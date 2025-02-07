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Развлечения обзор Для нового сезона «Маски» приготовили невероятные костюмы — вы только посмотрите на них

Для нового сезона «Маски» приготовили невероятные костюмы — вы только посмотрите на них

На их создание ушли килограммы страз, ткани, перьев и шерсти

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2 комментария
В новом сезоне на смену огромной собаке придет элегантный Далматин | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2024 годВ новом сезоне на смену огромной собаке придет элегантный Далматин | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2024 год

В новом сезоне на смену огромной собаке придет элегантный Далматин

Источник:

Что-то модно, что-то выходит из моды, а что-то вечно, как огромные костюмы в шоу «Маска» (12+). В новом сезоне художники и дизайнеры решили не изменять себе и каждый образ сделали отдельным произведением искусства. В результате получился своеобразный Ноев ковчег, на борту которого собралась весьма колоритная компания: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

За музыкальным путешествием этой разношерстной компании мы будем следить несколько месяцев, а прямо сейчас предлагаем вам поближе рассмотреть некоторые образы и выяснить, что известно о шестом сезоне шоу «Маска» перед дебютным эфиром.

В костюме тореадора на сцену шоу «Маска» в новом сезоне выйдет золоторогий Бык. Может быть, это подсказка на испанские корни участника? Энрике Иглесиас, снимайте маску, мы вас разоблачили!

Или Бык очень богат, или кто-то очень часто натирал его рог на удачу | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 годИли Бык очень богат, или кто-то очень часто натирал его рог на удачу | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 год

Или Бык очень богат, или кто-то очень часто натирал его рог на удачу

Источник:

Быку на шоу точно не будет одиноко: в компанию ему подобрали мечтательную Корову, для которой создали настолько нежный образ, что не показывают его до последнего. Говорят только, что она будет укутана в теплый свитер, с шарфом на шее и с коньками в копытах — вот уж кто точно готов после премьеры шоу «Маска» 9 февраля идти гулять дальше.

Самый лаконичный и строгий образ — у Далматина. Зрители уже начали строить догадки о том, кто скрывается за пятнистым образом.

— Настоящий Далматинец (сразу видно: женщина) такая хорошая получилась, — пишет одна из зрительниц.

Здесь мы легко догадались: под маской Далматинца&nbsp;— Валерия. Или нет, она же в жюри | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 годЗдесь мы легко догадались: под маской Далматинца&nbsp;— Валерия. Или нет, она же в жюри | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 год

Здесь мы легко догадались: под маской Далматинца — Валерия. Или нет, она же в жюри

Источник:

Для эффектного костюма Вождя создателям потребовалось больше 2500 перьев. Создатели шоу, положа руку на сердце, заявляют: при создании этого образа ни одна птица не пострадала.

По одной из версии, вождь будет выглядеть так, как будто разорил гардероб Филиппа Киркорова | Источник: пресс-служба канала НТВПо одной из версии, вождь будет выглядеть так, как будто разорил гардероб Филиппа Киркорова | Источник: пресс-служба канала НТВ

По одной из версии, вождь будет выглядеть так, как будто разорил гардероб Филиппа Киркорова

Источник:

Кстати, на шоу и своих пернатых будет хватает.

— Ярко-желтого Цыпленка облачили в шорты, кепку и джинсовую куртку, а Страус получил роскошное боа из натуральных и искусственных перьев. Утку расшили стразами, пайетками и камнями, чтобы ее сияние было видно издалека. А при создании Сокола дизайнеры вдохновлялись эстетикой стимпанка: его костюм обильно украшен металлическим декором, — рассказала об образах организаторы шоу «Маска».

Будут в новом сезоне и представители подводного мира. Например, Царь-Окунь. При короне да в королевских одеяниях. Еще и со скипетром.

Царь-Окунь настолько крут, что у него в охране Александр Розенбаум | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 годЦарь-Окунь настолько крут, что у него в охране Александр Розенбаум | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 год

Царь-Окунь настолько крут, что у него в охране Александр Розенбаум

Источник:

Самый легкий костюм в новом сезоне достался Овечке, он весит всего семь килограммов. Самый тяжелый оказался у Капибары — 25 килограммов, это вам не шутки. Героя нарядили в кожаный жилет с ремнями и пряжками, но от такого брутального образа создание не стало менее милым. Капибара посоревнуется в обаянии с Богомолом. У маски насекомого огромные инопланетные глаза, которые могут заворожить членов жюри.

Филипп Киркоров, не пугайтесь, вы зашли в нужную дверь, это лишь костюм Капибары | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 годФилипп Киркоров, не пугайтесь, вы зашли в нужную дверь, это лишь костюм Капибары | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), «ВайТ Медиа», 2025 год

Филипп Киркоров, не пугайтесь, вы зашли в нужную дверь, это лишь костюм Капибары

Источник:

Отгадывать, кто скрывается под маской, будут пять членов жюри, возглавит которое уже постоянный председатель коллегии Филипп Киркоров.

— Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится, — рассказал певец. — Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера, тем более что они всегда невероятно красивые и качественные. Безусловно, это заслуга всей команды, начиная с продюсеров и заканчивая режиссерами, костюмерами и хореографами. Я только один раз выходил на сцену «Маски» в качестве участника. Меня тогда сразу разгадали, но даже за такой небольшой промежуток времени понимаешь, какой это титанический труд.

Источник: пресс-служба канала НТВИсточник: пресс-служба канала НТВ
Источник:

Компанию королю эстрады составит Валерия. Певица рассказала, что каждый раз ее тщательная подготовка к сезону идет насмарку и за маской оказываются совсем не те участники, о которых она думала.

— Нам, членам жюри, часто говорят: «Да вы, наверное, всё знаете заранее!» Но нам нет смысла знать участников заранее, потому что это было бы смертельно скучно! В начале каждого сезона я составляю список артистов, которые еще не участвовали в «Маске», которые в этом году чем-то отличились и находятся на гребне информационной волны. Но этот список, как правило, не работает, — расстраивается Валерия.

Источник: пресс-служба канала НТВИсточник: пресс-служба канала НТВ
Источник:

Еще одни постоянные представители жюри — Регина Тодоренко и Тимур Родригез. А вот пятым станет Стас Костюшкин.

Источник: stas_kostyushkin_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: stas_kostyushkin_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Однажды певец уже бывал на «Маске», но только в качестве участника. Тогда Киркоров не стал долго тянуть и уже во втором выпуске попросил Костюшкина снять маску Мороженого.

Объявлять каждого участника будет постоянный ведущий шоу — Вячеслав Макаров.

Будете смотреть новую «Маску»?

Обязательно, жду не дождусь
Ерунда какая-то, как вы это смотрите?
У меня на телевизоре только салфетка лежит, а так я его даже не включаю
Кто все эти люди?
И это звезды? Вот я звезда так звезда!
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Шоу Телевидение Шоу Маска Стас Костюшкин Филипп Киркоров Отдых Музыка Регина Тодоренко Тимур Родригез
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Комментарии
2
Гость
31 минута
Еды у многих недорогих россиян мало или просто нет, но зомбоящик обеспечит иллюзию что всё идёт по плану, всё хорошо а скоро будет ещё лучше, главное чтобы был несменяемый пересидент
Гость
25 минут
смесь Византии с азиатчиной 💩
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