Куда в Ярославле можно сходить на гончарный мастер-класс — обзор

семейный мастер-класс — 3200 рублей (ручная лепка), 4200 рублей (гончарный круг);

свидание за гончарным кругом — от 2500 до 7000 рублей;

праздник в гончарной мастерской — от 1450 рублей за гостя;

индивидуальный формат (только вы и преподаватель) — от 2100 до 4400 рублей (для одного человека), от 2900 до 5800 рублей (для двоих человек);

групповой мастер-класс — от 1600 до 2500 человек;

детский кружок — 1300 рублей (разово), от 800 рублей (в абонементе);

мероприятия для школьных групп — от 250 рублей за человека;

экскурсия в гончарную мастерскую в группе — до 10 человек — 3500 рублей, далее (до 40 человек) +350 рублей с человека;