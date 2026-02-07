Билеты стоят по 10 тысяч рублей: какие концерты пройдут в Ярославле в ближайшее время — афиша

После новогодних праздников многие артисты начинают свои концертные туры по стране. В этом материале предлагаем вместе посмотреть, кто приедет в Ярославль с сольной программой, которая пройдет в феврале.
Концерт группы «Сироткин»
7 февраля в Ярославле выступит группа «Сироткин» (12+). Концерт пройдет на площадке «Китайский летчик Джао Да». Остались лишь места на танцпол, цена на билеты единая — 2,7 тысячи рублей.
Группа «Сироткин» — один из известных российских проектов инди-поп/инди-рок сцены. Хитами коллектива стали песни «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся, сердце, время биться». Треки группы также обрели популярность благодаря сериалам «Чики» и «Вампиры средней полосы».
Приедет секс-символ 2025 года
За последний год популярность этого артиста настолько возросла, что, кажется, он не нуждается в представлении. Ваня Дмитриенко стал одним из самых популярных певцов в России. Поклонники раскупают все билеты на его концерты, а видео с выступлений набирают миллионы просмотров в соцсетях.
Ярославские поклонники смогут услышать вживую музыку популярного исполнителя на концерте (12+) 13 февраля в спорткомплексе «Арена‑2000».
По данным на 3 февраля, большая часть сидячих мест в зале раскуплена. Билеты стоят от 3,2 до 8 тысяч рублей. Самые бюджетные места — на танцполе.
Напомним, концерт Вани Дмитриенко в Ярославле изначально был запланирован на 7 декабря 2025 года в баре «Руки Вверх!». Но за неделю до выступления организаторы сообщили о переносе.
Концерт группы «Танцы Минус»
Музыка этой группы звучала в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова. Музыканты «Танцы Минус» приедут с концертом 13 февраля (12+). Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум».
Билеты на сольник стоят от 2 до 5,5 тысячи рублей. Непосредственно у сцены будет оборудован небольшой танцпол. Место там стоит 3,5 тысячи рублей. Судя по данным «Яндекс Афиши», большинство кресел в зале пока свободны.
Группа «Танцы Минус» — российский рок-коллектив, основанный в Санкт-Петербурге в 1997 году. Популярность группа обрела в начале 2000-х благодаря таким хитам, как «Грустная сказка», «Внутри» и «Зимняя соната», которые быстро завоевали широкую аудиторию. Энергичные живые выступления и эмоциональные тексты сделали «Танцы Минус» заметным явлением на российской рок-сцене.
Основатель и лидер группы — Дмитрий Селезнев, вокалист и гитарист. Уже почти 30 лет группа продолжает активно выступать по России, участвует в фестивалях и поддерживает связь с аудиторией через социальные сети и официальный сайт.
Мона в баре «Руки Вверх!»
В День всех влюбленных, 14 февраля, в Ярославле выступит (12+) певица Мона (настоящее имя исполнительницы — Дарья Кустовская. — Прим. ред.). Концерт пройдет в баре «Руки Вверх!». Билеты стоят от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Певица Мона родом из Ростова‑на‑Дону. Она начала профессиональную музыкальную карьеру в 2019 году. Популярность к ней пришла благодаря успеху ряда синглов и коллабораций с известными исполнителями. Одним из самых заметных ее треков стал дуэт Black Love с Эльманом, который собрал значительное число просмотров и принес артистке широкую известность.
В дискографии певицы есть и другие успешные песни, такие как «Я в ноль», «Ты так мне необходим» (feat. Баста) и «Цунами».
Очередной виток популярности Моне принесло участие в телешоу «Маска» в 2025 году, где она выступала в образе Далматина и дошла до финала. Девушка состоит в отношениях с шоуменом, блогером Эльдаром Джараховым.
Николаев в Ярославле
Автор песен «Айсберг», «Странник мой», «Желтые тюльпаны» и еще нескольких десятков хитов Игорь Николаев приедет в Ярославль с концертом (12+). Он выйдет на сцену КЗЦ «Миллениум» 23 февраля. Билеты стоят от 2,2 до 6,8 тысячи рублей. На начало месяца большинство мест в зале не раскуплено.
Игорь Николаев — российский композитор и музыкант. Он прославился не только как исполнитель собственных хитов, таких как «Айсберг», «Странник мой» и «Желтые тюльпаны», но и как автор песен для других артистов. Среди исполнителей, для которых Николаев писал музыку, — Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лолита Милявская, Наталья Ветлицкая и многие другие популярные российские певцы.
Раскупили почти все билеты
26 февраля в Ярославле выступит рок-группа «Пикник» (12+). Концерт пройдет в КЗЦ «Миллениум». Весь зал, кроме партера, раскуплен. Остались только самые дорогие билеты — их стоимость варьируется от 6 до 10 тысяч рублей.
Напомним, в феврале 2025 года рок-группа также давала сольный концерт в Ярославле. На сцене Эдмунд Шклярский с командой презентовал новый альбом, а также исполнил известные хиты. Музыкальное выступление сопровождалось световым шоу. Как это было — смотрите в материале.
