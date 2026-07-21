Саудовской Аравии объявили морскую блокаду: чем это грозит

Пролив играет одну из ключевых ролей для нефтяного экспорта страны Источник: Earth Science and Remote Sensing Unit / NASA JSC

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Об этом в X сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сари.

«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа „око за око“. Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования этого заявления», — говорится в сообщении.

В движении пояснили, что блокада стала ответом на осаду Йемена со стороны Саудовской Аравии, которая длится почти 12 лет. По словам хуситов, Эр-Рияд блокирует йеменские порты и аэропорты с суши, моря и воздуха.

Заместитель главы медиа-офиса хуситов Насруддин Амер заявил, что Баб-эль-Мандебский пролив будет закрыт для саудовских судов. Он подчеркнул, что этот шаг является симметричным ответом на многолетнюю блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда.

Баб-эль-Мандебский пролив — это 32-километровый проход между Йеменом и африканским побережьем, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Через него проходит около 12% мировой торговли и четверть всех контейнерных перевозок.

Саудовская Аравия уже перенаправила сюда свой нефтяной экспорт, потому что с конца февраля 2026 года Иран блокирует Ормузский пролив на фоне обострения конфликта с США и Израилем, сопровождающегося взаимными ударами и бомбардировками. Это был ключевой маршрут для поставок энергоносителей, через который в мирное время проходило около 20% мировой нефти.

В ответ Саудовская Аравия перенаправила около 70% своего нефтяного экспорта в порт Янбу на Красном море. Танкеры с саудовской нефтью идут через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию и через Суэцкий канал в Европу. Закрытие пролива лишит королевство последнего маршрута для экспорта нефти в обход Ормуза и может сократить глобальные поставки сырья на 7%, по данным аналитический платформы Kpler.

Противостояние между хуситами и Саудовской Аравией длится с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Йемена Сану. В 2015 году Эр-Рияд возглавил военную коалицию против них. С октября 2022 года между сторонами действовал режим прекращения огня.

13 июля 2026 года произошла эскалация. Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в ударе по аэропорту Саны. Международно признанное правительство Йемена, зависимое от Эр-Рияда, заявило, что удар нанесли его силы, чтобы предотвратить посадку иранского самолета без разрешения. Хуситы расценили атаку как объявление войны и заявили о завершении перемирия. В тот же день они нанесли ответный удар по саудовскому аэропорту Абха с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Саудовская Аравия пока официально не комментировала заявления хуситов. Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом уже взяла на себя обязательства по охране судов в проливе.