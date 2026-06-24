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Развлечения Окна ТВ Обзор «Хотелось не ворованную»: как в России придумали самую милую программу про собак

«Хотелось не ворованную»: как в России придумали самую милую программу про собак

Чтобы в ней победить, нужно было стать лучшим другом своему питомцу

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Бессменным ведущим шоу был Михаил Ширвиндт | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаБессменным ведущим шоу был Михаил Ширвиндт | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Бессменным ведущим шоу был Михаил Ширвиндт

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Всё, что не может сделать собака, делает ее хозяин — именно эта простая идея легла в основу легендарного дог-шоу «Я и моя собака». Формат программы придумал Михаил Ширвиндт при участии спаниеля по кличке Санрик.

— Я сидел дома и думал, какую же сделать телепрограмму. Хотелось не ворованную, семейную и развлекательную. Тут подошел Санрик, я его чесал, и вдруг вырвалось: а может, про человека и собаку? — рассказывал Михаил Ширвиндт в одном из интервью.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Путь к воплощению этой идеи оказался непростым. Больше года команда искала телекомпанию, готовую рискнуть и снять столь необычное шоу. В итоге РЕН ТВ поверила в проект и даже после неудачного пилотного выпуска дала ему второй шанс — и не прогадала.

Каждый выпуск в шоу приходили разные члены жюри. Среди них был Денис Клявер, Виктор Рыбин и другие артисты

Источник:

ntv.ru

Шоу состояло из трех этапов: «домашнего задания», «собачьих вопросов» и «необыкновенного кросса». В первом собаки демонстрировали чудеса дрессировки, во втором — их хозяева проверяли свою эрудицию, отвечая на вопросы о четвероногих друзьях. А в финале участников ждала полоса препятствий. Если собака отказывалась проходить испытание, за нее это делал хозяин. Это правило неизменно приводило к комичным ситуациям.

В одном из выпусков маленький шпиц наотрез отказался выходить на трассу, и его немолодой хозяйке пришлось самой прыгать через барьеры, пролезать по тоннелю и взбираться на горку.

В конце каждого выпуска победитель и его собака усаживались в красное кресло посреди студии, и для них звучала трогательная песня Григория Гладкова «Если хозяина нет». За десять лет в эфире зрители выучили ее слова наизусть.

Последние три года программа выходила на ОРТ, но в связи со сменой политики вещания канала в 2005 году шоу было закрыто. Ширвиндт не раз говорил о возможном возрождении проекта с другим ведущим, однако этого так и не случилось.

Тем не менее передача, в очередной раз подтвердившая, что собака — лучший друг человека, навсегда осталась в памяти целого поколения. И это поколение точно знает: «Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой».

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Собака Отдых
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