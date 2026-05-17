«Это смертельная красота»: чем остров Бали поразил туристку из Ярославля

Ярославна Елена Михеева рассказала об отдыхе на острове Бали. Она побывала там в начале 2026 года. За двухнедельный тур заплатила около 160 тысяч рублей.

— Тепло, погода шикарная, плавать — одно удовольствие, — поделилась впечатлениями туристка.

Можно ехать в сезон дождей

Елена отдыхала на Бали в сезон дождей, но россиянке это время показалось очень комфортным.

— Дожди вообще не мешали. Во-первых, они кратковременные. Во-вторых, они снижали степень жары. В-третьих, в это время меньше туристов, — пояснила Елена.

Бали — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, входит в состав одноименной провинции Индонезии. Он омывается водами Индийского и Тихого океанов.

По словам ярославны, Бали в первую очередь впечатляет природными достопримечательностями и красивыми локациями. В программу тура, который оплатила Елена, входили поездки к водопадам, на рисовые террасы, в леса, на морские экскурсии, рафтинг по горной реке и даже урок серфинга.

— Какие-то дополнительные развлечения были и не нужны, потому что мы постоянно ездили в разные места, на новые локации, — рассказала Елена.

Эксклюзивный кофе «с секретом» делают здесь

Ей очень понравилось общение с экзотическими животными.

— У нас была остановка у местных жителей, чтобы мы смогли вдоволь потискать этих милых пупсиков. Лювак, питоны, летучие лисы, совы… Лювак и летучие лисы — ласковые, мимишные. Люваки едят кофейные зерна и потом ходят ими в туалет. Зерна обрабатывают — и всё это превращается в дорогущий и эксклюзивный кофе. Питоны — особая история. Огромные, тяжелые, немного страшно, но в целом клевое ощущение. Летучая мышка оказалась на мое удивление очень приятным существом — любознательная, ласковая. Столько эмоций, лучше всякого психотерапевта, — поделилась эмоциями Елена.

«Это смертельная красота»

Также туристку впечатлило восхождение на вулкан Иджен на острове Ява. Высота этого гиганта — 2803 метра.

— Вулкан действующий. Там расположено самое серное озеро на планете — Кавах Иджен. На склонах каждый день работают люди, которые вручную ломами и корзинами добывают серу. Они тянут на себе эту ношу из кратера, при этом дыша вредными парами и безвозвратно оставляя на дне того самого кратера свое здоровье. Продолжительность их жизни — в среднем 50 лет, так как это сверхтоксичная работа. Мы сами ощутили этот жесткий запах серы, когда ветер поднимался. И сразу надевали респираторы. Само озеро — удивительного бирюзового цвета. Да, это смертельная красота. В прямом смысле слова. Были случаи гибели людей: любопытные и неосторожные туристы ради красивого кадра теряли бдительность и срывались вниз, а это всё — смерть без вариантов. Оно завораживает, пугает, восхищает, — рассказала Елена.

Особенность балийцев

По наблюдению Елены, местные жители очень дружелюбны и позитивны. При этом они никуда не спешат — это та черта, которую туристам нужно просто принять.

— Видно, что они улыбаются тебе искренне, от души, а не для галочки. Но если их начинаешь торопить, то они нервничают и косячат. К этой медлительности нужно быть готовым. Если ты идешь в ресторан, то нужно спокойно отнестись к тому, что придется подождать. Там девиз такой: приехал — расслабляйся, — говорит Елена.

Кухня на Бали разнообразная: представлены и азиатские, и японские, и классические европейские блюда. Ярославна говорит, что всё достаточно вкусно и доступно по ценам.

Не везде чисто

Из минусов на Бали: встречается немало загрязненных мест.

— Не сказать, что прямо везде там чисто. Особенно в больших городах. Океан по большей части чистый, но встречаются места, где и пакеты, и палки, и другой мусор плавает, — поделилась Елена.

Еще на Бали нужно быть осторожным на оживленных дорогах.

— Там все передвигаются в основном на байках. В больших городах это достаточно хаотично и опасно. Правил никаких нет. Все ездят интуитивно. На периферии — спокойнее. Я сама брала там байк в прокат. Это достаточно дешево — около 1,5 тысячи за сутки. Можно съездить на пляж, на локации какие-то, — рассказала Елена.

Еще она посоветовала быть осторожнее при обмене денег.

— В нелегальных обменниках часто обманывают. Лучше пользоваться легальными и прямо при обменщике пересчитывать деньги, — пояснила туристка.

Зачем сюда возвращаться

Елена побывала на Бали уже во второй раз. И хочет вернуться туда еще.

— Бали разный. Там есть места для релакса, есть более движовые. Меня привлекает в этом месте сочетание красоты и спокойствия, — объяснила она.

