«Решение принято по просьбам»: в Ярославской области запустят новый автобусный маршрут

В Ярославской области запустят новый маршрут автобуса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области с 1 августа запустят новый автобусный маршрут. Он свяжет микрорайоны Заволжье и Веретье и будет работать под 39-м номером «Троллейбусный парк» — «Улица Тарасова».

«Решение о запуске маршрута принято по просьбам рыбинцев», — уточнил губернатор региона Михаил Евраев.

Автобусы будут ходить по маршруту от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева, бульвару Победы, Большой Тоговщинской, затем по Академика Губкина, Новой, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской.

Далее автобус проследует по улицам Волжской набережной, Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена, Советской площади, Максима Горького, Бадаева и Тарасова. На обратном пути — по улицам Тарасова, Костромской, Коллективизации и далее по тому же маршруту.

Обслуживать маршрут будут два новых автобуса среднего класса марки МАЗ. Работать на нем будут сотрудники ОАО «ПАТП № 1».