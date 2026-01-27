НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

2 м/c,

сев.

 752мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Пробка на трассе
ПСБ: главные события года
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Развлечения Стало известно, когда в Ярославле будут праздновать Масленицу

Стало известно, когда в Ярославле будут праздновать Масленицу

Для местных жителей запустили конкурс кукол

68
Масленица в Ярославле пройдет во второй половине февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМасленица в Ярославле пройдет во второй половине февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Масленица в Ярославле пройдет во второй половине февраля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле, как и по всей России, Масленая неделя пройдет с 16 по 22 февраля 2026 года. Городские власти уже объявили традиционный ежегодный конкурс кукол «Краса Масленица».

«Стать участником конкурса может любой желающий — как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). Количество работ, предоставляемых участниками, не ограничено», — уточнили в мэрии Ярославля.

До 10 февраля можно подать заявку на участие в конкурсе по электронной почте yarmetodkabinet@yandex.ru или же сделать это очно в департаменте культуры мэрии Ярославля, который находится на улице Большой Октябрьской, 78.

«Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию из профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, представителей учредителя конкурса, специалистов по народному творчеству», — уточняется в положении к конкурсу.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами, а авторы лучших работ — еще и призами. Какими именно, пока не уточняется.

Напомним, в прошлом году на Масленицу в Ярославль приехала Надежда Бабкина. Она дала бесплатный концерт на Советской площади. Как это было — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Масленица
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
на это время надо ещё поднять цену парковок?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем