Град и мощный ветер: Ярославскую область накроет гроза

На Ярославскую область надвигается гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гроза и мощный ветер накроют Ярославскую область днем 21 июля. Об ухудшении погоды предупредили в региональном РСЧС.

В сообщении сказано, что местами гроза пройдет с ливнем и градом. Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до 21:00 21 июля.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — говорится в предупреждении РСЧС.

Телефон экстренных служб 112.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Ярославскую область надвигается туча со стороны Москвы. Осадки ожидаются после полудня. Судя по прогнозу, к вечеру дождь пройдет на территории всего региона.

К шести часам вечера в регионе будет дождливо Источник: Яндекс.Карты

По данным «Гидрометцентра России», несмотря на осадки, 21 июля в Ярославской области будет жарко. Днем температура поднимется до +28 °С. Ночью 22 июля тоже ожидаются дожди, температура опустится до +16 °С.

По данным экспертов центра «Фобос», локальные ливни на этой неделе пройдут и в Москве. Однако и в столице ощутимые похолодания из-за осадков не ожидаются.