«Плаваю на лодке, чтобы кота кормить». Что творится в старинном городе на Урале, который в одночасье ушел под воду

Жители Ирбита показали, как выживают после потопа. И это не преувеличение — город превратился в море Источник: Дарья Костомина / E1.RU

«Плачу днем и ночью. Мне 80 лет, я старая стала, поднимать всё самой тяжело. Мне сказали дети: „Мама, подожди, всё пройдет“. А я ждала, но стало только хуже — всё затопило», — говорит бабушка Зина, дом которой ушел под воду.

Жители Ирбита Свердловской области уже полторы недели кричат о помощи — многие из них лишились крыши над головой и урожая, потеряли своих питомцев. Всё из-за сильных, практически тропических дождей, которые обрушились на Свердловскую область в начале июля. Теперь местные передвигаются на лодках, чтобы хоть как-то подобраться к своим домам. А некоторые вынуждены жить посреди гигантского моря — ведь идти им попросту некуда.

Ирбит — старинный купеческий город, основан в 1631 году в качестве слободы, статус города получил в 1775 году по указу императрицы Екатерины II. Знаменит исторической Ирбитской ярмаркой, музеем ИЗО, а также легендарными мотоциклами «Урал». Считается мотоциклетной столицей России.

Журналисты E1.RU приехали в Ирбит, где сейчас введен режим ЧС, и пообщались с пострадавшими от паводка. Показываем, как город переживает эту беду.

Местные вынуждены добираться до своих затопленных домов на лодках Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это Федор, сейчас он вынужден жить в своем черном уазике. Дорогу полностью затопило, и чтобы подобраться к своему дому, он забирается в лодку. Мы подсаживаемся к нему.

Сложно представить, что буквально недавно здесь кипела жизнь — на улицах играли дети, по дорогам (а не по морю) ездили автомобили, соседи ходили друг к другу в гости.

«В моем доме вода до подоконников. Сколько смогли, мебель подняли. Сейчас вода уходит, стало меньше примерно на полметра за три дня. На лодке плаваю к дому, чтобы кота кормить. Я его сюда к дочери принес, а он удрал по заборам обратно. Теперь на крыше живет», — говорит Федор.

Федор плавает на лодке, чтобы кормить кота и помогать своим соседям Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Вот дом Федора. К нему припаркована еще одна лодка, а на крыше отдыхает его котик. Пушистый оказался очень принципиальным и покидать родные места из-за наводнения напрочь отказался.

В доме сейчас жить невозможно Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Котик не согласен бросать свой дом Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Оглядываемся вокруг и понимаем, что в таких условиях жить невозможно. Ощущение, словно мы плывем по какой-то заброшенной улице, где давно уже нет людей. Но внезапно раздается голос — на крыше стоит человек.

— Ты меня подвезешь? — кричит мужчина Федору.

— Да, скоро заберу.

Как затопило Ирбит, показываем в этом видео Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Некоторым жителям Ирбита просто некуда идти. Этому мужчине пришлось ютиться на втором этаже дома, куда не добралась вода. На крыше у него разложены вещи, инструменты и посуда — в общем, всё то, что удалось спасти. Поднимаемся к нему в гости по строительной стремянке.

«А что еще делать? Меня тут, если нужно, на лодке подвозят. Всё пропало, и кота своего потерял. Когда вода пришла во второй раз, мы не ожидали, что ее будет столько», — делится хозяин дома.

Многим местным жителям теперь некуда идти Источник: Дарья Костомина / E1.RU

На крыше лежат все вещи, которые удалось спасти Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Огород полностью уничтожен Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Плывем дальше. По пути Федор вспоминает, что вода прибывала очень быстро. Вместе с детьми он пытался сохранить мебель в доме — счет шел на минуты.

«Разобрали кухонный гарнитур. Положили всё на столы, а столы размокли. За кухню отдавали 80 тысяч рублей, плюс стены из гипсокартона, все посыпались. Линолеум брали дорогой», — рассказывает он про ущерб.

Кому-то пришлось бросить автомобиль Источник: Дарья Костомина / E1.RU

По словам нашего спутника, многие его соседи делали ремонты и вложили немалые деньги, а теперь рядом с дачными домиками плавают строительные материалы.

Некоторые жители Ирбита делали в своих домах ремонт Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Каждый день соседи собираются и обсуждают, как жить дальше, и главный вопрос: кто это всё возместит?

Из дома Ольги Вениаминовны вода ушла. И если жилую площадь со временем удастся восстановить, то вот урожай уже ничем не спасти. Хозяйка проводит нам экскурсию по участку чуть ли не со слезами на глазах.

«Плачевно переживем. У нас в бане вода, весь огород пропал, в теплицах всё мокрое. Всё почернело. Помидоры все завяли, рассада была хорошая, так жалко. Вода очень быстро прибывала, буквально за считаные секунды. Пес весь излаялся, не на своем месте, будку затопило», — вздыхает она.

У Ольги Вениаминовны пропал весь урожай Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В помидорки было вложено столько трудов… Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Домик пса тоже затоплен Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир Геннадьевич уже смирился — он уверенно шагает в сланцах в сторону своего дома и говорит, что это еще не самое страшное, что могло с ним произойти.

«Только не упади, аккуратно. Вот посмотрим: жить там нельзя, восстанавливать нужно полы, стены — всё. Это еще лучше стало, вода ушла», — показывает он одну из комнат.

Владимир тоже не может попасть домой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По обоям видно, до какого уровня поднималась вода Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Уже полторы недели Николай вынужден спать в «Жигулях» вместе со своей собакой. В его доме также невозможно находиться — внутри влажность и запах: «Раньше полностью был затоплен, сейчас туда просто не зайдешь. Там всё вымокло, надо убирать. Спать мне больше негде».

Николай уже полторы недели живет в автомобиле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

80-летняя бабушка Зина плачет — затопило огород и дом. В комнатах нужно менять линолеум и обои.

«Линолеум новый, что с ним сейчас делать? Снимать надо, сушить. Баня невысокая, вся в воде. Не знаю, как будет… Картошку, морковку, всё смыло. Помидоры вчера собирала, которые успели созреть. Цветы мне так жалко… Лилии так нынче хорошо расцвели», — делится бабушка.

Бабушка и дедушка потеряли огород Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ирбитский центр социальной помощи семье и детям на Карла Маркса тоже на плаву. Охранник тяжело вздыхает и говорит нам, что всех ребятишек эвакуировали в Слободу. Несмотря на невыносимые условия, сотрудники продолжают там работать.

Многих жителей Ирбита эвакуировали Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Из-за паводков пострадали не только частные секторы, но целые перекрестки. Такая обстановка сейчас на улице Свободы — из воды выглядывают дорожные знаки и заброшенный автомобиль.

Улица Свободы ушла под воду Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Неизвестно, когда можно будет снова проехать по этой дороге Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Возле Ирбитского молочного завода жители страдают не только от потопа, но и от ужасного запаха. Их участки превратились в болота, которые отравляют воздух.

«Тут просто невыносимый запах», — говорим мы хозяйке дома, которая просто кричит от беспомощности.

«Это не болотина, это вообще какая-то… В ограду зайти невозможно! У меня там вообще мертвые рыбы плавают, от такой воды кто выживет-то? Такой запах по всему дому», — рассказывает женщина.

На затопленных улицах стоит невыносимый запах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Уральцы живут на болоте и ничего не могут с этим сделать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Один из центров временного размещения находится сейчас на улице Советской — в школе № 5. Там живут сотрудники МЧС из Красноуфимска и Екатеринбурга. График у них тяжелый: оказывают помощь без выходных и меняются раз в неделю.

Спасатели спят прямо в учебных классах, на предоставленных им матрасах. Выбора особо нет — остается лишь набраться терпения и выполнять свою работу.

«В бывшем гардеробе мы сушим вещи, нам предоставили батареи. Влажность очень высокая. Вечером нам привозят покушать, питаемся тут хорошо», — рассказывает одна из сотрудниц.

Спасатели МЧС разместились в школе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сотрудники спят прямо в классах и спортзалах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Посмотрите еще несколько снимков из затопленного Ирбита, которые показывают масштаб трагедии.

+4

Паводок в Свердловской области набирает обороты. Накануне, 20 июля, затопило еще несколько населенных пунктов, в Сысертском районе прорвало дамбу, из-за чего там открыли пункт временного размещения.