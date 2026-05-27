На веселье нужно заработать: обзор цен на карусели Даманского парка в Ярославле

В Ярославле подняли цены на билеты на аттракционы в парке на Даманском острове. В среднем, веселье стало дороже на 10%. Об этом ранее сообщила Вера Виноградова, директор МБУ «Дирекция парков».
«Это вынужденная мера, на которую нам пришлось пойти в связи с повышением стоимости электроэнергии и общих расходов на эксплуатацию», — отметила Вера Виноградова.
Предлагаем посмотреть, сколько это в конкретных суммах. Сравниваем цены в 2025 и 2026 году.
Все аттракционы в парке делятся на три категории: детские, семейные и экстремальные. Стоимость билетов на них варьируется от 150 до 350 рублей.