«Кризис отчаяния и разрушения надежд». Добьет ли рынок и экономику очередное решение по ключевой ставке

24 июля совет директоров соберется, чтобы сделать следующий шаг Источник: Сергей Бобылев / POOL

Российский фондовый рынок провалился к уровням конца 2022 года, а предприятия говорят о росте издержек и планах повысить цены на фоне топливного кризиса. В таких условиях ЦБ придется принять очередное решение по ставке. Прогнозы неутешительные. Подробности — в материале «Фонтанки».

Аналитики ухудшили прогнозы по экономике перед заседанием ЦБ

За неделю до принятия решения по ключевой ставке Банк России перестает публиковать материалы по денежно-кредитной политике. 24 июля совет директоров соберется, чтобы сделать следующий шаг и обновить среднесрочный прогноз. Он отражает ожидания по ситуации в экономике на 2026–2029 годы. И ничего позитивного от него ждать не приходится. Спойлером стали результаты опроса аналитиков, который проводится перед каждым заседанием. Прогнозы ухудшились по ключевым показателям.

Чего ожидают ведущие аналитики от ситуации в экономике России Узнать Инфляция — прогноз повышен на 0,9 п. п., до 6,2% в 2026 году; на 0,2 п. п., до 4,6% в 2027 году.

Среднегодовая ключевая ставка — прогноз повышен на 0,4 п. п., до 14,5% в 2026 году; на 1,6 п. п., до 12,2% в 2027 году; на 1,0 п. п., до 10,0% в 2028 году; на 0,5 п. п., до 8,6% в 2029 году.

Рост ВВП — прогноз снижен на 0,1 п. п., до 0,6% в 2026 году; на 0,2 п. п., до 1,3% в 2027 году. Прогнозы на 2028–2029 годы не изменились (1,7% и 1,8%).

Безработица — прогноз снижен на 0,1 п. п., до 2,2% в 2026 году; повышен на 0,1 п. п., до 2,7% в 2028 году; на 0,1 п. п., до 2,8% в 2029 году. Прогноз на 2027 год (2,5%) не изменился.

Дефицит консолидированного бюджета — прогноз увеличен на 0,6 п. п., до 3,2% ВВП в 2026 году; на 0,6 п. п., до 2,5% ВВП в 2027 году; на 0,4 п. п., до 1,9% ВВП в 2028 году; на 0,1 п. п., до 1,5% ВВП в 2029 году.

Курс USD/RUB — прогноз пересмотрен: до 78,4 руб/$ в 2026 году, 86,6 руб/$ в 2027 году, 92,7 руб/$ в 2028 году и 95,8 руб/$ в 2029 году. По сравнению с июньским опросом аналитики ожидают более слабый рубль на 0,3–0,5% в 2026–2027 годах и более крепкий на 1,6–2,0% в 2028–2029 годах.

Цена нефти для налогообложения — прогноз снижен до 63 долларов за баррель в 2026 году, 58 долларов в 2027 году и 57 долларов в 2028–2029 годах.

Почему топливный кризис может помешать снижению ключевой ставки

Практически все ключевые макропоказатели были пересмотрены в неблагоприятную сторону. Более высокая инфляция, более высокая ставка и более слабый рост экономики означают, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики становится меньше.

В одном из основных аналитических материалов — «Мониторинге предприятий» — ЦБ зафиксировал резкое снижение индикатора бизнес-климата, до - 3,6 пункта после 0,9 в июне. Инвестбанкир Евгений Коган в своем блоге назвал данные «весьма плачевными». «Чтоб вы понимали: за всю историю наблюдений с 2002 года было зафиксировано только 5 месяцев, когда индикатор ухудшался быстрее. Более того, показатель стал отрицательным. На графике хорошо видно, что исторически это соответствует кризисам», — прокомментировал он.

При этом экономист отметил, что это плохие данные только за один месяц и многое будет зависеть от того, как быстро разрешится топливный кризис, но у предприятий уже подскочили краткосрочные инфляционные ожидания, что говорит о взрывном росте издержек. «В результате топливный кризис способен и ускорить рост цен, и отправить экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией», — констатирует Коган.

ЦБ оказывается перед сложным выбором: если ставку увеличить для борьбы с инфляцией, то можно добить экономику, а если снизить для поддержки деловой активности — рост цен может ускориться еще сильнее и «станет бесконтрольно нарастать». Регулятор уже давал понять, что второй вариант уж точно не намерен допустить.

Почему ЦБ не спешит снижать ставку, несмотря на требования бизнеса

Бизнес подвергает сомнениям тезис о том, что рост цен обязательно разгонится при снижении ставки, однако не учитывает ситуацию на рынке труда. Рекордно низкая безработица говорит о том, что в стране нет свободных рабочих рук, которые могли бы заняться увеличением выпуска товаров и услуг. Логика регулятора такая: если мы снизим ставку, вы наберете дешевых кредитов, закупите больше оборудования, но кто будет на нем работать, если в экономике и так полная занятость? Таким образом, цены вырастут, ведь вырастут издержки (например, на расходы на то же оборудование и повышение зарплат сотрудникам, которых придется удержать или переманить), а предложение не расширится.

Проследить за этой заочной дискуссией можно по публичным заявлениям. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес рассчитывает, что ЦБ не станет реагировать на рост цен на топливо повышением ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин пояснил, что регулятор не может проигнорировать удорожание топлива и его влияние на другие экономические показатели. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии заявил, что ставка должна снижаться и это будет естественным процессом. Но пока что слова главы государства единственный весомый фактор, который говорит за продолжение снижения «ключа».

Почему фондовый рынок России упал до минимумов с 2022 года

И тут еще российский фондовый рынок, капитализация которого к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП, совсем зачах. Основной индикатор его состояния — индекс Мосбиржи — опустился ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года. Акции крупнейших компаний, «Газпрома», «Сбера», «Т-Технологий», торгуются на исторических минимумах. В 2022 году этому способствовали беспрецедентные санкции, в 2026-м — всё произошло естественным путем. По мнению Когана, инвесторы не видят поводов покупать ценные бумаги, а вот поводов продавать их много. Экономист назвал это «кризисом обманутых надежд» — в том числе надежд на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Текущий кризис на российском фондовом рынке — это кризис в первую очередь отчаяния и разрушения надежд. Вот и хотя бы временным фактором отскоков могут стать некие дополнительные, пусть и временные факторы, дающие пусть немного, но позитива. Вы скажете: для перелома тенденции этого мало. Скорее всего, правда всё так. Но для отскока… возможно, сегодня и этого будет достаточно», — рассуждает экономист.

Позитивной новостью, например, могло бы стать заявление ЦБ о том, что дополнительный подъем ставок не планируется, или завершение топливного кризиса. Первое пока выглядит чуть более вероятным, поскольку, как объяснили «Фонтанке» эксперты, разрешение ситуации с бензином будет зависеть от скорости возвращения в строй поврежденных НПЗ. Стоящие в очередях на заправках автомобилисты могут испытать первое облегчение к концу июля — началу августа, но всё же более явный эффект ждут ближе к осени, когда схлынет спрос на топливо со стороны аграриев.

Надеяться остается только на успокоительный эффект заявления ЦБ. Ведь дополнительное повышение ключевой ставки действительно может не понадобиться, хотя данные по инфляции выглядят скверно.

«На позицию регулятора существенно может повлиять ускорение инфляционных процессов: так, согласно данным Росстата, в июне на фоне топливного кризиса в стране годовая инфляция достигла 6,02%, а помесячная 0,87%, что стало пиковыми значениями роста потребительских цен с начала года. Дополнительное давление на решение Центробанка может оказать тенденция недельной инфляции в июле: ее устойчивый рост в среднем на 0,2% еженедельно выглядит тревожным сигналом», — говорит ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Повысит ли ЦБ ключевую ставку 24 июля: прогнозы экспертов

«На данный момент наиболее вероятным, на наш взгляд, сценарием является сохранение ставки на текущем уровне», — считает Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер».

Помимо бензина высоким риском остается бюджет. Дефицит составляет около 6 трлн рублей и более чем в 1,5 раза превышает плановое значение по итогам 2026 года, отмечает эксперт. Да, во втором квартале на ситуацию положительно повлиял рост цен на нефть, но эффект краткосрочен, и давление со стороны бюджета сохранится, считает Пырьева.

«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки без изменений в июле. Пауза продлится до прояснения картины на топливном рынке. К сентябрьскому заседанию у ЦБ будет больше понимания насчет первичных и вторичных эффектов от роста цен на топливо и их перспективу», — говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

По мнению эксперта, «траектория цен на топливо будет Г-образной». Издержки производства топлива возросли, его стоимость достигнет пика и останется на этом уровне, а если и будет опускаться, то не сильно.



Из этого следует, что период высоких ставок в экономике продлится дольше, чем предполагалось ранее. Когда цены на бензин и дизель стабилизируются, ЦБ может вернуться к снижению ставки в четвертом квартале (октябре — декабре) 2026 года.

Вернется ли ЦБ к повышению ключевой ставки

Что касается повышения ставки, аналитики не закладывают его в свои прогнозы. Но это может быть экстренной мерой, если объем предложения топлива не начнет восстанавливаться, считает Федоров. Пырьева полагает, что наиболее жесткой мерой всё же будет более длительное удержание ставки на текущем уровне.

Если рассуждать, с какой вероятностью регулятор примет то или иное решение, ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отдает 75% сохранению показателя на уровне 14,25% 24 июля, 20% — снижению до 14%, 5% — повышению. Как известно, ЦБ умеет преподносить рынку сюрпризы. Последние два варианта, по мнению эксперта, стали бы неожиданностью.

Однако на следующем заседании в сентябре, если топливный кризис не будет хотя бы частично разрешен и инфляция не начнет вновь замедляться, Банк России может повысить ключевую ставку на 0,25–0,5 п. п. уже с гораздо большей вероятностью, чем нынешние 5%. Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Global