Пора увольняться? Быстрый тест, который покажет, стоит ли вам поменять работу

Чем теплее становится на улице, тем меньше хочется проводить время на работе. Появляется мысль, а не пора ли менять работу? Но одно дело — желание продлить выходные, и совсем другое — реальные сигналы, что нынешнее место себя исчерпало. Разобраться в своих ощущениях бывает непросто. Пройдите наш короткий тест и узнайте: вас одолела временная хандра, от которой можно спастись отпуском и парочкой выходных, или действительно пора что-то менять.
Какие чувства вы испытываете, думая о работе?
Могу полночи не спать в тревоге, что завтра понедельник
Предвкушение. Мне столько нужно рассказать коллегам
Стараюсь не думать о работе, опять эти задачи и дедлайны
Поскорее бы зарплата пришла, тогда и настроение поднимется
Как давно вы работаете на том месте, где находитесь сейчас?
Идет первый год работы
От года до трех
Больше трех лет
Стаж отсчитывается десятилетиями
Что вы чувствуете, когда на работе вам говорят: «Надо созвониться»
Лишь бы звонок не занял половину рабочего дня
Хм, неспроста, надеюсь, что ничего не случилось
Раздражают незапланированные разговоры
Тревожусь так, будто на меня бежит табун лошадей
На работе вам предлагают повышение, какая будет ваша реакция?
Наконец-то, я долго к этому шел
Звучит круто, но как это отразится на моей зарплате и обязанностях
Ну вот, теперь еще больше придется работать…
Почему именно сейчас? Чувствую какой-то подвох
Чем вы обычно занимаетесь после работы?
Добраться бы до кровати — уже достижение
Иду в зал, на курсы, детей забираю из школы — каждый день расписан по минутам
Доделываю рабочие дела, которые не успел
Смотрю сериалы, листаю рилс
Во время отпуска, какие у вас отношения с работой?
Все рабочие чаты на беззвучном, никакие звонки от коллег не беру
Если от коллег письмо с надписью «Срочное!», не могу не проверить
Как бы ни обещал себе отдохнуть, уже на второй день я снова в рабочих процессах
Что такое отпуск? Уже забыл, что это такое
Начальство раскритиковало вашу работу за прошлый месяц. Ваша реакция?
Внутри всё клокочет, хочется всех послать
Я сразу знал, что я плохо работаю. Буду смиренно выслушивать нагоняй
Поругает да перестанет, но в следующем месяце я уже повода не дам
После такого хочется исчезнуть и никогда больше ничего не делать
Если вам внезапно предложат новую работу, как вы отреагируете?
Сомнительное предложение, а вдруг обман, и через месяц окажусь на улице
Интересно, что там предлагают, надо всё изучить
Сразу же пишу заявление и ухожу
Расскажу на нынешней, пусть знают, что я востребован
Если представить, что через год в вашей работе ничего не изменится, как вы на это отреагируете?
Стабильность — залог мастерства
Неприятно, хотелось бы повышения или прибавки к зарплате
Вы шутите? Я неделю не вывезу в этом, а вы говорите: «Год»
Главное, чтобы хуже не стало
Ваш друг хочет устроиться к вам в компанию, что вы ему скажете?
«Неплохое место, попробуй»
«Готовься к длинной лекции о всех плюсах, минусах и скрытых
„плюшках“»
«Я бы на твоем месте поискал другое»
«Решай сам, не хочу влиять на твое решение»