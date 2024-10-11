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Куда в Ярославле можно сходить на гончарный мастер-класс — обзор

Список мастерских и актуальное расписание

347
3 комментария

Мастер-классы для начинающих проводят разные студии

Существует множество различных видов досуга. Одним из оригинальных способов времяпрепровождения может стать мастер-класс по лепке из глины. В этом обзоре, чтобы вам было удобнее, мы собрали гончарные мастерские города, куда можно сходить на свидание и просто провести время с друзьями.

  1. Textura
  2. «Гончарная студия Золотова Алексея»
  3. «Класс Керамика»
  4. «Клюква»
  5. Art Smirnoff
  6. Selby
1

Textura

Адрес: улица Свободы, 52.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Услуги:

  • семейный мастер-класс — 3200 рублей (ручная лепка), 4200 рублей (гончарный круг);

  • свидание за гончарным кругом — от 2500 до 7000 рублей;

  • праздник в гончарной мастерской — от 1450 рублей за гостя;

  • индивидуальный формат (только вы и преподаватель) — от 2100 до 4400 рублей (для одного человека), от 2900 до 5800 рублей (для двоих человек);

  • групповой мастер-класс — от 1600 до 2500 человек;

  • детский кружок — 1300 рублей (разово), от 800 рублей (в абонементе);

  • мероприятия для школьных групп — от 250 рублей за человека;

  • экскурсия в гончарную мастерскую в группе — до 10 человек — 3500 рублей, далее (до 40 человек) +350 рублей с человека;

  • мастер-класс по росписи — от 7900 до 31 600 рублей (в зависимости от количества человек в группе).

Спецпредложения:

  • базовый гончарный курс (7 занятий по 3 часа) — от 18 400 рублей.

2

«Гончарная студия Золотова Алексея»

Адрес: улица Лисицына, 5, офис 104, этаж 1.

График работы: будни и суббота — с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной.

Услуги:

  • свидание — 3000 рублей;

  • мастер-класс «День рождения» — 6000 рублей.

Спецпредложения:

  • курс «Гончарное дело» базовый уровень (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;

  • курс «Основа керамики» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;

  • курс «Гончарное дело», продвинутый уровень (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;

  • курс «Модели, формы, изразцы» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;

  • курс «Декорирование, глазурование» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;

  • курс «Гончарная анималистика» (8 часов, 1 день) — 20 000 рублей;

  • экскурсия в гончарную мастерскую — 3000 рублей.

3

«Класс Керамика»

Адрес: улица Депутатская, 3, офис 8, этаж 2.

График работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.

Услуги:

  • мастер-класс на гончарном круге — от 1600 до 2100 рублей (в зависимости от вида изделия);

  • мастер-класс по ручной лепке — от 1300 до 1800 рублей (в зависимости от вида изделия);

  • мастер-класс по росписи (техника майолика) — от 1200 до 2700 (в зависимости от изделия);

  • свидание в гончарной мастерской — 3900 рублей.

Спецпредложения:

  • мастер-класс «Ножки и ладошки» для малышей и их родителей — 1500 рублей;

  • экскурсия на мануфактуру — 600 рублей.

4

«Клюква»

Адрес: проспект Авиаторов, 151, офис 316, этаж 3.

График работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Услуги:

  • оптимальный мастер-класс — 1500 рублей;

  • праздник — 7000 рублей (группа 3–5 человек), 8500 рублей (группа 6–8 человек), за каждого следующего гостя +500 рублей;

  • семейный мастер-класс — 5500 рублей (группа до 5 человек), за каждого следующего +750 рублей (дети 2–4 года работают совместно с родителями);

  • свидание в мастерской — 4750 рублей.

Спецпредложения:

  • мастер-класс для детей (школьного класса) — 650 рублей за человека (при условии 12–20 человек занятие проходит в мастерской, для групп 14–35 человек специалисты выезжают к вам);

  • курс по лепке из глины для детей и взрослых (по абонементу) — от 2000 до 6400 рублей (в зависимости от количества занятий).

5

Art Smirnoff

Адрес: улица Стачек, 27, цокольный этаж.

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Услуги:

  • мастер-класс «Знакомство с кругом» — 1700 рублей (индивидуальное занятие), 1500 рублей (групповое занятие от 5 человек), 800 рублей (покрытие глазурью);

  • мастер-классы для детей и взрослых — 1500 рублей;

  • мастер-класс отдельного изделия (различные фигуры) — от 1250 до 8000 рублей;

  • свидание в гончарной мастерской — 4000 рублей;

  • день рождения в гончарной мастерской — 4500 рублей;

  • аренда гончарного круга (самостоятельное занятие) — 500 рублей в час;

  • коворкинг (6 самостоятельных занятий) — 3500 рублей.

Спецпредложения:

  • аренда помещения для проведения праздника — 1000 рублей в час (в будни до 16:00), 1500 рублей в час (выходной);

  • фотосессия — 4000 рублей;

  • курс «Знакомство с глиной» (4 занятия по 2 часа) — 7500 рублей (в группе), 9500 рублей (в индивидуальном порядке);

  • курс «Основы гончарного дела» (4 занятия по 2 часа) — 7500 рублей (в группе), 9500 рублей (в индивидуальном порядке);

  • курс «Русские традиционные сосуды» (16 занятий по 2 часа) — 36 000 рублей (в группе), 39 000 рублей (в индивидуальном порядке).

6

Selby

Адрес: улица Ушинского, 32, этаж 1.

График работы: будни с 10:30 до 20:30, в выходные с 10:00 до 22:00.

Услуги:

  • индивидуальный мастер-класс/гончарный круг — 2500 рублей;

  • семейный мастер-класс — 1500 рублей;

  • ручная лепка/группа — 1200 рублей;

  • свидание — 5000 рублей;

  • лепка банок и подсвечников — 1500 рублей;

  • роспись готового своего изделия — 800 рублей.

Спецпредложения:

  • творческий праздник (цена и условия проведения по договоренности).

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Комментарии
3
Гость
1 час
а где учат делать окопные свечи и шить добрые христианские маски?
Гость
38 минут
А где научат мотыгой землицу обрабатывать и лапти плести, это не только духосрепно и видимо скоро станет одним из немногих способов добыть в богоспасаемой?
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