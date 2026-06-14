«Развлечение для мозгов»: проектировщик показал, как выглядел Ярославль в XVIII веке

Как выглядел Ярославль сотни лет назад Источник: Алексей Федотов

У многих из нас есть хобби. Кто-то пишет картины, другие посвящают себя музыке, третьи проводят свободное время в тренажерных залах. Ярославец Алексей Федотов нашел себя в истории и архитектуре. Вечерами 37-летний проектировщик создает 3D-модели родного города, показывая его многовековую историю.

В интервью 76.RU Алексей рассказал о своем увлечении и показал воссозданный им старый Ярославль.

«Это чисто инициативно»

По профессии Алексей — проектировщик ювелирных изделий. Образование получал на машиностроительном факультете ЯГТУ. Исторические улицы Ярославля он проектирует по собственному желанию, навык наработал практически с нуля.

— Макетирование зданий, тем более вот в таких масштабах — это чисто инициативно. Как хобби, как увлечение, — рассказал Алексей.

Алексей создает макеты города в программе Rhinoceros. Она предназначена для моделирования ювелирных изделий, но ярославец в ней проектирует целые улицы.

Всё продумано до мельчайших деталей Источник: Алексей Федотов Деревянный Ярославль столетия назад Источник: Алексей Федотов

— Я проектирую ювелирные изделия, награды, медали, значки, сувенирную продукцию, — объяснил герой. — Я очень доволен и тем местом, где я работаю, и своим хобби. Оно приносит радость и удовольствие.

Как проектировщик украшений и сувениров Алексей работает по эскизам художников.

На макете — город в 1600-е годы Источник: Алексей Федотов

Начал во время пандемии

Результаты творчества Алексей выкладывает в группе «Новый Старый Ярославль», где на него подписаны более 700 человек.

— Не скажу, что у меня прямо профессиональный уровень. Но поскольку основная работа в 3D, я проектировщик, работа обязывает знать и уметь.

Тем не менее к своим макетам проектировщик подходит тщательно.

— Обязательно сначала, если есть возможность, старые какие-то фотографии нахожу и изучаю. Потом по возможности лично фотографирую здание со всех сторон. Сейчас заборов много, домофоны везде стоят, иногда даже фасад сложно полностью сфотографировать. Первоисточник в истории здания — это архивные документы, с которыми тоже надо хорошенько поработать, — рассказал о подготовке к проектированию Алексей.

Пошел на место, пофоткал. Потом увеличиваешь фотографии, контраста добавляешь, чтобы какие-то детали и трещинки лучше было видно. И отдельные элементы, которые можно посмотреть под штукатуркой, по трещинам, они дают некоторое представление о том, что там в кирпиче. Алексей Федотов проектировщик

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— Это всё совершенно случайно сложилось. Буквально где-то накануне ковида [в 2020 году в мире была пандемия из-за коронавирусной инфекции (COVID-19)] я издалека начал интересоваться историей города. До этого знал основы. Подумал, если есть возможность делать макеты, почему бы не сделать? И вот начал, — ответил ярославец.

Это хобби. Это не то что какие-то жесткие сроки, которые кто-то, кроме меня, контролирует. Поэтому делаю всё постепенно. Алексей Федотов проектировщик

Всплывают детали про окраины Ярославля

Одна из карт, с которой работал Алексей Источник: Село Великое виртуальный музей

Много времени уходит на сбор информации. Найти все данные сразу по одному месту — не получится. Но благодаря поискам Алексей открывает новые грани ярославских окраин.

— Условно, начал я с макета Ярославля 1917–1918 годов. Информация в процессе всплывает. Например, на южной окраине, где было протезное предприятие, там была скотобойня. Об этом факте по картам можно узнать. Но конкретно про здания, какие они и где располагались, это уже всплывало, когда я непосредственно к этому месту обратился при проектировании. А до этого просто — картиночка на карте была, — пояснил Алексей.

Ярославль в 1910 году Источник: Алексей Федотов Примерно так город выглядел с другого ракурса Источник: Алексей Федотов

Информация нужна не то что интересная. Она должна быть достоверной. Мифы, легенды, интриги, скандалы, расследования — это, конечно, интересно почитать. Но мне нужны факты про само здание, поскольку это макет. Алексей Федотов проектировщик

«Всё упирается в финансирование»

Во время работ Алексей часто берется за перерисовку существующих старинных зданий, пытаясь воссоздать их первоначальный вид. Конечно, картинки получаются не 100% достоверными.

— Идеально было бы каждое здание отреставрировать. В божеский вид привести хотя бы фасады. Потому что, если это жилой дом, например, на Зеленцовской или заброшенный дом, опять же на Зеленцовской, ну не будут же выселять людей просто потому, что дом исторический? Так сложилось, они там живут, это их собственность. Всё упирается в финансирование, — высказался Алексей.

Речь идет про старинные дома на улице Зеленцовской в Краносперекопском районе — дом Корытова и дом Петеревского (Патеревского), про которые мы ранее общались с архитектором. Эти здания считаются древнейшими в городе.

Так Алексей спроектировал дом Корытова в первоначальном обличье Источник: Алексей Федотов Дом Петеревского (Патеревского) в Ярославле Источник: Алексей Федотов

Проектировщик добавил, что у собственников таких зданий иногда просто может не быть денег на содержание. Они могут подкрасить фасад, но провести глубокую реставрацию для обычного человека практически невозможно.

Алексей и сам думал помочь в реставрации зданий. Со своей стороны он может предложить готовые макеты.

— Напрямую ни я не обращался к властям, ни ко мне особо не обращались. Всё-таки это пока остается на уровне моего хобби. Но если оно интересно людям, если оно интересно широкому кругу людей, я в восторге. Это для меня лучшая награда, связь с людьми.

На макете это красиво выглядит. Но это макет. Это может быть некоторое художественное руководство. Чтобы как-то достоверно реставрировать, это надо вскрытие фасадов проводить, привлекать специалистов-реставраторов, которые уже точно скажут, как всё было раньше. Алексей Федотов проектировщик

«Старинное — любовь моего сердца»

С более современными зданиями Алексею тоже доводилось работать. Он проектировал отдельные районы Ярославля в пятидесятые и шестидесятые годы.

— Это тоже во многом такой переломный период, когда старые довоенные, военные, деревянные застройки сменяются кирпичными, теми же самыми хрущевками. Старинное, это, конечно, любовь моего сердца. Но и современное проектировал, почему нет?

Больше Алексей работает с воссозданием городских улиц именно XVIII века.

— Это всё-таки наше наследие. Это то, что надо беречь и ценить больше, чем более поздние постройки. Если мы берем XVIII век, который я проектирую сейчас, это что-то точечное по Ярославлю. Если мы исключаем церкви, объекты культурного наследия, которые мы все видим, знаем, любим, остается не так и много исторического.

Особое место в сердце Алексея занимает XVIII век в истории города Источник: Алексей Федотов Ярославль в 1760 году Источник: Алексей Федотов

Чем мне нравится XVIII век. Оформление домов — это, по большей части, кирпич. Не какая-то штукатурка, которая отвалилась и всё, о ней забыли. Это кирпич, который можно стесать, но следы останутся. Алексей Федотов проектировщик

К идеям современных застройщиков проектировщик относится так: «От этого никуда не деться».

Исторический центр Ярославля в 1770-е годы Источник: Алексей Федотов Полюбуйтесь на макет с другой стороны Источник: Алексей Федотов

— Я совершенно не эксперт по архитектуре, я далек от строительства, от каких-то генпланов застройки города. Мое мнение — это субъективное мнение жителя, — говорит Алексей, отказываясь комментировать стиль современной застройки Ярославля.

Lego-церкви

Помимо исторических реконструкций, где Алексей старается отобразить старый Ярославль, проектировщик экспериментирует с моделями. Например, создает макет объекта, словно это конструктор Lego.

Хотели бы себе такой конструктор? Источник: Алексей Федотов

— Такая у меня фишечка второй год. Стараюсь перед Новым годом выбрать объект и сделать, будто это набор конструктора. Два года назад сделал Богоявленскую церковь, звонницу делал на прошедший Новый год.

По Ярославлю, как отметил проектировщик, таких макетов больше никто не делает. Он натыкался лишь на модели, сгенерированные нейросетями. Но они малореалистичны.

Конкурентов нет, можно смело выходить на рынок. Но наш герой сомневается, что многие стали бы тратиться на такие конструкторы.

— Можно было бы на этом зарабатывать. Но за такие наборы выходят астрономические суммы. Мне человек писал, который интересуется этим, в среднем создание набора выйдет в 50–60 тысяч рублей. Это космос. Не думаю, что это что-то ходовое. Так, развлечение для мозгов, — пояснил Алексей.

«О себе не заявляю»

Макет выглядит словно кадр из фильма Источник: Алексей Федотов

Ярославца приглашают проводить лекции в музеях, звали и преподавать у студентов. Но Алексей пока не соглашается. Свободное от работы время ему хочется посвящать любимому хобби и семье.

По этой же причине о своих работах творец особо не заявляет. Более того, даже не считает их стоящими.

— Я о себе не заявляю широко, потому что считаю, что показывать пока нечего. Людям не всегда интересно черно-белую картиночку смотреть. Всё-таки приятнее, когда цветное, с текстурами, но такое у меня редко, — пояснил проектировщик.

До 2028 года Алексей планирует заниматься проектированием города в XVIII веке.

Сейчас Алексей работает над проектированием города в XVIII веке Источник: Алексей Федотов На создание макета проектировщик потратит несколько лет Источник: Алексей Федотов

— Хочется сделать красиво, подробно и детально, чтобы можно было показывать людям не только рабочие монохромные черновики, но и в цвете, — дополнил ярославец.

— Заявите о себе с этим проектом?

— Конечно! Попробую широко осветить. Возможно, с Ярославским музеем-заповедником получится сотрудничать. У нас был уже небольшой совместный проект.