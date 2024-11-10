Где в Ярославле можно попариться: большой обзор бань

Есть множество способов совмещать приятное с полезным. Одним из таких видов досуга является посещение бани. Мы собрали список муниципальных и частных бань Ярославля, где можно хорошенько отдохнуть и попариться.
В обзоре — актуальнее адреса, время работы и цены.
- Муниципальные бани
- Ленинский район
- Красноперекопский район
- Фрунзенский район
- Заволжский район
- Ярославский МР
- Популярные частные бани
- «Пароход»
- «Поповские бани»
- «Ирония судьбы»
- Комплекс семейных бань «Тепло»
- «Баня № 1»
- «Банный двор»
- «Тверицкие бани на дровах. Отделение 1-го разряда»
- «Тверицкие бани на дровах. Отделение 2-го разряда»
Ленинский район
Баня № 9
Адрес: ул. Чкалова, 17.
Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 370 рублей, льготный — 250 рублей.
Красноперекопский район
Баня № 5
Адрес: ул. Калмыковых, 14.
Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 400 рублей, льготный — 260 рублей.
Баня № 8
Адрес: ул. Менделеева, 12.
Режим работы: пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 380 рублей, льготный тариф — 260 рублей.
Баня № 6
Адрес: ул. 1-я Вокзальная, 9.
Временно не работает в связи с проведением капитального ремонта.
Фрунзенский район
Баня № 13
Адрес: Демидовский переулок, 35.
Временно не работает в связи с проведением капитального ремонта.
Заволжский район
Баня № 4
Адрес: ул. Комарова, 3.
Режим работы: пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 350 рублей, льготный — 240 рублей.
Баня № 12
Адрес: ул. Клубная, 3.
Режим работы: четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 350 рублей, льготный — 300 рублей.
Ярославский МР
Баня № 10
Адрес: пос. Карачиха, ул. Школьная, 17В.
Режим работы: понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье.
Цены: полный тариф — 550 рублей, льготный — 380 рублей.
«Пароход»
Адрес: Которосльная набережная, 47.
График работы: ежедневно 10:00 до 22:00.
Услуги:
Программа парения «Золотое кольцо» (группа 2-6 человек, 3 часа). Стоимость услуги — от 6500 до 9500 рублей за человека (цена зависит от количества человек в группе).
Программа «Нежность» (группа от 2 до 6 человек). Стоимость услуги — от 7800 до 10 500 рублей. Цена указана на одного человека и зависит от количества людей в группе.
Групповое парение — Бунтарский дух (от 4 до 8 человек) — от 5100 до 600 рублей за одного (в зависимости от количества человек в группе).
Морская программа парения (группа 4–8 человек) — от 4400 до 5900 рублей за одного (зависит от количества человек в группе).
Программа «Перерождение» (группа от 2 до 6 человек) — от 7000 до 9600 рублей за одного (в зависимости от количества человек в группе).
Программа «Сила пара» (группа 4–10 человек, 3 часа парения) — от 3500 до 4800 рублей за одного. Цена будет зависеть от количества человек в группе.
«Поповские бани»
Адрес: Революционный проспект, 14.
График работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.
Услуги:
Травяной массаж (1,5 часа с пармастером) — 4500 рублей;
Мужская баня «без сюсю» (2 часа с пармастером) — 5000 рублей;
Аренда бани с бассейном «Никитич» (или «Муромец») — 2500 рублей в час до 6 человек, за каждого последующего человека + 500 рублей в час. На праздничные даты стоимость аренды 3500 рублей в час + доплата с 6-го человека — 700 рублей.
Аренда бани с купелью — 3000 рублей в час (до 6 человек). На праздничные даты стоимость аренды — 4000 рублей в час.
Программа: групповое парение — Лайт (1,5 часа) — 6000 рублей (компания до 6 человек), за каждого последующего + 500 рублей с человека.
Программа: групповое парение — Детокс (4-6 человек) — 3000 рублей с человека.
Апельсиновая баня (группа 4-6 человек) — 3000 рублей с человека.
Групповая программа «Сила леса» (4-6 человек, 3 часа) — 3500 рублей с человека.
Шаманская баня (группа 4-6 человек, 3 часа) — 5500 рублей с человека.
Групповая программа «Перезагрузка» (4-6 человек, 3 часа) — 5500 рублей с человека.
Групповая программа «Баланс баня» (4-6 человек) — 4500 рублей с человека.
Классическое парение — 4500 рублей с человека.
Банный ритуал — Алтай (2 часа) — 5500 рублей с человека.
Программа «Медовый луг» — 5500 рублей с человека.
Программа «Карелия» (2 часа) — 5500 рублей с человека.
Спайси баня (для групп 2-4 человека, 3 часа) — 6500 рублей с человека.
Программа «Привет, Стамбул!» (2 часа) — 6500 рублей с человека.
Семейная баня — 13 000 рублей (семья 2+1), 15 000 рублей (семья 2+2).
ВИП-ритуал «Лада» — 8800 рублей.
ВИП-ритуал «Свидание для двоих» — 16 000 рублей.
Банная медитация (1 час) — 4500 рублей с человека.
«Ирония судьбы»
Адрес: улица Карла Либкнехта, 17А.
График работы: четверг и выходные — 09:00-22:00, остальные дни с 11:00 до 22:00.
Услуги:
Посещение банного комплекса. Понедельник и вторник — мужской день — 550 рублей с человека (без ограничений по времени). Среда — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход: с 11:00 до 17:00 или с 17:00 до 22:00). Четверг — женский день — 450–550 рублей 2 часа, далее 4–5 рублей за минуту (зависит от входа, как в среду). Пятница — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход). Суббота и воскресенье — мужской день. Вход с 11:00 до 22:00 — 550 рублей за два часа, далее 5 рублей минута.
Комплекс семейных бань «Тепло»
Адрес: Московский проспект, 90.
График работы: круглосуточно.
Услуги:
Общественная баня (2 часа) — 650 рублей на человека. Женские дни — четверг и воскресенье, семейный во вторник, остальные дни мужские.
Тематические бани: финская, русская и соленая — 1250 рублей за 1 час на компанию до 5 человек.
«Баня № 1»
Адрес: улица Блюхера, 88, этаж 2.
График работы: среда — суббота с 10:00 до 22:00 (перерыв 16:00-16:30), воскресенье с 09:00 до 23:00 (без перерыва), понедельник и вторник — выходной.
Услуги:
Посещение бани в будни — 350 рублей с человека (до 17:00, 1,5 часа), 450 рублей (после 17:00, 1,5 часа).
Посещение бани пенсионеров и льготников в будни (до 15:00) — 250 рублей за 1,5 часа.
Посещение бани в среду (2,5 часа) — 380 рублей (до 17:00), 480 рублей (после 17:00).
Безлимитный семейный день по вторникам — 480 рублей за одного взрослого, для детей с 8 до 14 лет — 380 рублей. Для детей до 7 лет посещение бесплатное.
Посещение бани в выходные (1,5 часа) — 350 рублей (до 13:00), 450 рублей (после 13:00).
Посещение бани для пенсионеров и льготников в выходные (1,5 часа) — 250 рублей (с 10:00 до 12:00).
«Банный двор»
Адрес: улица Марголина, 10.
График работы: будни с 11:00 до 22:00, выходные с 09:00 до 22:00. Понедельник — общий день (семейный); вторник — женский день; среда — пятница — мужской день; суббота с 09:00 до 13:00 — мужские часы, после 13:30 — семейные; воскресенье — с 09:00 до 13:00 женские часы, после 13:30 — семейные.
Услуги:
Посещение бани — будни 850 рублей (2 часа), 1050 рублей (3 часа). Дети (2-3 часа) — 750 рублей, до 7 лет — бесплатно. Пенсионеры — 550 рублей (3 часа). Понедельник — 1150 рублей (время не ограничено), либо 850 рублей (2 часа). В выходные и праздничные дни — 1150 рублей (3 часа).
«Все включено» (баня + банный чан + бассейн) — 2100 рублей.
«Тверицкие бани на дровах. Отделение 1-го разряда»
Адрес: проспект Авиаторов, 35, вход в левой части здания.
График работы: среда — понедельник с 09:00 до 23:00, вторник — выходной.
Услуги:
Посещение бани в будни (3 часа) — 400 рублей с одного человека (с 09:00 до 15:00), 550 рублей (с 15:00 до 23:00).
Посещение бани в выходные (2 часа) — 550 рублей с человека (с 09:00 до 23:00).
Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в будни (3 часа) — 200 рублей с человека (с 09:00 до 15:00), 275 рублей (с 15:00 до 23:00).
Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в выходные (2 часа) — 275 рублей с одного человека.
Аренда кабинки № 1 (2 часа, до 8 человек) — 1500 рублей.
Для детей до 7 лет посещение бани бесплатное.
«Тверицкие бани на дровах. Отделение 2-го разряда»
Адрес: проспект Авиаторов, 35. Центральный вход, 1-й этаж.
График работы: среда — понедельник с 08:00 до 22:00, вторник — выходной.
Услуги:
Посещение бани в будни (без ограничений по времени) — 350 рублей с одного человека (с 08:00 до 15:00), 400 рублей (с 15:00 до 22:00).
Посещение бани в выходные (3 часа) — 450 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).
Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в будни (без ограничений по времени) — 175 рублей (с 08:00 до 15:00), 200 рублей (с 15:00 до 22:00).
Посещение бани для детей от 7 до 18 лет в выходные (3 часа) — 225 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).
Льготное посещение бани в будни (пенсионеры, участники боевых действий, инвалиды III группы) — 300 рублей (с 08:00 до 15:00).
Льготное посещение бани в будни и выходные (участники ВОВ, инвалиды I–II группы) — 200 рублей с человека (с 08:00 до 22:00).
Для детей до 7 лет посещение бани бесплатное.