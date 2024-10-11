Куда в Ярославле можно сходить на гончарный мастер-класс — обзор

Существует множество различных видов досуга. Одним из оригинальных способов времяпрепровождения может стать мастер-класс по лепке из глины. В этом обзоре, чтобы вам было удобнее, мы собрали гончарные мастерские города, куда можно сходить на свидание и просто провести время с друзьями.
Textura
Адрес: улица Свободы, 52.
График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Услуги:
семейный мастер-класс — 3200 рублей (ручная лепка), 4200 рублей (гончарный круг);
свидание за гончарным кругом — от 2500 до 7000 рублей;
праздник в гончарной мастерской — от 1450 рублей за гостя;
индивидуальный формат (только вы и преподаватель) — от 2100 до 4400 рублей (для одного человека), от 2900 до 5800 рублей (для двоих человек);
групповой мастер-класс — от 1600 до 2500 человек;
детский кружок — 1300 рублей (разово), от 800 рублей (в абонементе);
мероприятия для школьных групп — от 250 рублей за человека;
экскурсия в гончарную мастерскую в группе — до 10 человек — 3500 рублей, далее (до 40 человек) +350 рублей с человека;
мастер-класс по росписи — от 7900 до 31 600 рублей (в зависимости от количества человек в группе).
Спецпредложения:
базовый гончарный курс (7 занятий по 3 часа) — от 18 400 рублей.
«Гончарная студия Золотова Алексея»
Адрес: улица Лисицына, 5, офис 104, этаж 1.
График работы: будни и суббота — с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной.
Услуги:
свидание — 3000 рублей;
мастер-класс «День рождения» — 6000 рублей.
Спецпредложения:
курс «Гончарное дело» базовый уровень (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;
курс «Основа керамики» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;
курс «Гончарное дело», продвинутый уровень (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;
курс «Модели, формы, изразцы» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;
курс «Декорирование, глазурование» (30 часов, 4 дня) — 38 000 рублей;
курс «Гончарная анималистика» (8 часов, 1 день) — 20 000 рублей;
экскурсия в гончарную мастерскую — 3000 рублей.
«Класс Керамика»
Адрес: улица Депутатская, 3, офис 8, этаж 2.
График работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.
Услуги:
мастер-класс на гончарном круге — от 1600 до 2100 рублей (в зависимости от вида изделия);
мастер-класс по ручной лепке — от 1300 до 1800 рублей (в зависимости от вида изделия);
мастер-класс по росписи (техника майолика) — от 1200 до 2700 (в зависимости от изделия);
свидание в гончарной мастерской — 3900 рублей.
Спецпредложения:
мастер-класс «Ножки и ладошки» для малышей и их родителей — 1500 рублей;
экскурсия на мануфактуру — 600 рублей.
«Клюква»
Адрес: проспект Авиаторов, 151, офис 316, этаж 3.
График работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.
Услуги:
оптимальный мастер-класс — 1500 рублей;
праздник — 7000 рублей (группа 3–5 человек), 8500 рублей (группа 6–8 человек), за каждого следующего гостя +500 рублей;
семейный мастер-класс — 5500 рублей (группа до 5 человек), за каждого следующего +750 рублей (дети 2–4 года работают совместно с родителями);
свидание в мастерской — 4750 рублей.
Спецпредложения:
мастер-класс для детей (школьного класса) — 650 рублей за человека (при условии 12–20 человек занятие проходит в мастерской, для групп 14–35 человек специалисты выезжают к вам);
курс по лепке из глины для детей и взрослых (по абонементу) — от 2000 до 6400 рублей (в зависимости от количества занятий).
Art Smirnoff
Адрес: улица Стачек, 27, цокольный этаж.
График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Услуги:
мастер-класс «Знакомство с кругом» — 1700 рублей (индивидуальное занятие), 1500 рублей (групповое занятие от 5 человек), 800 рублей (покрытие глазурью);
мастер-классы для детей и взрослых — 1500 рублей;
мастер-класс отдельного изделия (различные фигуры) — от 1250 до 8000 рублей;
свидание в гончарной мастерской — 4000 рублей;
день рождения в гончарной мастерской — 4500 рублей;
аренда гончарного круга (самостоятельное занятие) — 500 рублей в час;
коворкинг (6 самостоятельных занятий) — 3500 рублей.
Спецпредложения:
аренда помещения для проведения праздника — 1000 рублей в час (в будни до 16:00), 1500 рублей в час (выходной);
фотосессия — 4000 рублей;
курс «Знакомство с глиной» (4 занятия по 2 часа) — 7500 рублей (в группе), 9500 рублей (в индивидуальном порядке);
курс «Основы гончарного дела» (4 занятия по 2 часа) — 7500 рублей (в группе), 9500 рублей (в индивидуальном порядке);
курс «Русские традиционные сосуды» (16 занятий по 2 часа) — 36 000 рублей (в группе), 39 000 рублей (в индивидуальном порядке).
Selby
Адрес: улица Ушинского, 32, этаж 1.
График работы: будни с 10:30 до 20:30, в выходные с 10:00 до 22:00.
Услуги:
индивидуальный мастер-класс/гончарный круг — 2500 рублей;
семейный мастер-класс — 1500 рублей;
ручная лепка/группа — 1200 рублей;
свидание — 5000 рублей;
лепка банок и подсвечников — 1500 рублей;
роспись готового своего изделия — 800 рублей.
Спецпредложения:
творческий праздник (цена и условия проведения по договоренности).