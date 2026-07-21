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Недвижимость Застройщик набрал долгов: под Ярославлем продадут заброшенный многоквартирный дом

Застройщик набрал долгов: под Ярославлем продадут заброшенный многоквартирный дом

Рассказываем, что известно об объекте

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Справа&nbsp;— фото недостроя от 2023 года | Источник: Яндекс.КартыСправа&nbsp;— фото недостроя от 2023 года | Источник: Яндекс.Карты

Справа — фото недостроя от 2023 года

Источник:

Яндекс.Карты

В деревне Ермолово Ярославского округа продадут недостроенный многоквартирный дом. Информация об этом появилась на сайте «РТС-тендер».

Частично возведенное здание площадью 1716 квадратных метров продают вместе с землей. Размер участка — 0,5 гектара.

Заброшка расположена параллельно Славянской улице — напротив уже построенной жилой трехэтажки. Судя по картам, это место находится неподалеку от скандального ЖК «Зеленый Бор», где дольщики двух домов не могут получить ключи от жилья.

Собственником указано ООО «Специализированный застройщик Практик». Это образованная в 2007 году компания, зарегистрированная в Ярославле на Революционном проезде, 12.

Собственник и гендиректор фирмы — Сергей Лазарев. Основным направлением работ указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным на конец 2020 года выручка компании составила 1,1 млн рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 3,1 млн. Это значит, что компания, вероятно, могла получить прочие доходы не за счет основной деятельности предприятия. Например, от переоценки ценных бумаг или продажи активов.

Забрали за многомиллионные долги

Но, судя по всему, в дальнейшем дела у компании шли не гладко. Например, в 2022 году один из крупных банков обратился в суд, чтобы взыскать с «Практика» просроченную по кредиту задолженность. Общая сумма составила больше трех миллионов рублей.

Недострой тоже оказался под арестом из-за долгов. «Практик» не вернул вовремя 15,3 млн рублей предпринимателю Сергею Охову, занимающемуся предоставлением консультаций по вопросам финансового посредничества. Можно предположить, что речь идет об экс-директоре представительства ассоциации строителей России в Ярославской области.

Чтобы компания могла вернуть деньги, арестованное имущество было решено продать с торгов. Начальную цену на объект, готовность которого оценивают в 9%, установили в 20,3 млн рублей. Недострой и земля находятся в залоге у Сергея Охова.

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 29 июля 2026 года. Аукцион должен пройти 31 июля.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Недострой Аукцион Продажа
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