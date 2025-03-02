«Народу очень много»: как ярославцы отмечают Масленицу на концерте Надежды Бабкиной. Видео

Ярославцы пришли на гуляния Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU











В воскресенье, 2 марта, в Ярославле с размахом отмечают Масленицу. В городе проходят ярмарки, выставки, гуляния. Одним из главных праздничных событий стал бесплатный концерт ансамбля «Русская песня» (6+) под руководством Надежды Бабкиной.

— Настроение отличное! Пришли сегодня на концерт с Союзом пенсионеров и ветеранов. Сначала нас было восемь человек — встали в круг, чтобы танцевать. А потом народ подтягивается, присоединяется к нашему хороводу — мы всех радушно принимаем! Двигаемся, как можем, заряжаемся энергией — даже жарко стало! — рассказала ярославна Людмила.

Ярославцы вместе отмечают праздник Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

На празднование в центр города ярославцы приходят целыми семьями.

— Задорно, весело! Не впервые прихожу на масленичные гуляния — эти самые яркие. Пришел с женой, а она где-то затерялась, наверное, пляшет! Уже час гуляем: шашлык съели, хороводы поводили, праздник в разгаре, — рассказал Владимир.

Владимир взял с собой даже питомца Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

На праздник пришли сотни людей Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU











Отметить Масленицу в центре города пришли сотни ярославцев. Люди участвовали в конкурсах и подпевали ансамблю под руководством Надежды Бабкиной.

— Вообще, народу очень много, — рассказала корреспондент 76.RU Екатерина Лузинова.

Ярославцы провели выходной на празднике Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

Концерт прошел на Советской площади Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU









