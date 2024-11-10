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Город обзор Где в Ярославле можно попариться: большой обзор бань

Где в Ярославле можно попариться: большой обзор бань

Мы собрали адреса и цены

350
3 комментария

Куда сходить в баню в Ярославле

Есть множество способов совмещать приятное с полезным. Одним из таких видов досуга является посещение бани. Мы собрали список муниципальных и частных бань Ярославля, где можно хорошенько отдохнуть и попариться.

В обзоре — актуальнее адреса, время работы и цены.

  1. Муниципальные бани
  2. Ленинский район
  3. Красноперекопский район
  4. Фрунзенский район
  5. Заволжский район
  6. Ярославский МР
  7. Популярные частные бани
  8. «Пароход»
  9. «Поповские бани»
  10. «Ирония судьбы»
  11. Комплекс семейных бань «Тепло»
  12. «Баня № 1»
  13. «Банный двор»
  14. «Тверицкие бани на дровах. Отделение 1-го разряда»
  15. «Тверицкие бани на дровах. Отделение 2-го разряда»
1

Муниципальные бани

В первой части обзора — городские общественные бани.

2

Ленинский район

  • Баня № 9

Адрес: ул. Чкалова, 17.

Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 370 рублей, льготный — 250 рублей.

3

Красноперекопский район

  • Баня № 5

Адрес: ул. Калмыковых, 14.

Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 400 рублей, льготный — 260 рублей.

  • Баня № 8

Адрес: ул. Менделеева, 12.

Режим работы: пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 380 рублей, льготный тариф — 260 рублей.

  • Баня № 6

Адрес: ул. 1-я Вокзальная, 9.

Временно не работает в связи с проведением капитального ремонта.

4

Фрунзенский район

  • Баня № 13

Адрес: Демидовский переулок, 35.

Временно не работает в связи с проведением капитального ремонта.

5

Заволжский район

  • Баня № 4

Адрес: ул. Комарова, 3.

Режим работы: пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 350 рублей, льготный — 240 рублей.

  • Баня № 12

Адрес: ул. Клубная, 3.

Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 350 рублей, льготный — 300 рублей.

6

Ярославский МР

  • Баня № 10

Адрес: пос. Карачиха, ул. Школьная, 17В.

Режим работы: понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье.

Цены: полный тариф — 550 рублей, льготный — 380 рублей.

7

Популярные частные бани

Далее — подборка частных комплексов

8

«Пароход»

Адрес: Которосльная набережная, 47.

График работы: ежедневно 10:00 до 22:00.

Услуги:

  • Программа парения «Золотое кольцо» (группа 2-6 человек, 3 часа). Стоимость услуги — от 6500 до 9500 рублей за человека (цена зависит от количества человек в группе).

  • Программа «Нежность» (группа от 2 до 6 человек). Стоимость услуги — от 7800 до 10 500 рублей. Цена указана на одного человека и зависит от количества людей в группе.

  • Групповое парение — Бунтарский дух (от 4 до 8 человек) — от 5100 до  600 рублей за одного (в зависимости от количества человек в группе).

  • Морская программа парения (группа 4–8 человек) — от 4400 до 5900 рублей за одного (зависит от количества человек в группе).

  • Программа «Перерождение» (группа от 2 до 6 человек) — от 7000 до 9600 рублей за одного (в зависимости от количества человек в группе).

  • Программа «Сила пара» (группа 4–10 человек, 3 часа парения) — от 3500 до 4800 рублей за одного. Цена будет зависеть от количества человек в группе.

9

«Поповские бани»

Адрес: Революционный проспект, 14.

График работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.

Услуги:

  • Травяной массаж (1,5 часа с пармастером) — 4500 рублей;

  • Мужская баня «без сюсю» (2 часа с пармастером) — 5000 рублей;

  • Аренда бани с бассейном «Никитич» (или «Муромец») — 2500 рублей в час до 6 человек, за каждого последующего человека + 500 рублей в час. На праздничные даты стоимость аренды 3500 рублей в час + доплата с 6-го человека — 700 рублей.

  • Аренда бани с купелью — 3000 рублей в час (до 6 человек). На праздничные даты стоимость аренды — 4000 рублей в час.

  • Программа: групповое парение — Лайт (1,5 часа) — 6000 рублей (компания до 6 человек), за каждого последующего + 500 рублей с человека.

  • Программа: групповое парение — Детокс (4-6 человек) — 3000 рублей с человека.

  • Апельсиновая баня (группа 4-6 человек) — 3000 рублей с человека.

  • Групповая программа «Сила леса» (4-6 человек, 3 часа) — 3500 рублей с человека.

  • Шаманская баня (группа 4-6 человек, 3 часа) — 5500 рублей с человека.

  • Групповая программа «Перезагрузка» (4-6 человек, 3 часа) — 5500 рублей с человека.

  • Групповая программа «Баланс баня» (4-6 человек) — 4500 рублей с человека.

  • Классическое парение — 4500 рублей с человека.

  • Банный ритуал — Алтай (2 часа) — 5500 рублей с человека.

  • Программа «Медовый луг» — 5500 рублей с человека.

  • Программа «Карелия» (2 часа) — 5500 рублей с человека.

  • Спайси баня (для групп 2-4 человека, 3 часа) — 6500 рублей с человека.

  • Программа «Привет, Стамбул!» (2 часа) — 6500 рублей с человека.

  • Семейная баня — 13 000 рублей (семья 2+1), 15 000 рублей (семья 2+2).

  • ВИП-ритуал «Лада» — 8800 рублей.

  • ВИП-ритуал «Свидание для двоих» — 16 000 рублей.

  • Банная медитация (1 час) — 4500 рублей с человека.

10

«Ирония судьбы»

Адрес: улица Карла Либкнехта, 17А.

График работы: четверг и выходные — 09:00-22:00, остальные дни с 11:00 до 22:00.

Услуги:

  •  Посещение банного комплекса. Понедельник и вторник — мужской день — 550 рублей с человека (без ограничений по времени). Среда — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход: с 11:00 до 17:00 или с 17:00 до 22:00). Четверг — женский день — 450–550 рублей 2 часа, далее 4–5 рублей за минуту (зависит от входа, как в среду). Пятница — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход). Суббота и воскресенье — мужской день. Вход с 11:00 до 22:00 — 550 рублей за два часа, далее 5 рублей минута.

11

Комплекс семейных бань «Тепло»

Адрес: Московский проспект, 90.

График работы: круглосуточно.

Услуги:

  • Общественная баня (2 часа) — 650 рублей на человека. Женские дни — четверг и воскресенье, семейный во вторник, остальные дни мужские.

  • Тематические бани: финская, русская и соленая — 1250 рублей за 1 час на компанию до 5 человек.

12

«Баня № 1»

Адрес: улица Блюхера, 88, этаж 2.

График работы: среда — суббота с 10:00 до 22:00 (перерыв 16:00-16:30), воскресенье с 09:00 до 23:00 (без перерыва), понедельник и вторник — выходной.

Услуги:

  • Посещение бани в будни — 350 рублей с человека (до 17:00, 1,5 часа), 450 рублей (после 17:00, 1,5 часа).

  • Посещение бани пенсионеров и льготников в будни (до 15:00) — 250 рублей за 1,5 часа.

  • Посещение бани в среду (2,5 часа) — 380 рублей (до 17:00), 480 рублей (после 17:00).

  • Безлимитный семейный день по вторникам — 480 рублей за одного взрослого, для детей с 8 до 14 лет — 380 рублей. Для детей до 7 лет посещение бесплатное.

  • Посещение бани в выходные (1,5 часа) — 350 рублей (до 13:00), 450 рублей (после 13:00).

  • Посещение бани для пенсионеров и льготников в выходные (1,5 часа) — 250 рублей (с 10:00 до 12:00).

13

«Банный двор»

Адрес: улица Марголина, 10.

График работы: будни с 11:00 до 22:00, выходные с 09:00 до 22:00. Понедельник — общий день (семейный); вторник — женский день; среда — пятница — мужской день; суббота с 09:00 до 13:00 — мужские часы, после 13:30 — семейные; воскресенье — с 09:00 до 13:00 женские часы, после 13:30 — семейные.

Услуги:

  • Посещение бани — будни 850 рублей (2 часа), 1050 рублей (3 часа). Дети (2-3 часа) — 750 рублей, до 7 лет — бесплатно. Пенсионеры — 550 рублей (3 часа). Понедельник — 1150 рублей (время не ограничено), либо 850 рублей (2 часа). В выходные и праздничные дни — 1150 рублей (3 часа).

  • «Все включено» (баня + банный чан + бассейн) — 2100 рублей.

14

«Тверицкие бани на дровах. Отделение 1-го разряда»

Адрес: проспект Авиаторов, 35, вход в левой части здания.

График работы: среда — понедельник с 09:00 до 23:00, вторник — выходной.

Услуги:

  • Посещение бани в будни (3 часа) — 400 рублей с одного человека (с 09:00 до 15:00), 550 рублей (с 15:00 до 23:00).

  • Посещение бани в выходные (2 часа) — 550 рублей с человека (с 09:00 до 23:00).

  • Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в будни (3 часа) — 200 рублей с человека (с 09:00 до 15:00), 275 рублей (с 15:00 до 23:00).

  • Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в выходные (2 часа) — 275 рублей с одного человека.

  • Аренда кабинки № 1 (2 часа, до 8 человек) — 1500 рублей.

  • Для детей до 7 лет посещение бани бесплатное.

15

«Тверицкие бани на дровах. Отделение 2-го разряда»

Адрес: проспект Авиаторов, 35. Центральный вход, 1-й этаж.

График работы: среда — понедельник с 08:00 до 22:00, вторник — выходной.

Услуги:

  • Посещение бани в будни (без ограничений по времени) — 350 рублей с одного человека (с 08:00 до 15:00), 400 рублей (с 15:00 до 22:00).

  • Посещение бани в выходные (3 часа) — 450 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).

  • Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в будни (без ограничений по времени) — 175 рублей (с 08:00 до 15:00), 200 рублей (с 15:00 до 22:00).

  • Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в выходные (3 часа) — 225 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).

  • Льготное посещение бани в будни (пенсионеры, участники боевых действий, инвалиды III группы) — 300 рублей (с 08:00 до 15:00).

  • Льготное посещение бани в будни и выходные (участники ВОВ, инвалиды I–II группы) — 200 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).

  • Для детей до 7 лет посещение бани бесплатное.

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Комментарии
3
Гость
16 минут
Видимо жители сельской местности самые богатые,цены зашкаливают,пенсионеру не подьемные 380руб.
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