НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

южн.

 750мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,55
Подростки избили 18-летнего парня
Ремонт Октябрьского моста
Здесь был Пушкин
Продадут дом-недострой
Горячий фоторепортаж с пляжа
Будут судить военного
«Наноклещи» в Ярославле
Афиша на неделю
Страна и мир Война на Ближнем Востоке Саудовской Аравии объявили морскую блокаду: чем это грозит

Саудовской Аравии объявили морскую блокаду: чем это грозит

Новый виток обострения на Ближнем Востоке

211
Пролив играет одну из ключевых ролей для нефтяного экспорта страны | Источник: Earth Science and Remote Sensing Unit / NASA JSCПролив играет одну из ключевых ролей для нефтяного экспорта страны | Источник: Earth Science and Remote Sensing Unit / NASA JSC

Пролив играет одну из ключевых ролей для нефтяного экспорта страны

Источник:

Earth Science and Remote Sensing Unit / NASA JSC

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Об этом в X сообщил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сари.

«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа „око за око“. Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования этого заявления», — говорится в сообщении.

В движении пояснили, что блокада стала ответом на осаду Йемена со стороны Саудовской Аравии, которая длится почти 12 лет. По словам хуситов, Эр-Рияд блокирует йеменские порты и аэропорты с суши, моря и воздуха.

Заместитель главы медиа-офиса хуситов Насруддин Амер заявил, что Баб-эль-Мандебский пролив будет закрыт для саудовских судов. Он подчеркнул, что этот шаг является симметричным ответом на многолетнюю блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда.

Баб-эль-Мандебский пролив — это 32-километровый проход между Йеменом и африканским побережьем, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Через него проходит около 12% мировой торговли и четверть всех контейнерных перевозок.

Саудовская Аравия уже перенаправила сюда свой нефтяной экспорт, потому что с конца февраля 2026 года Иран блокирует Ормузский пролив на фоне обострения конфликта с США и Израилем, сопровождающегося взаимными ударами и бомбардировками. Это был ключевой маршрут для поставок энергоносителей, через который в мирное время проходило около 20% мировой нефти.

В ответ Саудовская Аравия перенаправила около 70% своего нефтяного экспорта в порт Янбу на Красном море. Танкеры с саудовской нефтью идут через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию и через Суэцкий канал в Европу. Закрытие пролива лишит королевство последнего маршрута для экспорта нефти в обход Ормуза и может сократить глобальные поставки сырья на 7%, по данным аналитический платформы Kpler.

Противостояние между хуситами и Саудовской Аравией длится с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Йемена Сану. В 2015 году Эр-Рияд возглавил военную коалицию против них. С октября 2022 года между сторонами действовал режим прекращения огня.

13 июля 2026 года произошла эскалация. Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в ударе по аэропорту Саны. Международно признанное правительство Йемена, зависимое от Эр-Рияда, заявило, что удар нанесли его силы, чтобы предотвратить посадку иранского самолета без разрешения. Хуситы расценили атаку как объявление войны и заявили о завершении перемирия. В тот же день они нанесли ответный удар по саудовскому аэропорту Абха с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Саудовская Аравия пока официально не комментировала заявления хуситов. Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом уже взяла на себя обязательства по охране судов в проливе.


ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Йеменские хуситы Саудовская Аравия Пролив Нефть Морская блокада
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Рекомендуем