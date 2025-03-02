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Развлечения «Народу очень много»: как ярославцы отмечают Масленицу на концерте Надежды Бабкиной. Видео

«Народу очень много»: как ярославцы отмечают Масленицу на концерте Надежды Бабкиной. Видео

Жители города собрались на бесплатном выступлении

741
2 комментария
Ярославцы пришли на гуляния | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RUЯрославцы пришли на гуляния | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

Ярославцы пришли на гуляния

Источник:

В воскресенье, 2 марта, в Ярославле с размахом отмечают Масленицу. В городе проходят ярмарки, выставки, гуляния. Одним из главных праздничных событий стал бесплатный концерт ансамбля «Русская песня» (6+) под руководством Надежды Бабкиной.

— Настроение отличное! Пришли сегодня на концерт с Союзом пенсионеров и ветеранов. Сначала нас было восемь человек — встали в круг, чтобы танцевать. А потом народ подтягивается, присоединяется к нашему хороводу — мы всех радушно принимаем! Двигаемся, как можем, заряжаемся энергией — даже жарко стало! — рассказала ярославна Людмила.

Ярославцы вместе отмечают праздник | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RUЯрославцы вместе отмечают праздник | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

Ярославцы вместе отмечают праздник

Источник:

На празднование в центр города ярославцы приходят целыми семьями.

— Задорно, весело! Не впервые прихожу на масленичные гуляния — эти самые яркие. Пришел с женой, а она где-то затерялась, наверное, пляшет! Уже час гуляем: шашлык съели, хороводы поводили, праздник в разгаре, — рассказал Владимир.

Владимир взял с собой даже питомца | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RUВладимир взял с собой даже питомца | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

Владимир взял с собой даже питомца

Источник:
На праздник пришли сотни людей | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RUНа праздник пришли сотни людей | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

На праздник пришли сотни людей

Источник:

Отметить Масленицу в центре города пришли сотни ярославцев. Люди участвовали в конкурсах и подпевали ансамблю под руководством Надежды Бабкиной.

— Вообще, народу очень много, — рассказала корреспондент 76.RU Екатерина Лузинова.

Ярославцы провели выходной на празднике

Источник:
Концерт прошел на Советской площади | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RUКонцерт прошел на Советской площади | Источник: Екатерина Лузинова / 76.RU

Концерт прошел на Советской площади

Источник:

Ранее мы публиковали полную программу мероприятий (12+).

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Масленица Мероприятия Гуляния Концерт Надежда Бабкина
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Комментарии
3
Гость
37 минут
Всё огорожено и море охраны Зачем? от народа прячется? достало это огородничество и навязывание что мы в осаждённой крепости и кругом враги, в реальности всё не так, 21 век люди!!!
Гость
29 минут
одни старперцы пришли ан стрпечиху.
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