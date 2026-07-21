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Дороги и транспорт «Решение принято по просьбам»: в Ярославской области запустят новый автобусный маршрут

«Решение принято по просьбам»: в Ярославской области запустят новый автобусный маршрут

Рассказываем, где он будет курсировать

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В Ярославской области запустят новый маршрут автобуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области запустят новый маршрут автобуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области запустят новый маршрут автобуса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области с 1 августа запустят новый автобусный маршрут. Он свяжет микрорайоны Заволжье и Веретье и будет работать под 39-м номером «Троллейбусный парк» — «Улица Тарасова».

«Решение о запуске маршрута принято по просьбам рыбинцев», — уточнил губернатор региона Михаил Евраев.

Автобусы будут ходить по маршруту от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева, бульвару Победы, Большой Тоговщинской, затем по Академика Губкина, Новой, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской.

Далее автобус проследует по улицам Волжской набережной, Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена, Советской площади, Максима Горького, Бадаева и Тарасова. На обратном пути — по улицам Тарасова, Костромской, Коллективизации и далее по тому же маршруту.

Обслуживать маршрут будут два новых автобуса среднего класса марки МАЗ. Работать на нем будут сотрудники ОАО «ПАТП № 1».

Также в Рыбинске оборудуют новые остановки в районе дворца спорта «Полет» на Волжской набережной и у завода «Рамоз» на Большой Тоговщинской.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Маршрут Рыбинск
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Комментарии
6
Гость
14 минут
Кайф!
Гость
15 минут
И остановки и новый автобус, спасибо!
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Гость
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