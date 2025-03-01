Рок-хиты под световое шоу: как прошел концерт группы «Пикник» в Ярославле

Эдмунд Шклярский сделал подарок зрительнице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 февраля в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле прошел концерт рок-группы «Пикник» (12+). На сцене Эдмунд Шклярский с командой презентовали свой новый альбом, а также исполнили известные хиты. Музыкальное выступление сопровождалось световым шоу. Фанаты раскупили почти все билеты на концерт. В зале были слушатели из Ярославля и других городов.

В 1978 году в Ленинграде два студента политехнического института, гитарист Евгений Волощук и вокалист Алексей Добычин, основали рок-группу «Орион». Через два года к ним присоединился солист Эдмунд Шклярский. В таком составе музыканты стали писать песни и выступать с концертами. Вскоре прежнее название сменили на «Пикник». Среди популярных хитов — «У шамана три руки» (12+), «Королевство Кривых» (12+), «Египтянин» (12+) и другие.

В этом фоторепортаже показываем, как в Ярославле прошел концерт популярной группы.

Концерт начался с видеоряда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зал был окутан дымом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрители с интересом наблюдали за шоу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Группу встретили криками и аплодисментами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрители хлопали в такт музыке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На некоторых песнях на сцену выходил саксофонист Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Частью шоу стал робот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кто-то подпевал песни, а кто-то снимал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Концерт рок-группы «Пикник» прошел в Ярославле 27 февраля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фанаты скупили практически все места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Пикник» выступал в сопровождении светового шоу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждая песня сопровождалась видеорядом на фоне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фанаты показывали рокерскую козу (жест пальцами, который показывают, выпрямляя указательный палец и мизинец, а средний и безымянный при этом подгибая. — Прим. Ред.) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Барабанщику задавала ритм девушка, играющая на бочке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Танцовщицы в эффектных нарядах двигались с фонариками под музыку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посреди концерта был объявлен перерыв Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди сбежались к мерчу группы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









