В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко: что об этом известно

В Ярославле перенесли концерт Вани Дмитриенко на новую дату и площадку. Выступление артиста было запланировано на 7 декабря в «Руки Вверх Баре» (12+). За неделю до концерта организаторы объявили новую дату.
«13 февраля 2026 года, Ярославль, „Арена 2000“ — перенос», — указали в афише 28 ноября.
Напомним, билеты на 20-летнего исполнителя хитов «Шелк» и «Силуэт» раскупили еще в августе — за несколько месяцев до концерта. Тогда они стоили от трех до пяти тысяч рублей.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Афиша», стоимость билетов на концерт в «Арене-2000» (12+) варьируется от 3400 до 6000 в зависимости от расположения в секторе. Место на танцполе будет стоить 3200 рублей.
19-летний Ваня Дмитриенко стал популярен после премьеры песни «Ты — Венера, я — Юпитер» в 2020 году. Тогда он, будучи белокурым парнишкой, пел про подростковую любовь. Даже записал альбом к популярному сериалу «Плакса».
В 2025-м артист серьезно изменил имидж и репертуар, и это резко расширило его аудиторию. Последние месяцы в соцсетях вирусятся кадры с концертов Дмитриенко, где женщины от тридцати лет и старше признаются в любви юному артисту. Особую волну популярности ему добавил роман с юной актрисой Анной Пересильд.