Где в Ярославле можно попариться: большой обзор бань

Посещение банного комплекса. Понедельник и вторник — мужской день — 550 рублей с человека (без ограничений по времени). Среда — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход: с 11:00 до 17:00 или с 17:00 до 22:00). Четверг — женский день — 450–550 рублей 2 часа, далее 4–5 рублей за минуту (зависит от входа, как в среду). Пятница — мужской день — 450–550 рублей на человека за 2 часа, далее 4–5 рублей минута (цена зависит от того, в какое время сделан вход). Суббота и воскресенье — мужской день. Вход с 11:00 до 22:00 — 550 рублей за два часа, далее 5 рублей минута.