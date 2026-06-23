Историческое здание в центре Ярославля переделают в гостиницу — фото

После переезда чиновников здание Минимущества в Ярославле станет гостиницей Источник: Михаил Евраев / Telegram

Из бывшего здания регионального Минимущества в Ярославле сделают гостиницу. Научно-проектная документация по реставрации дома на площади Челюскинцев, 10/3 получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.

«Проектом предусматривается использование здания под гостиницу с организованным в существующем чердачном пространстве мансардным этажом», — говорится в акте экспертизы.

Проект предусматривает сохранение исторического вида здания и восстановление утраченных деталей фасада, в том числе лепнины. Внутри помещения перепланируют под гостиницу, но при этом сохранят основные старинные конструкции здания. Входы и историческую лестницу менять не будут.

К зданию также прилагается земельный участок площадью 531 кв. м Источник: Российский аукционный дом

«Территория земельного участка, предназначенная для работ по приспособлению, предусматривает в себе благоустройство территории существующего здания», — уточняется в документах.

Здание на площади Челюскинцев, 10/3 построили в 1780-х годах по манифесту Екатерины II для размещения банковой конторы. После учреждения Ассигнационного банка в 1772 году такие учреждения открылись в шести городах, включая Ярославль. Их задачей был обмен металлических монет на более удобные в обращении бумажные ассигнации.

Здание приватизировали

В 2025 году в Ярославле начался проект по переселению чиновников из зданий в историческом центре города в «правительственный квартал» на улице Советской. Одним из первых туда переехало Министерство имущественных отношений Ярославской области, которое ранее располагалось на площади Челюскинцев, 10/3. Освободившийся объект власти выставили на продажу.

Площадь здания на площади Челюскинцев — 809 квадратных метров Источник: Российский аукционный дом

В августе 2025 года здание приобрёл на торгах ярославский предприниматель Алексей Зайцев за 59 млн рублей. На его имя зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

Напомним, что в Ярославле сформировали «правительственный квартал» на улице Советской, куда постепенно переезжают областные органы власти. Освобождаемые исторические здания планируется передавать инвесторам через торги. В дальнейшем в них могут появиться объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны и кафе.