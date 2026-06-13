«Это бесплатно»: мама рассказала о лайфхаках путешествия на Бали с ребенком

Путешествия с маленьким ребенком — это не сложно, но есть нюансы Источник: Ксения Кочеткова

Собраться в путешествие самим — одна задача. А продумать, как это сделать с ребенком, — дополнительный уровень сложности. Ярославна Ксения Кочеткова путешествует с мужем и двухлетним сыном. Для отдыха выбирает неблизкие направления. Одна из последних поездок была на Бали.

О нюансах путешествия с ребенком и лайфхаках для родителей она рассказала 76.RU. А еще назвала топ мест, которые стоит посетить на Бали всем.

Бали — тропический остров в Малайском архипелаге. Омывается Индийским океаном с юга и морем Бали (бассейн Тихого океана) с севера. Входит в состав Индонезии. Идеальным временем для отдыха здесь считается период с мая по октябрь. С ноября по апрель на острове начинается сезон дождей.

Почему выбрали Бали

Райский остров манит миллионы туристов. Одним из плюсов направления, как отмечает ярославна, являются цены.

— На Бали пока еще относительно бюджетно можно провести отпуск, если не вестись на все туристические уловки, — говорит Ксения.

Семья посетила Индонезию с ребенком уже четыре раза. Впервые выбирались с малышом, когда ему еще не было и года.

«Для меня Бали — это тропический остров с уникальной природой, дикими пляжами, где находишь удивительное единение с природой, очень интересной для изучения и наблюдения. Мы ужасно любим всё новое, знакомиться с местными достопримечательностями и просто не можем телиться на пляжах», — объясняет выбор острова Ксения.

Особенности перелета до Бали

Прямой перелет из Москвы до острова составляет не меньше 12 часов. Если есть пересадки, то дорога может занять до суток.

Ярославне в этом плане повезло: Ксения работает на одну из крупных российских авиакомпаний, поэтому раз в год может воспользоваться возможностью бесплатного перелета по любому направлению. Однако ярославна дала советы для всех родителей с детьми.

Стоимость прямого рейса Москва — Денпасар (главный город провинции Бали) на конец июня на сайте «Аэрофлота» около 60 тысяч рублей в экономкласс и около 245 тысяч рублей в бизнес-класс в одну сторону. Самый дешевый рейс с пересадкой в Дубае от компании Etihad Airways стоит около 36 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути — около 19 часов.

Лайфхаки на рейсах

Мама советует обратить внимание на питание. Как правило, на длительных рейсах есть даже детское меню.

Некоторые авиакомпании предлагают детское меню Источник: Ксения Кочеткова

— Всем родителям советую заказывать детское питание, если есть такая опция на полет. Чаще всего она доступна только из Москвы. Мы были очень довольны: ребенку сервировали пасту с сосисками на гриле, закуску из сыра и ветчины из индейки, легкий салатик, порезанные овощи. Арсений уплетал с удовольствием, — поделилась Ксения.

Девушка подсказала, что некоторые авиакомпании дарят малышам подарки. Например, «дорожные наборы» вручают на дальних рейсах «Аэрофлота», «России», S7.

— Самим, конечно же, тоже нужно брать в дорогу как можно больше новых игрушек и развлечений, чтобы подкидывать их во время полета. У нас были новые книги про поезда, новый деревянный поезд и парочка новых машинок. Всё это тоже скрасило полет.

С ребенком нужно быть готовым отреагировать на всё, что может пойти не по плану. Ксения путешествует с малышом

В вопросе, какой рейс выбрать — дневной или ночной, ярославна советует ориентироваться по вашему ребенку.

— Сейчас сыну 2 года и 4 месяца, он уже относительно самостоятельный и может сам делать элементарный выбор. Поэтому стало чуть легче путешествовать, чем, скажем, в 1,5, когда он еще с трудом ходил и мог не слезать с рук. Перелет благодаря моей работе у нас всегда проходит в классе «бизнес», что значительно его упрощает. За 12 часов ребенок смотрит мультфильмы, мы вместе читаем книги, сын ест и спит. Особенно нам повезло на пути туда в последний раз: Арсений проспал примерно половину полета, так как он выпал на вечернее время и ночь, — рассказала Ксения.

Брать ли с собой коляску

— Мы всегда путешествуем с коляской и сдаем ее на «гейте» перед входом в самолет. По прилете на Бали она уже ждет нас в терминале сразу после выхода из самолета, что тоже очень упрощает передвижение. Это бесплатно, — уточнила ярославна.

«Чуть более дикий отдых»

Бали входит в рейтинги лучших тропических мест для отдыха в мире, однако отдых здесь значительно отличается от поездки, например, в Турцию. Особенно это отражается на формате проживания.

На Бали удобно передвигаться на байках Источник: Ксения Кочеткова Привычные отели с сервисом «всё включено» здесь есть, но чаще туристы выбирают апартаменты Источник: Ксения Кочеткова

— С жильем нам тоже отчасти повезло — гораздо дешевле получается, если бронировать его напрямую через гостиницу. На острове у нас живет друг семьи, который с этим вопросом помогает: приезжает в гостиницу и на месте бронирует ее для нас, оставляя депозит в местной валюте. Позже я ради интереса узнавала стоимость нашего гестхауса через онлайн-сервис бронирования — больше в два раза. Я была удивлена, что настолько, — рассказала ярославна.

По ее словам, на острове распространены форматы проживания от комнат с вентилятором в гестхаусе до шикарных вилл и апартаментов.

— Я считаю, что лучшее в этом вопросе — найти приятный базовый минимум, что мы и сделали: небольшой гестхаус с уютной территорией, бассейном и комфортной комнатой с небольшой лоджией со всеми удобствами в номере и кухней на этаже для всех. Для проживания с ребенком этот вариант очень удобен, останавливаемся в этой локации второй отпуск подряд, — поделилась Ксения.

Питание на острове

Еще одним отличием, помимо проживания, является питание. Формат all inclusive здесь не особо распространен.

Драгонфрут, ананасы, кокосы — настоящие тропики! Источник: Ксения Кочеткова Отделы с фруктами и мороженым на рынках ломятся от лакомств Источник: Ксения Кочеткова

— Он встречается в основном в больших сетевых отелях мирового уровня с соответствующим ценником. В наше проживание даже не были включены завтраки, но мы могли их заказать при необходимости: 250 рублей за порцию омлета с сыром или фруктов или риса с курицей и кофе. Иногда мы завтракали таким образом, а иногда выезжали в многочисленные кафешки с большими вариантами разнообразной еды.

Многие специализируются на русской кухне: кулич на Пасху нашли без проблем. Сырники, борщ — всё доступно. Если подытожить, то вся привычная для ребенка еда присутствует. Ксения путешествует с малышом

Зато остров богат тропическими фруктами, которые стоят здесь дешево.

— После завтрака мы едем на местный рынок за фруктами: покупаем чаще всего драгонфрут, манго и обязательно как можно больше папайи. Я ее большой фанат. В ней есть прекрасное вещество — папаин: оно враз помогает восстановить микрофлору кишечника, а еще работает как мыло, вымывая из него всё ненужное, — заметила Ксения.

Питание в кафе и фудтраках — распространенная история на острове.

— Гастрономия на острове очень развита: огромное количество заведений, присутствуют международные сети ресторанов и кафе. Но и не менее интересно перекусывать в заведениях местной кухни — варунгах. Они уже приспособились под международных туристов и с каждым годом становятся всё менее «местными», разбавляя индонезийскую кухню европейскими блюдами, от чего чуть теряют свою идентичность. Кстати, на острове можно найти даже бесплатные варунги или же за пожертвование.

С ребенком на байке

Многие слышали, что по острову Бали передвигаются в основном на байках — это самый распространенный вид транспорта. Ярославцы рискнули покататься так вместе с ребенком.

Семья катается с малышом по всему острову Источник: Ксения Кочеткова И даже опробовали серф! Источник: Ксения Кочеткова

— До этого летали с семьей в Таиланд, где инфраструктура более приспособлена для отдыха с ребенком, арендовали там машину. На Бали же чуть более дикий отдых: передвижение на байке, так как на машине можно стоять в пробке сутками. Этот момент сначала смущал, были не уверены, стоит ли с ребенком ездить на мотоцикле. Но очень быстро приноровились. Плюс трафик для байка на острове очень комфортный.

Местные даже из роддома детей забирают на двух колесах и едут на байке всей семьей: муж за рулем и мать с младенцем на руках. Ксения путешествует с малышом

Для таких поездок ярославцы заранее купили сыну шлем по возрасту. А еще готовили малыша психологически.

— За полгода до поездки показывали ему картинки людей на мотоциклах и всегда уточняли, что обязательно нужно носить шлем. В итоге ребенок бежал к мотоциклу и всегда показывал на голову, что нужно срочно надеть шлем. И маме, и папе! Следил за этим пристально. И мы старались быть очень аккуратными: не ловчили, не гоняли, поэтому всё было безопасно, — поделилась опытом Ксения.

Из важного в поездку ярославна выделяет страховку.

— Никогда нельзя на этом экономить! В отпуске тоже может произойти всё что угодно.

Что взять с собой в поездку

Еще один лайфхак: на пляжный отдых сюда можно не везти с собой солнцезащитный крем. Также ваши чемоданы обойдутся без пузырьков с шампунями.

— Многое можно купить на месте и дешевле, чем в России, как, например, SPF для взрослых и ребенка. Еще мне очень нравятся индонезийские шампуни и уходовые средства для волос, поэтому осознанно не беру ничего с собой. В первый день едем в большой супермаркет для местных, где уже всё приобретаем: зубную пасту, кремы, игрушки для ребенка на океан и всё, что нужно для быта, — подсказывает Ксения.

Удивлена качеству и количеству местных духов: всегда покупаю с запасом. Плюс косметика известных азиатских брендов стоит иногда в 2 раза дешевле, чем в России. Ксения путешествует с малышом

Что посетить на Бали

Ярославцы ездят на остров ради пляжей, предпочитают дикие.

— Таких на острове очень много, но у большинства есть нюанс: на них не очень просто попасть, но мы привыкли. Важно уточнить, что на Бали нет привычного пляжа через дорогу от гостиницы. До них обязательно нужно добираться, не очень долго, а на байке это быстро и приятно. Многим это может показаться некомфортным условием, но мы привыкли. К самым классным пляжам чаще всего ведет огромная лестница: 300+ ступенек спуска по скале. Тоже подходит не для всех, но мы и к этому приноровились, — рассказала Ксения.

На острове огромное количество пляжей Источник: Ксения Кочеткова И все они как с картинки Источник: Ксения Кочеткова

Какие пляжи она советует посетить: Green Bowl, Blue Point, Padang Padang.

— Если нам не хочется хардкора с огромными лестницами, то едем на пляж района Нуса Дуа — песчаная коса, где практически нет волн, — подсказала путешественница.

Трудно представить тропический остров без обезьян. На Бали они шустрые и встречаются часто на пляжах.

— Нужно быть аккуратными, если едете с фруктовым перекусом на пляж. Ведь там поджидают обезьяны, которые готовы отобрать их любой ценой. Пару раз мы так остались без перекуса: обезьяны молниеносно подбегали и уносили с собой на дерево, — предупредила Ксения.

Культурная программа

Ярославна советует пожить в разных районах острова, чтобы окунуться в его культуру.

— Для тусовок и молодежи подходит Чангу, для духовных практик и более глубокого познания культуры — Убуд, с ребенком нам было очень комфортно на полуострове Букит, для серфинга — район Улувату. И это далеко не все варианты, — уточнила Ксения.

На острове много религиозных мест Источник: Ксения Кочеткова Малышу тут найдется чем заняться Источник: Ксения Кочеткова

Бали богат и на события: здесь можно посетить музей или выставку современных художников, сходить на концерт или даже посмотреть кино на русском языке под открытым небом.

— А еще встретить закат в храме на скале и сходить на традиционный балийский танец Кечак. Вечером также можем сходить на массаж, очень много разных точек, где методом проб нужно выбрать то, что понравится именно тебе. Я всегда беру deep tissue, или балийский массаж, который чем-то мне напоминает лимфодренажный, — советует девушка.

Хотели бы посетить Бали? Конечно, райское место Хотелось бы, но не могу себе позволить Нет

А вот другой взгляд путешественницы на Бали: ярославна отправилась на остров одна в составе тура. Узнайте, каким остров запомнился ей.