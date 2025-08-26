В Ярославле разобрали билеты на концерт секс-символа молодежи за три месяца до выступления

Ярославцы раскупили билеты на концерт Вани Дмитриенко Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Более чем за три месяца до концерта ярославцы раскупили билеты на сольник (12+) юного секс-символа молодежи — Вани Дмитриенко. Звезда соцсетей выступит в столице Золотого кольца 7 декабря 2025 года в баре «Руки Вверх!».

По данным «Яндекс.Афиши» на 25 августа, на концерт Дмитриенко осталось шесть билетов стоимостью от трех до пяти тысяч рублей. Самые дорогие — за столами у сцены. Чуть в отдалении от нее — места подешевле: за три-четыре тысячи рублей.

Ваня Дмитриенко выступит в Ярославле 7 декабря Источник: «Яндекс.Афиша»

Кто такой Ваня Дмитриенко?

19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он много пел про подростковую любовь. В последний год юный артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию.

Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Песни «Вишневая», «Цветаева» и «Шелк» («Сгораю на губах твоих бордовым цветом») не уходят из музыкальных топов.