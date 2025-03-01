Рок-хиты под световое шоу: как прошел концерт группы «Пикник» в Ярославле

27 февраля в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле прошел концерт рок-группы «Пикник» (12+). На сцене Эдмунд Шклярский с командой презентовали свой новый альбом, а также исполнили известные хиты. Музыкальное выступление сопровождалось световым шоу. Фанаты раскупили почти все билеты на концерт. В зале были слушатели из Ярославля и других городов.
В 1978 году в Ленинграде два студента политехнического института, гитарист Евгений Волощук и вокалист Алексей Добычин, основали рок-группу «Орион». Через два года к ним присоединился солист Эдмунд Шклярский. В таком составе музыканты стали писать песни и выступать с концертами. Вскоре прежнее название сменили на «Пикник». Среди популярных хитов — «У шамана три руки» (12+), «Королевство Кривых» (12+), «Египтянин» (12+) и другие.
В этом фоторепортаже показываем, как в Ярославле прошел концерт популярной группы.
Группа «Пикник» вошла в новейшую историю России в связи с трагическими событиями. 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» за несколько минут до выступления «Пикника» (12+) произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание до того, как музыканты вышли на сцену. В теракте погибла 51-летняя Екатерина Кушнер — помощница директора группы.