фокус“, она была образована в декабре 2016 года. Ее директор — Олег Пегашов, единственный учредитель — Илья Лубенин. Кроме того, Лубенин является гендиректором родственной компании — ООО „Компания Крепыш“, основанной в Рыбинске в 2012 году. А Пегашов — соучредителем регионального отделения партии „Зеленые“. Компания специализируется на производстве спортивного и игрового оборудования, детских площадок. В 2021 году компания выиграла несколько десятков контрактов на сумму свыше 250 млн рублей и провалила крупнейшее благоустройство в Рыбинске, а также была раскритикована за обустройство Тверицкой набережной в Ярославле.

Сколько стоит благоустройство

Закупки по масштабному преображению площади Юности уже по многим пунктам завершены:

  • ранее нашли подрядчика на поставку шестиметровой фигуры «Птицы Говоруна» и необычной закрытой детской горки — 30,068 млн рублей.

  • отдельно объявляли закупку на установку шестиметрового трехглавого дракона с телеэкраном в руках, спил существующих деревьев, прокладку кабелей и коммуникаций под землей, укладку тротуарной плитки, установку видеонаблюдения и подсветки — 71 млн рублей.

  • Ещё одна закупка касается поставки 6 качелей и 7 мини-каруселей для детской площадки — 6,14 млн рублей.

  • Примечательно, что эти же качели мелькают в новой закупке на поставку лавок и каруселей, а также игрового комплекса с горками, который установят рядом с башней «Птица Говорун»  — 35,9 млн рублей.

  • Геопластика и озеленение площади — 27,112 мл рублей.

Игровой комплекс с горками | Источник: Михаил Евраев / MAX Игровой комплекс с горками | Источник: Михаил Евраев / MAX

Игровой комплекс с горками

Источник:

Михаил Евраев / MAX

  • Изготовление и монтаж парклетов (небольшая зона отдыха, в данном случае — деревянные лавки-настилы на возвышении) — 8,496 млн рублей.

  • Изготовление и монтаж шестиметрового дракона со светодиодной подсветкой — 7,908 млн рублей.

Итого свыше 180,5 млн рублей на данный момент. Редакция запросила в мэрии Ярославля назвать общую заложенную сумму на обновление площади.

«В каждой из голов должен присутствовать динамик, который выдает рев дракона и форсунка тумана, которая вместе с красно-оранжевой подсветкой создает эффект дыма из пасти», — говорится в документации.

В лапах дракон будет держать видеоэкран, который, видимо, будет закупаться отдельно, так как в документах уточняется, что его предоставит заказчик.

Изображения лавочек-парклетов (слева) | Источник: ГосзакупкиИзображения лавочек-парклетов (слева) | Источник: Госзакупки

Изображения лавочек-парклетов (слева)

Источник:

Госзакупки

Таким будет дракон | Источник: ГосзакупкиТаким будет дракон | Источник: Госзакупки

Таким будет дракон

Источник:

Госзакупки

В контракте по озеленению площади указаны сроки работ — чуть больше 300 дней с даты заключения контракта с перерывом на два зимних месяца. Таким образом благоустройство завершится к следующему лету.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Благоустройство Площадь Юности Формирование комфортной городской среды
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Комментарии
6
Гость
3 минуты
Когда вы еще помните, чтобы так много делали для красоты города, чтобы нам было по нему приятно погулять пройтись. Хотите пустые улицы серых панелек - переезжайте в другой регион
Гость
5 минут
интересная площадь получится. Мне нравится
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Гость
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