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Развлечения «Меня этим не напугаешь!»: 22-летняя ярославна вышла замуж за зэка

«Меня этим не напугаешь!»: 22-летняя ярославна вышла замуж за зэка

Лалия Набиева стала героиней шоу «Ждули»

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22-летняя ярославна рассказала, как связала свою жизнь с зэком | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»22-летняя ярославна рассказала, как связала свою жизнь с зэком | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

22-летняя ярославна рассказала, как связала свою жизнь с зэком

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Жительница Ярославля — 22-летняя Лалия Набиева — стала участницей шоу «Ждули» (16+) на телеканале «Ю». У девушки двое детей от первого брака. После шести лет семейной жизни она узнала об измене мужа и решила развестись.

Оставшись одна с детьми, Лалия полностью погрузилась в заботы о доме и семье. Но однажды ее жизнь неожиданно изменилась. Она получила письмо от незнакомца по имени Алексей, который отбывает наказание в исправительной колонии № 8 в Ярославле. Так началось их общение, которое со временем переросло в отношения на расстоянии. Уже через три месяца Алексей сделал ей предложение.

До освобождения мужчине остаётся еще 2,5 года. Родные и подруги Лалии выступают против этого брака. Однако Алексей настаивает на регистрации отношений, чтобы Лалия могла приезжать к нему на длительные свидания.

Трагичная история жизни «ждули» из Ярославля — в этом материале.

Беременность в 16 и развод

Лалия забеременела, когда ей было 16 лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»Лалия забеременела, когда ей было 16 лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Лалия забеременела, когда ей было 16 лет

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

С ранних лет жизнь Лалии была непростой. Когда ей было 13 лет, родители развелись. Мать ушла к другому мужчине, который оказался наркозависимым и впоследствии втянул ее в употребление наркотиков.

«У нас начался настоящий кошмар. Мама не работала. Бывало, что я попадала в больницу с голодными обмороками», — вспоминает Лалия.

В 15 лет отец забрал ее к себе, но и там отношения не сложились. Возникли конфликты с новой семьей папы, и спустя полгода девушка вернулась к матери.

Лалия была в браке с бывшим мужем шесть лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»Лалия была в браке с бывшим мужем шесть лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Лалия была в браке с бывшим мужем шесть лет

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

В 16 лет Лалия забеременела и вышла замуж за отца ребенка. Они начали жить вместе в съемной квартире. В 2020 году у пары родился сын, а в 2024 году — дочь.

Старший ребенок появился на свет с диагнозом ДЦП.

«Сначала у меня был шок. Я не понимала, что происходит. Смотрела на других детей и думала: „Почему именно мой ребенок?“ Мне было его очень жалко», — делится она.

Несмотря на трудности, Лалия активно занимается здоровьем сына, водит его на процедуры, массажи и занятия со специалистами.

Однако семейная жизнь не сложилась. После рождения второго ребенка Лалия узнала об измене мужа и ушла от него. Сейчас он помогает финансово и иногда забирает детей на выходные.

«Он очень чуткий»

Осенью 2025 года Лалия получила письмо от незнакомца. Алексей Чистов написал, что ее адрес ему дал знакомый, и признался, что она ему понравилась.

<p>Лалия Набиева&nbsp;</p><p>Лалия Набиева&nbsp;</p>

Он сразу сказал, что находится в колонии. Я ответила: «И что? Думаешь, ты меня этим напугаешь? Ты меня этим не напугаешь!»

Лалия Набиева 

героиня шоу «Ждули»

Алексей осужден по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Он получил пять лет лишения свободы.

Судимость не отпугнула девушку. Общение продолжилось и быстро стало близким.

«Он очень чуткий. Умеет подстроиться под настроение, поддержать, рассмешить», — говорит она.

Через два месяца Алексей пригласил ее на короткое свидание в колонии.

<p>Лалия Набиева&nbsp;</p><p>Лалия Набиева&nbsp;</p>

Когда я его увидела, внутри что-то щелкнуло. Появилось чувство, будто всё стало на свои места.

Лалия Набиева 

героиня шоу «Ждули»

Спустя некоторое время Алексей сделал предложение прямо во время телефонного разговора.

«Я хочу выйти за него замуж, потому что люблю. Но все вокруг говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет», — признаётся девушка.

На фото мама Лалии. Ей 48 лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»На фото мама Лалии. Ей 48 лет | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

На фото мама Лалии. Ей 48 лет

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Мать Лалии категорически против этих отношений. В попытке остановить дочь угрожает оставить ее без финансовой помощи.

Вышла замуж за зэка

На фото&nbsp;— Алексей Чистов, мужчина, с которым встречается Лалия | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»На фото&nbsp;— Алексей Чистов, мужчина, с которым встречается Лалия | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

На фото — Алексей Чистов, мужчина, с которым встречается Лалия

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Алексей родом из города Тейково Ивановской области. Впервые он оказался в местах лишения свободы еще в несовершеннолетнем возрасте. После освобождения пробыл на свободе всего восемь месяцев, после чего снова был осужден.

Сейчас Алексей уверяет Лалию, что колония его изменила. Ради Лалии, по его словам, он готов сделать всё.

Несмотря на давление со стороны близких, девушка решила выйти замуж за Алексея. Пара тайно от родных и близких расписалась в колонии.

Втайне от друзей и семьи Лалия вышла замуж за Алексея | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»Втайне от друзей и семьи Лалия вышла замуж за Алексея | Источник: «Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Втайне от друзей и семьи Лалия вышла замуж за Алексея

Источник:

«Ждули» (16+), выпуск от 30.04.26, телеканал «Ю»

Сейчас девушка устроилась на работу в один из крупных маркетплейсов и продолжает ждать Алексея. Ему осталось сидеть два с половиной года.

<p>Лалия Набиева&nbsp;</p><p>Лалия Набиева&nbsp;</p>

Леша стал моей защитой, щитом от проблем.

Лалия Набиева 

героиня шоу «Ждули»

Смотрите шоу «Ждули»?

Да, очень люблю подобные программы
Иногда смотрю, чтобы разгрузить мозг после работы
Нет, меня раздражают такие шоу
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Шоу Ждули Ярославль
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Комментарии
24
Гость
6 мая, 09:36
Я вот обзорчик посмотрела, ибо это без обзора не посмотреть так, без шуток. Я не понимаю наше правительство, если чел сел, я считаю, что надо запретить выходить замуж, или женится, запретить выход во внешний мир при помощи телефонов, если хоть один смотритель дал телефон, то его так же садить без права работать даже охранником. Зеки должны сидеть и страдать там, они сели по праву. Другое дело когда за драку присели, те вообще отрабатывать должны на улице, так же как и за вандализм. Да вообще никто не должен там иметь связи со внешкой. Наше правительство очень очень странное. Пусть сидят там работают, учатся, читают книги, изучают что-то, пусть даже компы будут, но, без интернета, всё можно загрузить учебные и книги, и программки которые и без интернета будут работать.
Гость
5 мая, 13:20
А детям что пожелать?
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Гость
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