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Лето Град и мощный ветер: Ярославскую область накроет гроза

Град и мощный ветер: Ярославскую область накроет гроза

Когда в регион придет непогода

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На Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гроза и мощный ветер накроют Ярославскую область днем 21 июля. Об ухудшении погоды предупредили в региональном РСЧС.

В сообщении сказано, что местами гроза пройдет с ливнем и градом. Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 21:00 21 июля.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в предупреждении РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Ярославскую область надвигается туча со стороны Москвы. Осадки ожидаются после полудня. Судя по прогнозу, к вечеру дождь пройдет на территории всего региона.

К шести часам вечера в регионе будет дождливо | Источник: Яндекс.КартыК шести часам вечера в регионе будет дождливо | Источник: Яндекс.Карты

К шести часам вечера в регионе будет дождливо

Источник:

Яндекс.Карты

По данным «Гидрометцентра России», несмотря на осадки, 21 июля в Ярославской области будет жарко. Днем температура поднимется до +28 °С. Ночью 22 июля тоже ожидаются дожди, температура опустится до +16 °С.

По данным экспертов центра «Фобос», локальные ливни на этой неделе пройдут и в Москве. Однако и в столице ощутимые похолодания из-за осадков не ожидаются.

«Температурный режим будет близким к норме: +23…+25 ° С с эпизодическим похолоданием до +22 °С в пятницу», — уточнили в «Фобосе».

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гроза Непогода РСЧС Экстренное предупреждение
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