Истязали и снимали на телефон: в Ярославле подростки жестоко избили 18-летнего парня

В Ярославле подростки жестоко избили парня Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле возбудили уголовное дело после того, как двое подростков 16 и 17 лет жестоко избили 18-летнего парня. Инцидент произошел поздним вечером 17 июля напротив одного из магазинов на улице Чайковского в Кировском районе.

Как рассказали в полиции, со своей жертвой подростки были знакомы. Причиной избиения стала личная неприязнь к парню. При этом юноши снимали нападение на камеру.

«Один из несовершеннолетних был задержан очевидцами и передан патрульным полицейским, второй установлен и задержан сотрудниками отдела уголовного розыска через несколько часов. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как рассказали в СУ СКР по Ярославской области, одного из подростков отправили под домашний арест. Второму назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«В настоящее время продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в следкоме.