Эти 3 знака зодиака ждет жесткая проверка на прочность этим летом — вы в списке?

Рассказываем, кого ждут переломные моменты в жизни и как обернуть их в свою пользу Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кризис — штука малоприятная, но абсолютно неизбежная. Астрологи уверяют: наша жизнь подчинена строгим космическим циклам, и в определенном возрасте штормить будет каждого — будь то проверка на прочность от Сатурна в 29 лет или бунт Урана в 42 года. Однако этим летом звезды приготовили особый краш-тест для трех знаков зодиака. Разбираемся, кому из нас придется пережить жесткую ревизию кошелька, карьеры и личной жизни, как обернуть грядущие трудности в свою пользу и выйти из этого шторма абсолютным победителем.

Скорпион

Для Скорпионов лето станет проверкой на прочность. Придется попотеть на работе: на горизонте маячат жесткие задачи, завалы и ситуации, в которых вы раньше никогда не бывали. Финансы тоже решит покачать на американских горках — возможны задержки выплат, внезапные крупные траты или трудности с закрытием обязательных платежей.

Но паниковать не стоит. Как рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит» астролог Евгения Шустина, вашего фирменного упрямства, внутреннего стержня и изобретательности с лихвой хватит, чтобы разрулить любые проблемы. Главное — выключите режим «я всё сделаю сам» и не стесняйтесь принимать помощь со стороны. Поддержка близких или коллег сейчас будет очень кстати.

Тяжелее всего придется в начале июля. Зато потом тучи рассеются и откроется крутое окно возможностей. Вы сможете мощно прокачать свой авторитет, вырасти в карьере или рвануть в классное путешествие.

Близнецы

Близнецам лето тоже подкинет задачек, но совсем другого толка. Вашим главным полем боя станут самооценка и амбиции. Может показаться, что коллеги и близкие упорно игнорируют ваши гениальные идеи, а былые заслуги вообще обесценили. Но не рубите с плеча: чаще всего это лишь ваши внутренние страхи, которые не имеют ничего общего с реальностью.

На фоне этих обид вы рискуете превратиться в колючего ежа — начнете резать правду-матку в глаза, спорить по пустякам и агрессивно гнуть свою линию. Стоп! Давление и крики точно не добавят вам авторитета и никого не убедят в вашей правоте.

Направьте этот кипящий поток энергии в дело. Хладнокровие и голые факты — ваше главное оружие. Как только вы выключите эмоции, продвигать свои проекты станет намного проще.

Награда за выдержку будет королевской. Сразу после этого эмоционального шторма вас ждет мощный рывок вверх: руководство наконец-то признает ваши заслуги, на горизонте замаячит повышение, а кошелек приятно потяжелеет от премий или прибавки к зарплате. Впереди — стабильный и максимально комфортный период.

Стрелец

Стрельцов кризис решит ударить по самому живому — по отношениям с людьми. Если у вас свой бизнес, готовьтесь к сюрпризам от деловых партнеров. Они могут внезапно поменять правила игры, начать действовать у вас за спиной или принимать важные решения в одиночку, ни с кем не советуясь.

В личной жизни тоже намечается проверка на прочность. В какой-то момент покажется, что вы со своей половинкой разговариваете на разных языках. Споры начнут вспыхивать из-за любых мелочей — от выбора продуктов на ужин до планов на совместный отпуск.

Главная ловушка для Стрельцов сейчас — это их железобетонная уверенность в собственной правоте. Вы настолько упрямо гнете свою линию, что просто отмахиваетесь от чужого мнения. Из-за этого вы рискуете разругаться не только с близкими, но и с важными клиентами или заказчиками.

Выдохните и начните слушать. Попробуйте искренне вникнуть в то, что вам говорят партнеры. Если отбросить эмоции, их аргументы могут оказаться куда более разумными и логичными, чем ваши собственные.