Известный врач из Ярославля прокомментировал роман жены со Стасом Пьехой

Бывший муж стилиста Полины Плехановой прокомментировал слухи о ее романе со Стасом Пьехой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), lor_egor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Возможный роман певца Стаса Пьехи и 31-летней стилистки из Ярославля Полины Плехановой подтвердил бывший партнер девушки, детский лор Егор Романов. Супруг и отец ребенка Полины прокомментировал происходящее.

«Их завязывающиеся отношения стали причиной развода, разорвал отношения и подал на развод, как только об этом узнал, — так прокомментировал Егор Романов вопрос об отношениях Пьехи и Плехановой. — Сам бы я не решился разрушить семью».

Напомним, поводом к обсуждению стало телешоу «Ты не поверишь!», где заявили, что артист якобы встречается с девушкой из провинции, которая младше его на 14 лет.

Разговоры о новом романе певца — одна из основных тем в шоу-бизнесе в последние дни. Гудит и Ярославль. Детскому врачу посыпались вопросы о его супруге. Егор Романов решил одним видео объяснить всё, записав обращение буквально со своего рабочего места — в медицинском халате и в кабинете.

«К сожалению, благодаря моей бывшей супруге моя личная жизнь стала достоянием общественности. Подобная слава меня огорчает. Я считаю, что рассказывать о личной жизни не очень-то красиво. Мне много чего есть рассказать, но, конечно же, я этого делать не буду», — сказал Егор Романов.

Пара совместно воспитывала ребенка. По словам Егора Романова, им с Полиной еще предстоит обсудить некоторые вопросы.

«С Полиной — да, действительно, остались некоторые неразрешенные вопросы. Я надеюсь, в ближайшее время мы их разрешим. Она человек неплохой. В жизни всякое бывает. Я не держу ни зла, ни обид. Желаю нам счастья, и пусть у каждого в жизни всё получится и будет прекрасно», — прокомментировал Егор.

Кто такая Полина Плеханова

Полина происходящее прокомментировала коротко Источник: pplexanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полина Плеханова по первому образованию — учитель, стилистом стала лишь в 2020-м году. После учебы в вузе ее карьера начиналась с преподавания русского языка и литературы, работала в школе олимпийского резерва в Ярославле. Затем сменила профессию. На протяжении нескольких лет она готовила к съемкам и преображала клиентов, а вскоре начала работать на проекте «Модный приговор» на Первом канале.

В 2025-м она рассказала о совместной работе со Стасом Пьехой — ярославна подбирала для певца как повседневные образы, так и стилизации для съемок в глянце. В феврале 2026-го она выкладывала совместные фото со съемочной площадки шоу «Супер Стар» на НТВ.

Ни Стас Пьеха, ни Полина Плеханова в разговоре с журналистами прямо свой роман не комментируют. Однако и не опровергают слухи.

«Это раздутая история», — коротко ответила Полина на вопрос 76.RU.

К слову, Стас Пьеха майские выходные проводит на Мальдивах. 1 мая он выложил видео белоснежного пляжа с видом на океан и лаконичной подписью: «Единственный допустимый шум».

Полина же опубликовала видео из Ярославля: вместе с сыном она ходила в салон красоты на маникюр и в парк на проспекте Октября.

Чем занимается Стас Пьеха

Чем сейчас занимается Стас Пьеха Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стасу Пьехе сейчас 45 лет. Он выходец из творческой династиции: сын певицы и киноактрисы Илоны Броневицкой и внук российской эстрадной певицы Эдиты Пьехи. Начинал карьеру в 2000-е на «Фабрике звезд». Известен слушателям хитами «Одна звезда» и «На ладони линия», а также работой в дуэтах — с Григорием Лепсом («Она не твоя»), Валерией («Ты грустишь») и другими.

Стас Пьеха признавался, что в молодости пристрастился к запрещенным веществам. По его словам, он трижды оказывался в реанимации, но уже более 10 лет чист. В 2008 году он открыл собственный реабилитационный центр.

В 2014 году Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой. У пары родился сын. В 2016-м супруги разошлись, но официально развод оформлять не спешили. Позже артист довольно откровенно высказался об опыте семейной жизни и признался, что до сих пор не до конца понимает смысл официального брака.

В 2022 году Стас был замечен с актрисой Никой Здорик, которая прославилась ролью в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Позже пара призналась, что около года состояла в отношениях. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV певец рассказывал, что это далеко не первый его роман с актрисами.