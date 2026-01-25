Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини

Алёна Золотухина Журналист НГС

Готовы ли вы войти в этот идеальный дом, из которого можно уже не выйти? Источник: Kinopoisk.ru

Что может быть страшнее тюрьмы? Только иллюзия свободы. Фильм «Горничная» (18+) с первого кадра погружает нас в мир, где роскошь — это обложка для кошмара, а безупречные манеры скрывают нервную тикающую бомбу. Режиссер комедий Пол Фиг блестяще экранизировал бестселлер Фриды Макфадден, превратив шикарный особняк в арену для психологической войны, где каждый может оказаться и жертвой, и тюремщиком. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела новинку — публикуем ее впечатления (осторожно, материал содержит спойлеры).

Фильм Пола Фига «Горничная» вышел в прокат 8 января и моментально приковал зрителей к экрану. Режиссер прославился как автор комедий и, взявшись за работу над триллером, рисковал, но в итоге ему удалось добиться нужного эффекта и поиграть с аудиторией в кошки-мышки. Ведь что в комедии, что в триллере задача режиссера — выбить зрителя из привычного ритма.

В результате получилась картина, где каждая деталь имеет смысл: будь то замок на входной двери, натертый до блеска паркет, люстра, лестница, изображение на чайном сервизе. Всё работает на ощущение тотальной удушающей ловушки. Пол Фиг продемонстрировал впечатляющее чувство стиля и умение работать с нарастающим напряжением.

Сидни Суини больше не глупышка Кэсси из сериала «Эйфория» (18+) Источник: Kinopoisk.ru

Сюжет строится вокруг Милли (Сидни Суини), девушки на грани отчаяния: условно-досрочное освобождение вот-вот обернется возвратом за решетку, если она не найдет работу и крышу над головой. Щекотливое положение толкает ее откликнуться на вакансию горничной с проживанием — так она попадает в шикарный особняк Винчестеров, от богатого убранства которого захватывает дух. Когда массивные ворота поместья медленно закрываются за спиной Милли, а камера медленно отъезжает, показывая всю ничтожность ее фигуры на фоне этого холодного великолепия, становится ясно: бежать некуда.

Особняк оказывается такой же тюрьмой, из которой так стремилась выбраться Милли. При этом невозможно избавиться от ощущения, что дом в этой безупречно запутанной истории тоже живой персонаж. Идеально красивый снаружи, но полный тайн внутри. Его стены, как решетки, формируют пространство для контроля, страха и отчаяния.

Сила фильма в контрасте. Мир Винчестеров вылизан до стерильного, почти тошнотворного блеска. Каждый предмет здесь кричит о деньгах и роскоши. На этом фоне Милли с ее попытками сохранить достоинство выглядит инородным телом, и невольно задаешься вопросом: «Зачем ты здесь, зачем лезешь в этот лощеный ад?» Ее комната на чердаке с наглухо запертым окном напомнила эпизод о заточении и безумии жены мистера Рочестера в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Это не просто помещение — это метафора положения, в котором оказалась Милли, ее новая камера.

Такой Аманду Сайфред мы еще не видели Источник: Kinopoisk.ru

Но настоящий двигатель триллера — не интерьеры, а люди. Главные герои здесь многослойны, и с каждым поворотом сюжета они снимают слой за слоем, обнажая новые личины. Актерская игра построена на постоянной смене масок, будто кадры меняются в фильмоскопе, и зритель с замиранием сердца ждет: кто же в итоге окажется тем самым, омерзительно гнилым внутри?

Аманда Сайфред совершает маленькую революцию, полностью отбросив амплуа милой романтической героини. Ее хозяйка особняка Нина — это ходячий нервный срыв, воплощенный в человеческом облике: непредсказуемая, истеричная, жалкая и опасная одновременно. Ты чувствуешь ее животный ужас перед миром и в какой-то момент готов кричать вместе с ней.

Сидни Суини, напротив, играет свою героиню сдержанно, но эта сдержанность обманчива. Сквозь покорность и благодарность в Милли постепенно проступает сталь, гнев и воля к выживанию. А Эндрю (Брендон Скленар) мастерски балансирует на грани: он то кажется единственным лучом разума и спасителем, то вызывает леденящую душу ненависть. Эта троица затягивает зрителя в водоворот эмоций: от сочувствия до почти первобытной жестокости.

Брендон Скленар оказался в малине: сыграл сразу с двумя красавицами Голливуда Источник: Kinopoisk.ru

Пол Фиг, впрочем, не избегает и банальностей. Некоторые сцены, особенно романтические линии между Милли и Эндрю, временами скатываются в шаблонную эстетику дешевых мелодрам с переосмысленными отголосками «Пятидесяти оттенков серого».

«Горничная» — это кинематографическая жвачка высшего сорта. Вы влипаете в нее с первой сцены и уже не можете оторваться, прокручивая в голове детали, пытаясь разгадать, кто же в этом роскошном аду настоящий монстр. Фильм не претендует на глубину философской притчи, но как психологический триллер о выживании, доверии и манипуляции он работает хорошо.