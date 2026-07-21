НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 750мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,55
Продадут дом-недострой
Горячий фоторепортаж с пляжа
Здесь был Пушкин
Будут судить военного
«Наноклещи» в Ярославле
Афиша на неделю
Ритуальный бизнес
Перекоп с Карабулинкой
Криминал Истязали и снимали на телефон: в Ярославле подростки жестоко избили 18-летнего парня

Истязали и снимали на телефон: в Ярославле подростки жестоко избили 18-летнего парня

После нападения он оказался в больнице с серьезными травмами

695
В Ярославле подростки жестоко избили парня | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruВ Ярославле подростки жестоко избили парня | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле подростки жестоко избили парня

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле возбудили уголовное дело после того, как двое подростков 16 и 17 лет жестоко избили 18-летнего парня. Инцидент произошел поздним вечером 17 июля напротив одного из магазинов на улице Чайковского в Кировском районе.

Как рассказали в полиции, со своей жертвой подростки были знакомы. Причиной избиения стала личная неприязнь к парню. При этом юноши снимали нападение на камеру.

«Один из несовершеннолетних был задержан очевидцами и передан патрульным полицейским, второй установлен и задержан сотрудниками отдела уголовного розыска через несколько часов. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как рассказали в СУ СКР по Ярославской области, одного из подростков отправили под домашний арест. Второму назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«В настоящее время продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в следкоме.

Если вина подростков будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Подросток Нападение Драка Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
32 минуты
Говорю же в бойцовском квартале на Кирова забыли поставить ринг
Гость
47 минут
Мамаши воспитали сыночек корзиночек🤬🤬
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем