Любовь и слава: с кем встречался Стас Пьеха до знакомства с красоткой из Ярославля

Стас Пьеха редко комментирует свои отношения Источник: wolfieha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стас Пьеха не только отлично поет о любви, но и мастерски интригует фанатов своей личной жизнью. Его романы давно стали объектом пристального внимания. Не так давно в жизни певца случился новый любовный скандал — ярославская стилистка Полина Плеханова развелась с мужем-врачом из-за отношений с певцом. Разговоры о новом союзе стали одной из популярных тем в Ярославле, да и во всем шоу-бизнесе.

До этого поклонники певца обсуждали роман 43-летнего Стаса с 20-летней актрисой Никой Здорик, а также отношения с участницей шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной и, конечно, распавшийся брак с моделью Натальей Горчаковой.

С кем еще встречался наследник звездной династии и почему отношения заканчивались — разберемся.

Любовь и слава на «Фабрике звезд»

Строить карьеру Стас Пьеха начал больше 25 лет назад. В 2004 году певец прошел кастинг на четвертый сезон телепроекта «Фабрика звезд», где познакомился с Викторией Смирновой — двоюродной сестрой рэпера Тимати. Девушка часто приходила на шоу поддержать брата, и однажды они со Стасом заметили друг друга.

Стас Пьеха и Виктория Смирнова познакомились на «Фабрике звезд» Источник: «Фабрика звезд», 2004, режиссер: Андрей Сычёв

Певец рассказывал, что за его подругой пытались ухаживать многие ребята с проекта, но она интересовалась только им.

«Мальчики были в шоке, все мечтали с ней встречаться. Я был нацелен, и она, оказывается, была нацелена. Она смотрела выпуски из звездного дома. На брата любовалась и хотела со мной встречаться», — делился подробностями личной жизни Пьеха.

Роман Стаса и Виктории длился четыре года. В знак любви певец даже снял девушку в клипе «О тебе». Однако отношения не прошли проверку расстоянием — пара распалась в 2008-м, когда Виктория уехала учиться в Лондон.

Виктория Смирнова снялась в клипе Стаса Пьехи Источник: «О тебе», 2006, режиссер: М. Рожков

Заприметил жену на иглоукалывании

Долго в одиночестве Стас Пьеха не пробыл. В одном из медицинских центров, куда певец ездил на иглоукалывание, он встретил свою жену — модель Наталью Горчакову.

«Это была такая погода в Подмосковье. Всё очень красиво, вокруг ручьи, и мы ходили с иголочками на пальцах, ждали терапевтического эффекта. Там я заприметил ее. Она была такая красивая, загадочная, вся в себя погруженная», — вспоминал Стас встречу с супругой.

Наталья Горчакова была первой женой Стаса Пьехи Источник: knyaginya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Возлюбленные быстро съехались, а через год после знакомства без лишней шумихи поженились. Также стремительно пара завела ребенка: в 2014 году у возлюбленных родился сын.

У Стаса Пьехи в 2014 году родился сын Источник: wolfieha / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семейная жизнь у супругов не задалась. В 2016 году они расстались, объясняя это тем, что у них нет опыта построения долгих отношений. В это же время у Стаса начались проблемы с запрещенными веществами. Он также рассказывал, что оказался «не готов к семейной жизни».

«Причина нашего расставания банальна: отсутствие опыта, поспешность, потому что мы познакомились, тут же поженились и тут же разошлись, плюс некое непонимание было, потому что в отношениях очень важна коммуникация», — рассказывала Наталия.

Стас Пьеха и Наталья Горчакова разошлись после рождения сына Источник: knyaginya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако разводиться супруги всё же не спешили. На 2019 год они всё еще были в браке. Стас не раз говорил, что «развод — это стресс». Ради общего сына бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Артист даже купил дом в Москве для Петра и надеется, что скоро Наталья и мальчик переберутся обратно в столицу из Петербурга.

Слишком сложные отношения с актрисами

Статус «женатика» новых избранниц певца не смущал. Уже в 2018 году появились слухи о его отношениях с участницей шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной. Лишь через несколько лет после разрыва Пьеха подтвердил, что был в отношениях с Ольгой.

Пьеха только после расставания признался, что был в отношениях Ольгой Ломакиной Источник: olgalomakinaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще один недолгий роман у Стаса Пьехи был с актрисой Никой Здорик в 2023 году. На тот момент певцу было 43 года, а его избраннице — почти на 20 лет меньше.

Влюбленные выходили вместе в свет, ездили в отпуск на Мальдивы, но счастливые моменты отношений часто омрачали импульсивные скандалы. Гармонии мешала разница в темпераментах.

Актриса сериала «Ландыши» (18+) Ника Здорик была в отношениях со Стасом Пьехой Источник: nika_zdorik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ника описывала себя как яркую и открытую в проявлении эмоций, склонную к импульсивным реакциям. Стас, напротив, искал спокойствия и стабильности, отмечал, что излишняя эмоциональность партнера его выбивает из колеи.

Актриса позже уточняла, что для Пьехи ее манера выражать чувства казалась «небезопасной», а ему было важно ощущение контроля и предсказуемости. Певец после разрыва даже заявил, что больше не планирует строить отношения с актрисами, так как такие романы даются ему особенно тяжело.

Ника и Стас не смогли сойтись характерами Источник: nika_zdorik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разбил семью?

Следующей возлюбленной Стаса Пьехи стала девушка более приземленной профессии. Полина Плеханова работала персональным стилистом певца, когда между ними пробежала искра любви. Чужие отношения — потемки, но во время романа с артистом 30-летняя ярославна находилась в браке с врачом Егором Романовым.

Роман Пьехи со стилисткой начался, когда она была в браке Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сближение Стаса и Полины проходило постепенно: поклонники стали замечать лайки артиста на всех фото стилистки в соцсетях, появлялось всё больше совместных фото с совместных мероприятий.

По данным инсайдеров, Полина какое‑то время скрывала отношения: приезжая домой к мужу, удаляла переписки со Стасом. Позже она переехала к Пьехе.

Плеханова работала персональным стилистом Пьехи Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«К сожалению, благодаря моей бывшей супруге моя личная жизнь стала достоянием общественности. Подобная слава меня огорчает. Я считаю, что рассказывать о личной жизни не очень-то красиво. Мне много чего есть рассказать, но, конечно же, я этого делать не буду», — рассказывал врач Егор Романов.

Стас Пьеха в свою очередь традиционно избегал публичных комментариев о личной жизни, предпочитая не афишировать детали. Полина Плеханова в разговоре с 76.RU сдержанно отреагировала на слухи: «Это раздутая история».