«Мне, видимо, стало скучно»: «ждуля» из Ярославля стала героиней шоу Андрея Малахова

Ярославна стала участницей шоу Андрея Малахова

Жительница Ярославля 36-летняя Илона Тарасенкова стала участницей шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Ведущий запустил цикл выпусков о том, как заключенные в колониях «разводят» девушек на воле на передачки, деньги и дорогие подарки. В эфире несколько женщин из разных уголков страны рассказали о своем опыте отношений с зэками.

Илона — тоже «ждуля». Так принято называть возлюбленных зэков. Девушки вступают в отношения с арестантами, выходят за них замуж и ждут их из колоний.

Познакомились, когда он отбывал срок

На шоу Илона рассказала, что познакомилась с Владимиром, когда он отбывал наказание в угличской колонии. На тот момент девушка уже семь лет была в отношениях с другим парнем — Андреем. Но она бросила его из-за вспыхнувших чувств к Владимиру.

«Мне, видимо, стало скучно. Как-то вечером он написал мне письмо в соцсетях. Потом мы стали переписываться. У меня брат сильно пил, и он помог мне угомонить брата. Он позвал своих друзей, они, короче, помогли», — рассказала Илона.

Новый роман она вела тайком — по вечерам уходила из своей квартиры, где жила с Андреем, чтобы переписываться с Владимиром. Но заключенный быстро понял, что девушка не свободна. И поставил ей ультиматум.

«Он мне сказал: „Либо ты его выгоняешь, либо приедут друзья и выгонят“. Приехали друзья и сказали: „Пожил, все, до свидания“», — рассказала Илона.

С тех пор у пары начались полноценные отношения. Мама Илоны была категорически против выбора дочери.

«Мама говорила: „Если ты хочешь сломать свою жизнь, это жизнь твоя. Но у тебя на иждивении двое детей, подумай о них. Папа трагически погиб 10 лет назад, и моя мама очень сильно за меня переживает, думая о том, что я ломаю свою жизнь, связывая ее с заключенным“, — рассказала Илона.

Дошло до того, что мама Илоны обратилась к юристу, который смог собрать полную биографию Владимира. Выяснилось, что у него за плечами — богатый тюремный опыт.

«На тот момент я узнала, что общего срока у него 19 лет отсиженного. То есть ему 36, 19 лет он провел в колонии. Сидит уже третий раз, все статьи у него — кражи и разбой с применением оружия и тяжких телесных повреждений», — рассказала Илона Тарасенкова.

«Домой приходил только поспать»

Когда Владимир освободился, пара отправилась в РОВД. Там, по словам Илоны, сказали, что из-за двоих детей на иждивении у девушки она должна прописать Владимира в своей квартире временно или на постоянной основе. Поскольку, так как он рецидивист, он не мог проживать вместе с несовершеннолетними без законных оснований.

«Когда Вова вышел, он уходил гулять, домой приходил только поспать. К нему стали обращаться очень много людей со своими просьбами. Ходили, выбивали долги, бомбили барыг. Я ему говорила: „Вова, прекращай. Это все доведет тебя до того, что снова закроют“», — рассказала Илона.

Отношения в семье накалились до предела. Дошло до того, что мама Илоны подралась с Владимиром, но это не привело к расставанию пары.

«Влиянию подвержены девушки с проблемами или слабым характером»

В этом и последующем выпуске эксперты в зале говорили о том, что заключенные используют отношения с женщинами на воле для своей выгоды: передачки, деньги, длительные свидания. В общем, все блага, которые может получить от внешнего мира арестант.

Своим опытом в эфире программы поделился бывший заключенный Иван, который провел восемь лет в колонии строгого режима.

«Начинают как-то обманывать этих девушек и даже вытягивать деньги из них. Фактор обмана в тюрьме очень распространен, и, если человек слабый, не важно кто: девушка, парень, — этим будут пользоваться. Всегда выбирают какие-то плохие обстоятельства. Девушка самодостаточная, обеспеченная, скорее всего, даже не будет интересоваться, если ей позвонят из тюрьмы. А девушки с проблемами или слабым характером подвержены влиянию этих ребят», — рассказал в эфире бывший заключенный.

Однако сама Илона встала на защиту возлюбленного. По ее словам, она не потратила на его содержание ни рубля. Более того — Владимир после освобождения сделал ремонт в ее квартире за свои деньги.

«Он никогда не жил за мой счет. Все полтора года, что я находилась с ним, я ни одну передачку не оплачивала сама. Ни один рубль. Ремонт, который он сделал в моей квартире, был сделан за его деньги», — рассказала Илона, уточнив, что Владимир сам переводил ей деньги на продукты. Где он их брал — ярославна не уточнила.

Когда Илона перечитывала на камеру письма Владимира из колонии, она плакала. Сейчас ее возлюбленный вновь находится в СИЗО. Но Илона уверена — его подставили.

«Он сидит в СИЗО не за свое. А сидит за свое прошлое. Только поэтому я здесь, и только поэтому я его пытаюсь защитить. Если бы все-таки я была уверена, что он сел заслуженно, я бы никогда в жизни в это дерьмо бы не наступила», — сказала Илона Тарасенкова.

«По всем каналам коммуникации идет гипноз»

Отношения героинь шоу и их возлюбленных-арестантов оценивала, в том числе, психолог Аннета Орлова. Также она рассказала, как именно у зэков получается психологически влиять на женщин, чтобы добиться от них желаемого. В случае с Илоной психолог считает, что ее вряд ли можно назвать жертвой обстоятельств.

«Ваши формулировки подтверждают, что у вас много общего с этим человеком. Вопрос в другом: девочки, когда вы открываете это письмо, вы посмотрите — по всем каналам коммуникации идет гипноз. Первое: когда мужчина столько раз говорит: „моя“, любая женщина чувствует телесное расслабление. Потому что у нее есть ощущение, что есть кто-то более сильный, к кому она может присоседиться. Второй момент: когда они говорят: „прижаться к тебе“, включается детско-родительский момент. Когда есть кто-то большой и теплый и к нему можно прижаться. Когда он говорит: „Ты самая светлая!“, — включается уже романтическая часть. Получается, идет гипноз по всем критериям, а главное — это всего лишь рентная установка», — рассказала психолог Анетта Орлова.

Рентная установка — психологическая модель поведения, когда человек сознательно или бессознательно извлекает для себя выгоду из неблагоприятного положения.

Она объяснила, что пока человек находится в заключении, зачастую, ему не нужна женщина для любви. Скорее, человек на воле, который без вопросов будет выполнять его указания. Такими людьми и становятся «ждули». А когда заключенный оказывается на свободе, он может начать компенсировать дефицит общения с женщинами, и очень быстро забудет про ту, что носила ему передачки.

В эфире передачи несколько женщин рассказали о личном опыте общения с зэками. Некоторые из них даже вышли замуж за заключенных. Одна из них — Екатерина. Она рассказала, что ее «счастливый» брак закончился в момент, когда ее муж вышел из колонии. Он приехал к ней домой, один раз поел и больше не возвращался.

