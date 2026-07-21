Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала маленькая девочка

В Сочи обломки беспилотника упали на территорию храма в центральном районе города, пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении оперштаба.
На месте работают оперативные и специальные службы. Информация о масштабе разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.
В Крымском районе объявили угрозу атаки беспилотников, сообщили в администрации муниципалитета. В Анапе также включили сирену системы оповещения из-за угрозы, добавили в администрации. Такие же действия предприняли в Новороссийске.
Утром в Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров. Такие же меры предпринимали в аэропортах Краснодара и Геленджика. В этих городах воздушные гавани уже восстановили свою работу в штатном режиме.