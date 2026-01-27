Стало известно, когда в Ярославле будут праздновать Масленицу

Масленица в Ярославле пройдет во второй половине февраля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле, как и по всей России, Масленая неделя пройдет с 16 по 22 февраля 2026 года. Городские власти уже объявили традиционный ежегодный конкурс кукол «Краса Масленица».

«Стать участником конкурса может любой желающий — как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). Количество работ, предоставляемых участниками, не ограничено», — уточнили в мэрии Ярославля.

До 10 февраля можно подать заявку на участие в конкурсе по электронной почте yarmetodkabinet@yandex.ru или же сделать это очно в департаменте культуры мэрии Ярославля, который находится на улице Большой Октябрьской, 78.

«Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию из профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, представителей учредителя конкурса, специалистов по народному творчеству», — уточняется в положении к конкурсу.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами, а авторы лучших работ — еще и призами. Какими именно, пока не уточняется.