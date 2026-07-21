Что будет с ценами на бензин? Финансисты — о дефиците, причинах и стоимости топлива (есть капля оптимизма)

Очереди на АЗС стали привычной картинкой в мегаполисах Источник: Михаил Шилкин

Как в дальнейшем будет развиваться бензиновый кризис, когда исчезнут очереди и что будет с ценами на бензин — 74.RU собрал мнения экспертов.

Бензин пошел в рост

Годы идут — бензин только дорожает Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В июле популярные марки бензина продолжили демонстрировать рекордный рост цен по всей стране. По данным аналитического сервиса «Чек Индекс», за первую декаду июля медианная цена составила:

АИ-92: 70,5 рубля — на 20% выше, чем в прошлом году;

АИ-95: 77,5 рубля — на 24% выше прошлогодней;

АИ-98: 119,5 рубля — на 32% выше, чем в 2025.

Также выросла цена и на дизтопливо — 88 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году.

Медианная цена — стоимость, которая делит весь ценовой ряд на две равные половины. Одна половина всех товаров стоит дешевле этого значения, другая — дороже. Таким образом медианная цена показывает реальную «середину» рынка, тогда как средняя цена сильно искажается из-за слишком дорогих или супердешевых товаров.

«Волатильность и разброс стоимости высокие, разница в ценах сетевых и независимых АЗС достигает 2,1 раза», — отметили аналитики «Чек Индекса».

Стремительный бег цен бьет по карману автовладельцев Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

При этом спрос на топливо меняется неравномерно. В июле автомобилисты стали больше заправляться бензином АИ-92 и АИ-100 — по сравнению с 2025 годом число покупок увеличилось на 10% и 37% соответственно. При этом специалисты «Чек Индекса» отметили снижение покупок АИ-98 на 18%, АИ-95 — на 13%.

Конечно, хорошим спросом пользуется дизтопливо — рост на 28% за полгода.

«Закрыть глаза» не вправе

На увеличение стоимости бензина обратили внимание и в Центробанке. Топливо плеснуло в июньский рост индекса потребительских цен (ИПЦ), который вырос на 0,87% по сравнению с маем и ускорил годовой рост до 6%.

«Основным „довеском“ в июньский ИПЦ стал резкий рост цен на топливо. Базовый ИПЦ показал гораздо более сдержанный рост на 0,48% и 5%», — отметил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале Банка России.

По словам зампреда ЦБ, на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности. Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее — в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции.

«Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе, — признал Алексей Заботкин. — Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке».

При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, высказал уверенность заместитель председателя ЦБ.

«Производство снизилось на 25–30%»

Динамика цен на бензин и наличие дефицита во многом будут определяться способностью нефтяников восстановить объемы производства, указали эксперты.

«Судя по открытым данным, производство снизилось примерно на 25–30% из-за многочисленных атак на НПЗ, то есть ущерб уже выше, чем в прошлом году. Локально, конечно, принимаются различные меры для стабилизации ситуации: действует запрет на экспорт, снижаются экологические требования, активизируется импорт из Индии, Китая и стран бывшего СССР, демпфер (механизм субсидирования потребителей топлива на внутреннем рынке. — Прим. ред.) расширяется на импорт и так далее, — отметил аналитик ФГ „Финам“ Сергей Кауфман. — Однако это всё временные меры, которые облегчают симптомы кризиса, но не решают первичную проблему. Иначе говоря, для полной нормализации ситуации требуется восстановление объемов нефтепереработки. Для этого необходимо отремонтировать пострадавшие НПЗ и не допустить новых атак».

В большинстве случаев НПЗ можно отремонтировать в срок от пары недель до пары месяцев, но важнее гарантировать отсутствие новых повреждений, добавил эксперт. Это значит, что ситуацию можно нормализовать в срок до пары месяцев (без новых повреждений). На этом фоне большим успехом для топливного рынка РФ было бы достижение энергетического перемирия, но сейчас таких разговоров не ведется.

Был бы бензин — водители готовы ждать Источник: Наталья Лапцевич

«Если нормализовать производство удастся в ближайшие месяцы, то возникнут предпосылки для снижения цен относительно текущих аномальных уровней. И тогда по итогам года рост цен может вернуться в однозначную зону, — объяснил Сергей Кауфман. — При этом без восстановления производства итоговый рост цен по результатам года может быть даже выше, чем в 2025 году, хотя динамика и будет сглаживаться растущим импортом и субсидиями на него».

По словам эксперта «Финам», в ближайшие недели темпы роста (по данным Росстата) более 1,5% в неделю могут сохраниться, так как на импорт топлива из более дальних регионов (Китай, Индия) требуются недели, а без этого устранить локальный дефицит сложно.

«По мере роста субсидируемого импорта недельные данные будут сглаживаться, но устойчивое снижение цен, на наш взгляд, вероятно только в сценарии восстановления внутреннего производства. Также отметим, что локально импорт осложняется продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, из-за чего бензин в мире сейчас дороже обычного и дефицитен», — заключил Сергей Кауфман.

«Может нормализоваться в августе»

Бензиновый кризис пока не пройден, но его наиболее острая фаза может завершиться в ближайшие несколько недель, обнадежили эксперты.

«Главная причина — именно в физической нехватке топлива, а не только росте стоимости нефти. По оценкам отраслевых источников, производство бензина сейчас покрывает около 65% сезонного спроса, а ежедневный дефицит достигает 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн, — отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. — Правительство ограничило экспорт, увеличило загрузку действующих НПЗ, ускоряет их ремонты и наращивает импорт. Из Индии уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина, поставки также идут из Белоруссии».

При отсутствии новых крупных остановок НПЗ очереди должны начать сокращаться во второй половине июля, спрогнозировал эксперт.

«В большинстве регионов ситуация может нормализоваться в августе, но на юге страны и в удаленных регионах отдельные перебои способны сохраняться до начала осени из-за сложной логистики и повышенного сезонного спроса», — объяснил Владимир Чернов.

При этом возвращения цен к весенним уровням, по мнению эксперта, ждать всё равно не стоит.

«Импортное топливо обходится дороже, а оптовый рост доходит до розницы с задержкой. К концу года бензин может подорожать еще на 5–8% относительно начала июля. Средняя цена АИ-92 способна приблизиться к 74–76 рублям за литр, АИ-95 — к 80–83 рублям, — прокомментировал эксперт Freedom Global. — При новых остановках НПЗ рост может оказаться выше, а АИ-95 в отдельных регионах превысит 85 рублей».

«Рассосется к сентябрю»

Цифры Росстата в любом случае будут отличаться от того, что все мы видим на земле, то есть на АЗС, напомнил эксперт.

«Росстат считает крупный опт, а не розницу. Естественно, в рознице рост цен серьезно выше, чем это декларируется Росстатом. Особенно если брать юг страны и тем более если брать Крым. Там топливо уже доходит до 300–400 рублей за литр и как будто бы это входит в норму, — указал финансовый эксперт Алексей Кричевский. — Постепенно эти данные могут начать подравниваться. Торговлю, например, фьючерсами на бензин и дизель уже запустили на Мосбирже, и там более-менее адекватные показатели».

Проблема дефицита бензина с очень большой долей вероятности во многих регионах будет решена к сентябрю, уверен эксперт. Он связывает это с грядущими выборами в Госдуму.

«Из-за этого дефицита уже есть проблемы с уборкой урожая и так далее. Тем более непонятно, почему в принципе образовался дефицит и очереди, если, как говорят наверху, у нас в резервах почти два миллиона тонн бензина, — рассуждает Алексей Кричевский. — Предположительно, к сентябрю в большинстве регионов ситуация рассосется. В первую очередь, конечно, в Москве и в Петербурге, дальше — другие мегаполисы. Почему в большинстве? Потому что есть Крым, новые территории, куда так или иначе топливо доставлять нужно. И на этом, собственно, президент и заострил внимание, поручив проработать такие маршруты, до которых не достают, скажем так, внешние факторы».

Как это будет выглядеть — пока что вопрос, добавил эксперт.

Ожидать возврата ценника к значениям, допустим, мая, не стоит, согласен Алексей Кричевский.

«В любом случае топливо будет подороже процентов на 10–15. Как это скажется в дальнейшем на ценах и на инфляции, можно только предполагать. Потому что дефицит и повышение цен на топливо — это проблемы с уборкой урожая, рост себестоимости продуктов питания и так далее. Это, естественно, рост стоимости логистики. Так что инфляция может запросто пойти по спирали», — заключил эксперт.