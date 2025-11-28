НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко: что об этом известно

В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко: что об этом известно

Выступление певца должно было состояться 7 декабря

856
Вани Дмитриенко даст стадионный концерт в Ярославле

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вани Дмитриенко даст стадионный концерт в Ярославле

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко на новую дату и площадку. Выступление артиста было запланировано на 7 декабря в «Руки Вверх Баре» (12+). За неделю до концерта организаторы объявили новую дату.

«13 февраля 2026 года, Ярославль, „Арена 2000“ — перенос», — указали в афише 28 ноября.

Напомним, билеты на 20-летнего исполнителя хитов «Шелк» и «Силуэт» раскупили еще в августе — за несколько месяцев до концерта. Тогда они стоили от трех до пяти тысяч рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Афиша», стоимость билетов на концерт в «Арене-2000» (12+) варьируется от 3400 до 6000 в зависимости от расположения в секторе. Место на танцполе будет стоить 3200 рублей.

Стала известна стоимость билетов на концерт Вани Дмитриенко в Ярославле

Источник:

Яндекс Афиша

Стала известна стоимость билетов на концерт Вани Дмитриенко в Ярославле

Источник:

Яндекс Афиша

19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он, будучи белокурым парнишкой, пел про подростковую любовь. Даже записал альбом к популярному сериалу «Плакса».

В 2025-м артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию. Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Особую волну популярности ему добавил роман с юной актрисой Анной Пересильд.

История популярности Вани Дмитриенко — в видео

Источник:

MSK1.RU

