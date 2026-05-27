Развлечения Обзор На веселье нужно заработать: обзор цен на карусели Даманского парка в Ярославле

Сколько стоят билеты на аттракционы на Даманском острове

В Ярославле подняли цены на билеты на аттракционы в парке на Даманском острове. В среднем, веселье стало дороже на 10%. Об этом ранее сообщила Вера Виноградова, директор МБУ «Дирекция парков».

«Это вынужденная мера, на которую нам пришлось пойти в связи с повышением стоимости электроэнергии и общих расходов на эксплуатацию», — отметила Вера Виноградова.

Предлагаем посмотреть, сколько это в конкретных суммах. Сравниваем цены в 2025 и 2026 году.

Прямо у кассы вывешены все цены на аттракционы.

Все аттракционы в парке делятся на три категории: детские, семейные и экстремальные. Стоимость билетов на них варьируется от 150 до 350 рублей.

Например, билет на «Свадебную карусель» теперь стоит 250 рублей — в прошлом году прокатиться на аттракционе можно было за 200

Прокатиться на «Свадебной карусели» можно малышам ростом от 90 до 140 сантиметров

«Спортивный батут» тоже подорожал: раньше билет стоил 250 рублей, теперь — 300

Стоимость билета на карусель «Ветерок» теперь составляет 200 рублей, тогда как в прошлом году прокатиться на аттракционе можно было за 150

Стоимость билетов на карусель мини-джет «Ассорти» осталась та же  — 150 рублей

Прокатиться на мини-поезде можно за 150 рублей

Билет в детский лабиринт стоит 500 рублей (без ограничения времени)

Одним из самых популярных аттракционов на Даманском остается — «Осьминог». Стоимость катания длительностью 2–3 минуты составляет 350 рублей.

На аттракционе «Марс» стоимость билета зависит от выбранного ряда. Места на задних двух стоят 350 рублей (ранее — 300), а на первых двух рядах — 250 рублей.

Прокатиться два круга на «Бешенном поезде» стоит 300 рублей

Побывать в доме-перевертыше можно за 300 рублей (раньше билет стоил 250 рублей)

Аренда катамарана на час стоит 1500 рублей, хотя в прошлом году она составляла 1200 рублей

Кристина Геворкян
