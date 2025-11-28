В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко: что об этом известно

В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко на новую дату и площадку. Выступление артиста было запланировано на 7 декабря в «Руки Вверх Баре» (12+). За неделю до концерта организаторы объявили новую дату.

«13 февраля 2026 года, Ярославль, „Арена 2000“ — перенос», — указали в афише 28 ноября.

Напомним, билеты на 20-летнего исполнителя хитов «Шелк» и «Силуэт» раскупили еще в августе — за несколько месяцев до концерта. Тогда они стоили от трех до пяти тысяч рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Афиша», стоимость билетов на концерт в «Арене-2000» (12+) варьируется от 3400 до 6000 в зависимости от расположения в секторе. Место на танцполе будет стоить 3200 рублей.