Куда сходить в Ярославле в последний новогодний выходной: афиша развлечений

Афиша мероприятий в Ярославле на 11 января Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Новогодние праздники подошли к концу. Надеемся, что вы хорошо отдохнули, набрались сил и готовы покорять новые вершины! А если нет, впереди последний праздничный выходной. Давайте посмотрим, какие мероприятия пройдут в Ярославле 11 января.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде „Царство фонтанов“» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)

11:00–19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Советская площадь

18:00 — хор-волна «Новогоднее эхо» (0+). В программе истории проведения святок в старину, способы гаданий и традиции старого Нового года. На мероприятии выступит коллектив хора русской песни «Родник» им. В. А. Кулёмина.