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Происшествия Атаки БПЛА Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала маленькая девочка

Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала маленькая девочка

Ребенка доставили в больницу

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О других повреждениях из-за атаки пока не сообщили (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUО других повреждениях из-за атаки пока не сообщили (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

О других повреждениях из-за атаки пока не сообщили (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Сочи обломки беспилотника упали на территорию храма в центральном районе города, пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет», — говорится в сообщении оперштаба.

На месте работают оперативные и специальные службы. Информация о масштабе разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

В Крымском районе объявили угрозу атаки беспилотников, сообщили в администрации муниципалитета. В Анапе также включили сирену системы оповещения из-за угрозы, добавили в администрации. Такие же действия предприняли в Новороссийске.

Утром в Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров. Такие же меры предпринимали в аэропортах Краснодара и Геленджика. В этих городах воздушные гавани уже восстановили свою работу в штатном режиме.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Сочи Храм
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Комментарии
4
Гость
7 минут
Здоровья девочке!
Гость
22 минуты
Странно, с чего бы это?
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Гость
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