Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала маленькая девочка

О других повреждениях из-за атаки пока не сообщили (фото носит иллюстративный характер) Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Сочи обломки беспилотника упали на территорию храма в центральном районе города, пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении оперштаба.

На месте работают оперативные и специальные службы. Информация о масштабе разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

В Крымском районе объявили угрозу атаки беспилотников, сообщили в администрации муниципалитета. В Анапе также включили сирену системы оповещения из-за угрозы, добавили в администрации. Такие же действия предприняли в Новороссийске.