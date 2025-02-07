Для нового сезона «Маски» приготовили невероятные костюмы — вы только посмотрите на них

Что-то модно, что-то выходит из моды, а что-то вечно, как огромные костюмы в шоу «Маска» (12+). В новом сезоне художники и дизайнеры решили не изменять себе и каждый образ сделали отдельным произведением искусства. В результате получился своеобразный Ноев ковчег, на борту которого собралась весьма колоритная компания: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.
За музыкальным путешествием этой разношерстной компании мы будем следить несколько месяцев, а прямо сейчас предлагаем вам поближе рассмотреть некоторые образы и выяснить, что известно о шестом сезоне шоу «Маска» перед дебютным эфиром.
В костюме тореадора на сцену шоу «Маска» в новом сезоне выйдет золоторогий Бык. Может быть, это подсказка на испанские корни участника? Энрике Иглесиас, снимайте маску, мы вас разоблачили!
Быку на шоу точно не будет одиноко: в компанию ему подобрали мечтательную Корову, для которой создали настолько нежный образ, что не показывают его до последнего. Говорят только, что она будет укутана в теплый свитер, с шарфом на шее и с коньками в копытах — вот уж кто точно готов после премьеры шоу «Маска» 9 февраля идти гулять дальше.
Самый лаконичный и строгий образ — у Далматина. Зрители уже начали строить догадки о том, кто скрывается за пятнистым образом.
— Настоящий Далматинец (сразу видно: женщина) такая хорошая получилась, — пишет одна из зрительниц.
Для эффектного костюма Вождя создателям потребовалось больше 2500 перьев. Создатели шоу, положа руку на сердце, заявляют: при создании этого образа ни одна птица не пострадала.
Кстати, на шоу и своих пернатых будет хватает.
— Ярко-желтого Цыпленка облачили в шорты, кепку и джинсовую куртку, а Страус получил роскошное боа из натуральных и искусственных перьев. Утку расшили стразами, пайетками и камнями, чтобы ее сияние было видно издалека. А при создании Сокола дизайнеры вдохновлялись эстетикой стимпанка: его костюм обильно украшен металлическим декором, — рассказала об образах организаторы шоу «Маска».
Будут в новом сезоне и представители подводного мира. Например, Царь-Окунь. При короне да в королевских одеяниях. Еще и со скипетром.
Самый легкий костюм в новом сезоне достался Овечке, он весит всего семь килограммов. Самый тяжелый оказался у Капибары — 25 килограммов, это вам не шутки. Героя нарядили в кожаный жилет с ремнями и пряжками, но от такого брутального образа создание не стало менее милым. Капибара посоревнуется в обаянии с Богомолом. У маски насекомого огромные инопланетные глаза, которые могут заворожить членов жюри.
Отгадывать, кто скрывается под маской, будут пять членов жюри, возглавит которое уже постоянный председатель коллегии Филипп Киркоров.
— Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится, — рассказал певец. — Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера, тем более что они всегда невероятно красивые и качественные. Безусловно, это заслуга всей команды, начиная с продюсеров и заканчивая режиссерами, костюмерами и хореографами. Я только один раз выходил на сцену «Маски» в качестве участника. Меня тогда сразу разгадали, но даже за такой небольшой промежуток времени понимаешь, какой это титанический труд.
Компанию королю эстрады составит Валерия. Певица рассказала, что каждый раз ее тщательная подготовка к сезону идет насмарку и за маской оказываются совсем не те участники, о которых она думала.
— Нам, членам жюри, часто говорят: «Да вы, наверное, всё знаете заранее!» Но нам нет смысла знать участников заранее, потому что это было бы смертельно скучно! В начале каждого сезона я составляю список артистов, которые еще не участвовали в «Маске», которые в этом году чем-то отличились и находятся на гребне информационной волны. Но этот список, как правило, не работает, — расстраивается Валерия.
Еще одни постоянные представители жюри — Регина Тодоренко и Тимур Родригез. А вот пятым станет Стас Костюшкин.
Однажды певец уже бывал на «Маске», но только в качестве участника. Тогда Киркоров не стал долго тянуть и уже во втором выпуске попросил Костюшкина снять маску Мороженого.
Объявлять каждого участника будет постоянный ведущий шоу — Вячеслав Макаров.
Будете смотреть новую «Маску»?