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Авто «125 рублей за литр». Что происходит с бензином на федеральных трассах — рассказ водителя

«125 рублей за литр». Что происходит с бензином на федеральных трассах — рассказ водителя

Очереди на заправках всё еще сохраняются, а на некоторых заливают только дизтопливо

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К некоторым АЗС выстраиваются длинные очереди | Источник: Ольга УльяноваК некоторым АЗС выстраиваются длинные очереди | Источник: Ольга Ульянова

К некоторым АЗС выстраиваются длинные очереди

Источник:

Ольга Ульянова

Путешествовать на машине нынче тревожно из-за ситуации с топливом: всегда есть шанс застрять в очереди на заправке, а то и оказаться с пустым баком посреди трассы. Что сейчас на самом деле происходит на дорогах федерального значения? Об этом редакции 72.RU рассказала жительница Тюмени Ольга Ульянова — она сейчас путешествует по стране и наблюдает ситуацию своими глазами. По ее словам, чаще всего очереди возникают на АЗС «Лукойла», а на частных заправках топливо продают по 125 рублей за литр.

«На трассе М-4 АИ-92 стоит в районе 68 рублей, АИ-95 — около 72. Почему-то именно на „Лукойле“ очереди. Только их проезжаешь и на следующей „Роснефти“ или „Газпромнефти“ заправляешься без очередей. Когда уезжаешь дальше, в сторону Самары, начинают преобладать частные заправки. На них бензин есть, но он уже по 125 рублей за литр. Федеральных не так много. На время атак БПЛА некоторые заправки закрываются», — рассказала она.

По ее словам, на АЗС «Татнефти» практически везде после Саратова и дальше по трассе М-5 нет бензина, в большинстве случаев есть только дизель.

Автомобилистка показала табло на одной из АЗС «Татнефти». Бензина нет | Источник: Ольга УльяноваАвтомобилистка показала табло на одной из АЗС «Татнефти». Бензина нет | Источник: Ольга Ульянова

Автомобилистка показала табло на одной из АЗС «Татнефти». Бензина нет

Источник:

Ольга Ульянова

Тем временем в правительстве говорят о том, что пик топливного кризиса пройден.

«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей», — заявил вице-премьер Александр Новак.

С ним согласны и независимые специалисты: по мнению эксперта топливного рынка Анастасии Буниной, говорить о полном восстановлении пока рано, однако пик напряженности уже остался позади.

«Стабилизация на рынке существует, но не во всех регионах. Самое главное — пик кризиса уже прошел. Там, где сохранялся ажиотаж, он сейчас постепенно идет на спад», — считает она.

Чувствуете, что кризис пошел на спад?

Да, заправиться стало проще
Нет, ситуация не меняется
Я и кризиса не почувствовал(а)
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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Бензин АЗС Топливо Трасса Заправка
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