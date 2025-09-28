Land Rover для мамы, объятия с Лепсом и откровения у Басты о Пересильд. Что успел сделать Ваня Дмитриенко к своим 20 годам

Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, но подростком переехал с семьей в Москву Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Меньше чем через месяц Ване Дмитриенко исполнится всего 20 лет, а он уже свел с ума не одно поколение женщин. Ролики с его концертов набирают миллионы просмотров, а дамы за 30 пишут ему признания в любви. Всё дело в смене имиджа или он всегда таким был? Корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва изучила аккаунты певца в соцсетях и рассказывает, кто такой Ваня Дмитриенко.

С чего всё началось

Совсем крохотный Ваня Источник: pavlovaa.sv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец Ваня Дмитриенко родился в Красноярске 25 октября 2005 года. В Сети и в его аккаунтах есть несколько фотографии с мамой — Светланой Павловой. Известно, что отец Ивана Виктор — музыкант, а мать Светлана — врач, работает психиатром-наркологом. У певца есть старшая сестра Валерия и младшая сестра Варвара.

В Красноярске Ваня Дмитриенко учился в 149-й школе, в детстве посещал детский театр современного искусства «Этти дети», где часто участвовал в музыкальных выступлениях в качестве вокалиста и иногда играл в спектаклях.

Судя по постам в группе «ВКонтакте» детского театра, уже в 8 лет Дмитриенко делал успехи в вокальном направлении: в 2013 году занял первое место в конкурсе «Волшебный Микрофон».

Дмитриенко играл трубадура Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ближе к подростковому возрасту маленький Ваня начал развивать свои соцсети, в его аккаунте Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) даже нашлось видео с выступления в БКЗ. Также певец выкладывал весьма забавные ролики в соцсеть Musical.ly, которую ныне переименовали в TikTok.

И такие образы были Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Спасибо всем, кто был со мной в этом году. Произошло очень много всего. Но самое главное — появилась она. Моя сестренка Варя. Она такая классная!!! Я сыграл в главной роли в нашем новогоднем спектакле. И много людей меня поддерживали! Я всем вам очень благодарен. Мои родители. Мои друзья. С наступающим, — пишет 12-летний Дмитриенко под фото.

Среди прочего, Дмитриенко, будучи подростком, часто выезжал из Красноярска на всевозможные фестивали и конкурсы. А в августе 2018 года он впервые выступил на сцене не со своим творческим коллективом, а с музыкальной группой Teen Sawyer в Сочи.

Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ваня Дмитриенко решил выложить свой первый, но далеко не последний кавер (новое исполнение существующей песни кем-то другим. — Прим. ред.), когда еще жил в Красноярске.

Примерно в конце 2018 года семья Вани переезжает в Москву. После фестиваля «Поколение Next» мальчик тесно общался с Евгением Орловым, президентом творческого движения «Республика Kids» и фестиваля «Поколение Next», который и подтолкнул его к переезду.

За первым кавером быстро последовал и второй, после — ранее упомянутый Евгений Орлов дарит мальчику гитару, что позволяет ему не накладывать на видео музыку, а петь под гитару. Старые фанаты Вани Дмитриенко явно узнают те синие стены, что были за спиной парня каждый видеоролик.

Что было до «Венеры — Юпитер»?

Уже повзрослевший Ваня в Москве Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Окончательно семья Вани перебралась в Москву в 2019 году. Тогда Ваня с его командой сняли клип на свой кавер, парень даже решился показать свое авторское творчество. Но песня, которую тогда опубликовал он, осталась неизданной.

На одной музыке Ваня не зацикливался, он также выпускал лайф-контент и часто общался с подписчиками, делился даже самым сокровенным: рассказывал про сестер и маму.

Будучи в Москве, Ваня Дмитриенко присоединился к коллективу «Республика Kids», что дало ему больше возможностей. Как ранее сам Ваня признавался в СМИ, он не фанат музыки, на которую делал каверы, но записывал их, чтобы поднять свою популярность.

В октябре 2019 года в своем аккаунте музыкант признался, что работает над первым альбомом, параллельно с этим он «коллабился» с другими блогерами-подростками, организовывал фан-встречу и даже дал концерт.

Но коронавирус внес свои коррективы, так что, исходя из профиля Вани Дмитриенко в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), выход альбома затянулся. Поэтому он записывал кавер-песни дома или публиковал архивные фотографии с коллективом «Республика Kids». Тем временем аккаунт музыканта приблизился к 200 тысячам подписчиков.

И вот в конце сентября 2020 года Ваня Дмитриенко выпускает свою первую сольную песню «В сердечке нить», по репертуару она больше напоминает поп-музыку. А следом, через месяц, выходит его песня совершенно другого звучания под названием «Танцуй». Певец явно искал свой стиль.

Когда пришла популярность?

Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко обрел славу благодаря песне «Венера — Юпитер» Источник: Иван Дмитриенко / vk.com

После многочисленных песен, которые остались в тени, Ваня выкладывает видеоролик с композицией «Венера — Юпитер», это было в декабре 2020 года. Тогда Ваня Дмитриенко еще советовался с аудиторией и не знал, какую популярность песня ему принесет. И вот 1 января 2021 года, взбудоражив весь интернет, хит вышел. Буквально спустя два дня песня взлетела на пятую строчку музыкального чарта «ВКонтакте». А через неделю занимала лидирующие места во всех музыкальных чартах.

После — Ваню пригласили выступить на радио, он дал свой первый сольный концерт и выступил в роли ведущего «Яндекс Музыка Чарт» на МУЗ-ТВ. И даже в конце 2021 года, когда подводили итоги, песня Вани Дмитриенко «Венера — Юпитер» заняла третье место в десятке самых прослушиваемых треков Apple Music.

В конце февраля 2021 года Ваню позвали на шоу «Вечерний Ургант». Певец впервые за 15 лет своей жизни оказался на телевидении, там он исполнил свой хит «Венера — Юпитер». В целом карьера музыканта шла в гору во всех сферах, новые песни активно «залетали», а ролики в TikTok переполнили рекомендации.

Тогда же 16-летний Ваня Дмитриенко влюбился, его избранницей оказалась блогер Саша Айс, с которой они пробыли вместе порядка трех лет, но расстались по инициативе певца. Вместе они летали в отпуск в Таиланд, и Дмитриенко даже посвятил возлюбленной песню, которая вышла с названием «Хатико».

Пару заметили вместе на одной из премий, они держались за руки, но свои отношения старались не афишировать.

А вот летом 2021 года артист публикует фото с Григорием Лепсом. В следующем, 2022 году у певцов из абсолютно разных поколений случился «фит» и вышла песня «Бейби».

«Я года 2-3 назад даже подумать не мог, что моя жизнь так перевернется…» — именно так он подписал публикацию.

Ваня Дмитриенко написал Лепсу пять песен Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пожалуй, 2021 год для Вани Дмитриенко стал ключевым. В 16 лет он получил национальную музыкальную премию «Золотой граммофон» за песню «Венера — Юпитер» и стал самым юным ее лауреатом за всю историю проекта с 1996 года.

А после — его признали музыкантом года по версии российского MTV. Наряду с артистом из Красноярска встали Мот, Zivert, Хаски, Marcul, Оксимирон (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году) и другие исполнители.

В том же 2021 году Ваня Дмитриенко подарил своей маме Светлане на день рождения автомобиль, черный Land Rover Discovery.

Подарил маме машину на день рождения Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судя по публикациям певца, он успел посотрудничать с Анет Сай, Миа Бойка, Линой Ли, Григорием Лепсом и другими популярными артистами. Также он снялся в эпизодической роли сериала «Родком-2», дал интервью на ютьюб-канале «Алена, блин!» и взял несколько наград за свои песни.

Ранее NGS24.RU также рассказывал, что в концертном райдере артиста. Однако в Красноярск с концертом Ваня вернулся только в 2023 году. Он также заезжал к своему коллективу в детский театр «Этти дети», о чем они рассказывали в своей группе «ВКонтакте».

Не забывал про детский театр Источник: «Этти дети» / VK

— Еще 7 лет назад Ваня, как и все ученики театра, посещал занятия, выступал на лучших площадках Красноярска в рядах «Эттих детей»! А сейчас его творчество обрело совершенно другие масштабы. Как мы рады! — писали там.

Также в 2023 году, не дождавшись своего совершеннолетия, Ваня Дмитриенко купил свой первый автомобиль — белый BMW. Вскоре после этого Ваня опубликовал фото со своего выпускного, он окончил школу № 2054, у школы его поздравили его друзья и семья.

Но получить высшее образование было некогда, популярность артиста всё росла и росла. А следом за первым автомобилем пошел и второй. На этот раз Ваня Дмитриенко купил белый Mercedes.

В 2023 году Ваня Дмитриенко также попал в список Forbes среди перспективных музыкантов в категории «30 до 30».

Тогда в издании отмечали, что успеху Дмитриенко сопутствовали наработанные музыкантом связи с другими исполнителями, включая рэперов в лице MACAN и Скриптонита.

Помимо всего прочего, вместе с возрастом менялся и репертуар музыканта. Песни становились более дерзкими, они уже не такие детские и легкомысленные. Концы блондинистых волос окрасились в темный оттенок — и вот момент X.

Всё изменилось: от имиджа до песен

Резкая смена имиджа помогла певцу Источник: dmitrienko_vanya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ключевым моментом, по словам самого певца, стала съемка у дизайнера Гоши Рубчинского в октябре 2024 года. Тогда на фотографиях он предстал перед фанатами в совершенно новом амплуа: беспорядочные пряди сменились на зализанную прическу, а стиль стал более строгим. После, как признался Ваня на шоу «Натальная карта», он посоветовался со своей командой, и те подтвердили, что так он выглядит куда лучше.

Таким образом, яркие принты на одежде сменились базовыми оттенками и более классическим стилем. Спустя некоторое время певец даже вернул свои русые волосы и начал делать зализанные прически.

Характер песен тоже кардинально изменился, это отмечали фанаты артиста. Прежние тексты про подростковую влюбленность сменились на слова о разбитом сердце и невзаимной любви. Нередко в его песнях можно услышать строчки про то, как его лирический герой старается добиться любви от девушки. Тем не менее фанаты оценили такую смену имиджа, и его новые треки вновь и вновь появлялись в чартах музыкальных сервисов. И сам артист не раз признавался, что ему так стало даже комфортнее.

Первое интервью после своей кардинальной смены имиджа Ваня Дмитриенко дал Ксении Собчак. Та с ним церемониться не стала и напрямую задавала вопросы о личной жизни.

Но несмотря на многочисленные видеоролики для продвижения песен, где он появлялся то с одной блогершей, то с другой, личная жизнь Вани Дмитриенко стала секретной.

Тем не менее в интервью молодой музыкант опроверг два романа, которые ему приписывали — с Эвелиной Лунаком и Диларой Зинатуллиной. По его словам, с ними его связывали лишь рабочие отношения. В том же интервью Собчак застала Дмитриенко врасплох и пыталась вывести парня на чистую воду по поводу их романа с Аней Пересильд.

Впервые пару заметили на премии Источник: Starhit / starhit.ru

По словам журналистов Starhit.ru, Ваня Дмитриенко расстался с Сашей Айс именно из-за Ани Пересильд. Однако ни Аня, ни Ваня не дают четких ответов о том, роман у них или нет. Приближенное к признанию высказывание Ваня сделал на шоу у рэпера Басты «Вопрос ребром». Во время выпуска гостья задала Ване вопрос, который не оставляет шанса опровергнуть роман.

«В Сети активно ходят слухи о том, что ты и Аня Пересильд в отношениях. Но вы это никак не комментируете, хотя у вас есть даже видео, где вы целуетесь. Не кажется ли тебе, что в такие моменты девушки внутри себя обижаются, что мужчина не может взять ответственность и прямо сказать: „Да, мы вместе!“?» — спросила гостья выпуска.

Этот вопрос заинтересовал и самого ведущего шоу Василия Вакуленко, который потребовал, чтобы ему показали видео с поцелуем и он провел «экспертизу». Свой вердикт Баста вынес: поцелуй был не дружеским. И Ваня с этим спорить не стал.

«В такие моменты надо говорить уверенно: да, было», — ответил Дмитриенко.

В свою очередь, возлюбленная певца Аня Пересильд в своих интервью говорит, что не хочет раскрывать подробности своей личной жизни после трудного расставания. Однако Пересильд мелькает почти в каждом его сниппете к песням.

Как пояснила ведущая программы Олеся Иванченко, у них много комфортных соединений. Они легко сходятся в быту, однако Ване лучше не шутить при Ане, потому что «у них нет меркурианской сцепки».

«Это хорошие взаимоотношения, вообще топовые, как между мужчиной и женщиной, если вы не вместе, рекомендую быть вместе», — сказала Олеся.

«Но через два года», — дополнил ее слова ведущий Дмитрий Журавлев. Анне всего 16 лет.

На других шоу ведущие также не стеснялись задавать Ване вопросы про Аню Пересильд. Таким образом, ведущие шоу «Натальная карта» буквально заставили парня проверить с ней совместимость.

Параллельно с карьерой музыканта Ваня Дмитриенко решил открыть свой бизнес. На шоу Басты певец заявил, что открывает камерный бар в Москве, который днем будет работать как ресторан.

«Во-первых, это будет очень классное место, там дневной ресторан, и потом ночью это будет „спикизи“ (тайное заведение, которое продает только для „своих“. — Прим. ред.) бар», — поделился подробностями певец.

В будущем артист планирует открыть и свою кофейню в этом же здании, а в ресторане мечтает повесить картины художников.

Свой родной Красноярский край Ваня старается не забывать. Летом 2025 года певец побывал на фестивале «Открытие» в Шарыпове, где даже провел гендер-пати для гостей. Певец заметно нервничал, что эту возможность дали именно ему, но со сцены огласил: у пары будет мальчик.

В преддверии Дня знаний Дмитриенко также посетил новую школу в Москве, и даже там на него нахлынули воспоминания о его 149-й школе в Красноярске. По его словам, нынешние учебные учреждения — совершенно другой уровень. Потому как во время того, как он учился в школе, в ней был «советский ремонт», а его одноклассники сбегали с уроков через окна в спортзале.

На момент публикации материала у Вани Дмитриенко в одном из сервисов музыки насчитывается более восьми миллионов слушателей в месяц, а его новая песня «Шелк» открывает чарт.

Ранее NGS24.RU делал разбор натальной карты Вани Дмитриенко. Астролог объяснила с точки зрения этой науки почему музыкант так популярен сейчас. По словам астролога, у Вани не было шансов не быть популярным, об этом свидетельствуют все показатели его натальной карты.

«Почему именно через творчество у него получилось реализоваться? Начнем с того, что Луна у него во Льве. Такой Луне важны яркие проявления эмоций и творчество, они очень драматичны и артистичны. Всегда завоевывают сердца окружающих, потому что знают, как показать себя в лучшем свете и произвести эффект вау. По его лунным аспектам с Сатурном видно, что стать популярным — это была внутренняя и, возможно, неосознанная потребность Вани. Для таких людей ценность их реализации в жизни — это популярность, признание, статус», — говорит астролог.

И даже если бы Ваня развивался в другом направлении, это всё равно было бы творчество. Которое точно принесло бы ему успех в любом из случаев.