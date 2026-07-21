На Октябрьском мосту в Ярославле разрушаются деформационные швы: что будут делать

На Октябрьском мосту требуется ремонт деформационных швов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти сообщили о разрушении деформационных швов на Октябрьском мосту. Внимание на этом акцентировал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля» Станислав Трубачев 21 июля на общегородском совещании в мэрии. Разрушения были зафиксированы в ходе обследования дорог, отремонтированных в 2023–2025 годах и еще находящихся на гарантии. На Октябрьском мосту работы выполняла организация «Ярдормост».

«На Октябрьском мосту даже визуально видно, что идет разрушение деформационных швов. Так как подрядчик не исполнял обязательства, уже выписаны штрафы. В течение месяца „Ярдормост“ обещает все-таки заменить деформационные швы. Если они не выполнят работы, будем привлекать стороннюю организацию с взысканием с „Ярдормоста“ потерь, которые понесет город», — прокомментировал Трубачев.

Также он отметил, что «Ярдормосту» нужно устранить недочеты на улице Гагарина и Суринском путепроводе, где образовались провалы.

АО «Ярдормост» — ярославский подрядчик, учрежденный областным Министерством имущественных отношений. Общество зарегистрировано в деревне Кузнечиха Ярославского округа 26 декабря 2018 года. Исполняющий обязанности генерального директора — Глеб Масленцев, который ранее возглавлял «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля». Выручка предприятия за 2025 год составила 4,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона.

Кроме того, нарекания со стороны властей есть к компаниям «ДСК 76» и «Волга-автодор». Первая компания не устранила трещины на отремонтированных ею улицах Радищева и Щапова, вторая — в Дядьковском проезде, где стерлась разметка и появилась яма на месте взятой пробы асфальта.

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «ДСК 76» — ярославская дорожно-строительная компания. Учредитель — Александр Глебов. В 2024 году компания получила контракт на 30 миллионов рублей на содержание части улиц в Ярославле, в 2023 году выполнила ремонты на сумму около 280 миллионов. Выручка за 2025 год у организации составила 117,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 2 миллиона. ООО «Волга-автодор» — строительная компания из Ярославля. Владелец — Зорик Бабян. Выручка за 2025 год — 462,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 30,2 миллиона. В 2025 году компания выполняла содержание ряда улиц Ярославля, получив 9,3 миллиона рублей, а также ремонт дворов и проездов к ним на общую сумму почти 200 миллионов. В 2024 году выполняла ремонты дорог, в том числе Дядьковского проезда, на общую сумму 179,6 миллиона.

В целом, по информации Станислава Трубачева, из обследованных за весну 2026 года 130 участков, нарушения были выявлены на 64-х. На данный момент на 58 объектах замечания устранены.

Мэр Артем Молчанов дал поручение через месяц, после 21 августа, если подрядчики сами не устранят нарушения, сделать это с привлечением сторонних компаний, а с нерадивых дорожников взыскать штрафы и компенсацию за проведенный ремонт.