Шестой ребенок в 44 года: модель Наталья Водянова объявила о беременности

Наталья Водянова беременна в шестой раз Источник: natasupernova/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семья модели Натальи Водяновой и миллиардера Антуана Арно станет еще больше. Звезда подиума нулевых объявила о шестой беременности. Сейчас Наталье 44 года, она живет в пригороде Парижа и воспитывает пятерых детей.

Новости о пополнении в звездных семьях фанаты привыкли узнавать из их соцсетей. Однако Водянова их не ведет, поэтому для объявления о беременности модель выбрала съемку в журнале Vogue France.

На обложке модель с округлившимся животом позирует в аккуратном голубом платье на фоне леса. Кстати, для парижских журналистов беременность Натальи не была сюрпризом.

Наталья Водянова объявила о беременности с обложки Vogue Источник: voguefrance / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Между показами в начале года Наталья Водянова по секрету поделилась со мной, что беременна. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки. Во время нашего разговора Наталья стала идеальным воплощением образа материнства — осознанного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс», — делилась руководитель редакционного контента журнала Клэр Томсон-Джонвилл.

Роман Натальи Водяновой и Антуана Арно начался в 2011 году. В 2014 году у пары родился первый общий сын, а в 2016-м — второй. Поженились они только в 2019 году.

Модель рассказывала, что Антуан покорил ее тем, что моментально полюбил ее троих детей от предыдущего брака с Джастином Портманом. Своих детей у бизнесмена тогда еще не было.

У Натальи Водяновой и Антуана Арно родится третий общий ребенок Источник: natasupernova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К слову, о бизнесе: Анро — сын Бернара Арно, владельца холдинга LVMH. Мужчина занимает пост генерального директора бренда Berluti и председателя совета директоров Loro Piana, входит в совет директоров LVMH, а с 2018 года руководит отделом коммуникаций и имиджа конгломерата.