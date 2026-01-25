НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

облачно, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

ю-з.

 761мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Мошенники обманули пенсионерку
"Локомотив" продлил контракт с хоккеистами
Развлечения Мнение Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини

Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини

Рецензия на кассовый эротический триллер, которому уже пророчат продолжение

155
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Готовы ли вы войти в этот идеальный дом, из которого можно уже не выйти? | Источник: Kinopoisk.ruГотовы ли вы войти в этот идеальный дом, из которого можно уже не выйти? | Источник: Kinopoisk.ru

Готовы ли вы войти в этот идеальный дом, из которого можно уже не выйти?

Источник:

Kinopoisk.ru

Что может быть страшнее тюрьмы? Только иллюзия свободы. Фильм «Горничная» (18+) с первого кадра погружает нас в мир, где роскошь — это обложка для кошмара, а безупречные манеры скрывают нервную тикающую бомбу. Режиссер комедий Пол Фиг блестяще экранизировал бестселлер Фриды Макфадден, превратив шикарный особняк в арену для психологической войны, где каждый может оказаться и жертвой, и тюремщиком. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела новинку — публикуем ее впечатления (осторожно, материал содержит спойлеры).

Фильм Пола Фига «Горничная» вышел в прокат 8 января и моментально приковал зрителей к экрану. Режиссер прославился как автор комедий и, взявшись за работу над триллером, рисковал, но в итоге ему удалось добиться нужного эффекта и поиграть с аудиторией в кошки-мышки. Ведь что в комедии, что в триллере задача режиссера — выбить зрителя из привычного ритма.

В результате получилась картина, где каждая деталь имеет смысл: будь то замок на входной двери, натертый до блеска паркет, люстра, лестница, изображение на чайном сервизе. Всё работает на ощущение тотальной удушающей ловушки. Пол Фиг продемонстрировал впечатляющее чувство стиля и умение работать с нарастающим напряжением.

Сидни Суини больше не глупышка Кэсси из сериала «Эйфория» (18+) | Источник: Kinopoisk.ruСидни Суини больше не глупышка Кэсси из сериала «Эйфория» (18+) | Источник: Kinopoisk.ru

Сидни Суини больше не глупышка Кэсси из сериала «Эйфория» (18+)

Источник:

Kinopoisk.ru

Сюжет строится вокруг Милли (Сидни Суини), девушки на грани отчаяния: условно-досрочное освобождение вот-вот обернется возвратом за решетку, если она не найдет работу и крышу над головой. Щекотливое положение толкает ее откликнуться на вакансию горничной с проживанием — так она попадает в шикарный особняк Винчестеров, от богатого убранства которого захватывает дух. Когда массивные ворота поместья медленно закрываются за спиной Милли, а камера медленно отъезжает, показывая всю ничтожность ее фигуры на фоне этого холодного великолепия, становится ясно: бежать некуда.

Особняк оказывается такой же тюрьмой, из которой так стремилась выбраться Милли. При этом невозможно избавиться от ощущения, что дом в этой безупречно запутанной истории тоже живой персонаж. Идеально красивый снаружи, но полный тайн внутри. Его стены, как решетки, формируют пространство для контроля, страха и отчаяния.

Сила фильма в контрасте. Мир Винчестеров вылизан до стерильного, почти тошнотворного блеска. Каждый предмет здесь кричит о деньгах и роскоши. На этом фоне Милли с ее попытками сохранить достоинство выглядит инородным телом, и невольно задаешься вопросом: «Зачем ты здесь, зачем лезешь в этот лощеный ад?» Ее комната на чердаке с наглухо запертым окном напомнила эпизод о заточении и безумии жены мистера Рочестера в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Это не просто помещение — это метафора положения, в котором оказалась Милли, ее новая камера.

Такой Аманду Сайфред мы еще не видели | Источник: Kinopoisk.ruТакой Аманду Сайфред мы еще не видели | Источник: Kinopoisk.ru

Такой Аманду Сайфред мы еще не видели

Источник:

Kinopoisk.ru

Но настоящий двигатель триллера — не интерьеры, а люди. Главные герои здесь многослойны, и с каждым поворотом сюжета они снимают слой за слоем, обнажая новые личины. Актерская игра построена на постоянной смене масок, будто кадры меняются в фильмоскопе, и зритель с замиранием сердца ждет: кто же в итоге окажется тем самым, омерзительно гнилым внутри?

Аманда Сайфред совершает маленькую революцию, полностью отбросив амплуа милой романтической героини. Ее хозяйка особняка Нина — это ходячий нервный срыв, воплощенный в человеческом облике: непредсказуемая, истеричная, жалкая и опасная одновременно. Ты чувствуешь ее животный ужас перед миром и в какой-то момент готов кричать вместе с ней.

Сидни Суини, напротив, играет свою героиню сдержанно, но эта сдержанность обманчива. Сквозь покорность и благодарность в Милли постепенно проступает сталь, гнев и воля к выживанию. А Эндрю (Брендон Скленар) мастерски балансирует на грани: он то кажется единственным лучом разума и спасителем, то вызывает леденящую душу ненависть. Эта троица затягивает зрителя в водоворот эмоций: от сочувствия до почти первобытной жестокости.

Брендон Скленар оказался в малине: сыграл сразу с двумя красавицами Голливуда | Источник: Kinopoisk.ruБрендон Скленар оказался в малине: сыграл сразу с двумя красавицами Голливуда | Источник: Kinopoisk.ru

Брендон Скленар оказался в малине: сыграл сразу с двумя красавицами Голливуда

Источник:

Kinopoisk.ru

Пол Фиг, впрочем, не избегает и банальностей. Некоторые сцены, особенно романтические линии между Милли и Эндрю, временами скатываются в шаблонную эстетику дешевых мелодрам с переосмысленными отголосками «Пятидесяти оттенков серого».

«Горничная» — это кинематографическая жвачка высшего сорта. Вы влипаете в нее с первой сцены и уже не можете оторваться, прокручивая в голове детали, пытаясь разгадать, кто же в этом роскошном аду настоящий монстр. Фильм не претендует на глубину философской притчи, но как психологический триллер о выживании, доверии и манипуляции он работает хорошо.

Это та история, после которой хочется проверить замок на своей двери и поблагодарить за неидеальную, но настоящую жизнь за пределами идеальных фасадов. Обязательно к просмотру для всех, кто ценит саспенс не из скримеров, а из ледяной улыбки недолюбленного в детстве и обиженного на мир человека.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Фильм Экранизация Сидни Суини Триллер Рецензия на фильм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
48 минут
Смотрел с огромным удовольствием, режиссёр удивил нестандартным подходом.
Гость
49 минут
Фильм интересный, но не ожидал от Пола Фига такого поворота.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем