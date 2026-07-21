Правила назначения пособий ужесточили: кому теперь не заплатят

Чтобы получить деньги придется повозиться с документами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Новые правила назначения единого пособия вспупают в силу 21 июля. Одно из главных изменений касается подтверждения причин отсутствия доходов. Что теперь нужно делать, чтобы не лишиться поддержки государства объяснили в Социальном фонде России

«Новые правила сужают круг лиц, уход за которыми признается уважительной причиной для отсутствия официального дохода. В перечень вошли инвалиды I группы или престарелые, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению врача, а также граждане, достигшие восьмидесятилетнего возраста, причем исключительно из числа близких родственников», — говорится в сообщении ведомства.

К близким родственникам относятся дети, родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры, внуки и супруги. Дальние родственники, соседи или посторонние люди, за которыми осуществляется присмотр, больше не дадут права на применение правила «нулевого дохода» при оформлении единого пособия.

Теперь семья должна будет подтвердить степень родства документально. При подаче заявления в отделение Социального фонда потребуется представить соответствующие свидетельства, например о рождении или браке.

Единое пособие — мера государственной поддержки, которая предоставляется семьям, чей уровень заработка составляет не менее восьми МРОТ за год. Общий среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в вашем регионе. Одновременно с этим каждый трудоспособный член семьи обязан иметь подтвержденный заработок либо уважительное основание для его отсутствия, которым традиционно выступает забота о нетрудоспособном человеке.

Чтобы период ухода признали уважительным для отсутствия заработка, он должен продолжаться не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если длился меньше, минимальный уровень дохода пересчитают пропорционально количеству месяцев когда уважительной причины не было.