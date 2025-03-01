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Развлечения фоторепортаж Рок-хиты под световое шоу: как прошел концерт группы «Пикник» в Ярославле

Рок-хиты под световое шоу: как прошел концерт группы «Пикник» в Ярославле

Публикуем яркие кадры с выступления

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Эдмунд Шклярский сделал подарок зрительнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭдмунд Шклярский сделал подарок зрительнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эдмунд Шклярский сделал подарок зрительнице

Источник:

27 февраля в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле прошел концерт рок-группы «Пикник» (12+). На сцене Эдмунд Шклярский с командой презентовали свой новый альбом, а также исполнили известные хиты. Музыкальное выступление сопровождалось световым шоу. Фанаты раскупили почти все билеты на концерт. В зале были слушатели из Ярославля и других городов.

В 1978 году в Ленинграде два студента политехнического института, гитарист Евгений Волощук и вокалист Алексей Добычин, основали рок-группу «Орион». Через два года к ним присоединился солист Эдмунд Шклярский. В таком составе музыканты стали писать песни и выступать с концертами. Вскоре прежнее название сменили на «Пикник». Среди популярных хитов — «У шамана три руки» (12+), «Королевство Кривых» (12+), «Египтянин» (12+) и другие.

В этом фоторепортаже показываем, как в Ярославле прошел концерт популярной группы.

Концерт начался с видеоряда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт начался с видеоряда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерт начался с видеоряда

Источник:
Зал был окутан дымом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗал был окутан дымом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зал был окутан дымом

Источник:
Зрители с интересом наблюдали за шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители с интересом наблюдали за шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с интересом наблюдали за шоу

Источник:
Группу встретили криками и аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГруппу встретили криками и аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Группу встретили криками и аплодисментами

Источник:
Зрители хлопали в такт музыке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители хлопали в такт музыке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители хлопали в такт музыке

Источник:
На некоторых песнях на сцену выходил саксофонист | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа некоторых песнях на сцену выходил саксофонист | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На некоторых песнях на сцену выходил саксофонист

Источник:
Частью шоу стал робот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧастью шоу стал робот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Частью шоу стал робот

Источник:
Кто-то подпевал песни, а кто-то снимал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то подпевал песни, а кто-то снимал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то подпевал песни, а кто-то снимал

Источник:
Концерт рок-группы «Пикник» прошел в Ярославле 27 февраля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт рок-группы «Пикник» прошел в Ярославле 27 февраля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерт рок-группы «Пикник» прошел в Ярославле 27 февраля

Источник:
Фанаты скупили практически все места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты скупили практически все места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты скупили практически все места

Источник:
«Пикник» выступал в сопровождении светового шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Пикник» выступал в сопровождении светового шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Пикник» выступал в сопровождении светового шоу

Источник:
Каждая песня сопровождалась видеорядом на фоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждая песня сопровождалась видеорядом на фоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждая песня сопровождалась видеорядом на фоне

Источник:
Фанаты показывали рокерскую козу (жест пальцами, который показывают, выпрямляя указательный палец и мизинец, а средний и безымянный при этом подгибая. —&nbsp;Прим. Ред.) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты показывали рокерскую козу (жест пальцами, который показывают, выпрямляя указательный палец и мизинец, а средний и безымянный при этом подгибая. —&nbsp;Прим. Ред.) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты показывали рокерскую козу (жест пальцами, который показывают, выпрямляя указательный палец и мизинец, а средний и безымянный при этом подгибая. — Прим. Ред.)

Источник:
Барабанщику задавала ритм девушка, играющая на бочке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБарабанщику задавала ритм девушка, играющая на бочке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Барабанщику задавала ритм девушка, играющая на бочке

Источник:
Танцовщицы в эффектных нарядах двигались с фонариками под музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТанцовщицы в эффектных нарядах двигались с фонариками под музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Танцовщицы в эффектных нарядах двигались с фонариками под музыку

Источник:
Посреди концерта был объявлен перерыв | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосреди концерта был объявлен перерыв | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посреди концерта был объявлен перерыв

Источник:
Люди сбежались к мерчу группы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди сбежались к мерчу группы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди сбежались к мерчу группы

Источник:

Группа «Пикник» вошла в новейшую историю России в связи с трагическими событиями. 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» за несколько минут до выступления «Пикника» (12+) произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание до того, как музыканты вышли на сцену. В теракте погибла 51-летняя Екатерина Кушнер — помощница директора группы.

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Группа Пикник Концерт Рок Русский рок Фоторепортаж
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