Где в Ярославле можно спеть под караоке — обзор цен

Караоке — отличный способ разгрузиться после тяжелого рабочего дня или недели. Мы собрали для вас список мест в Ярославле, где можно спеть любимые песни и хорошо провести время с близкими.
- Party One
- «Медиа рум лаунж»
- Караоке-бар «Графин»
- «МедиаКафе»
- Rich Hookah & Karaoke Bar
- «Пиксель»
- Караоке-ресторан Rabbit
- Караоке в ресторане «Сайёра»
- Бар «Руки ВВерх!»
Party One
Адрес: Большая Октябрьская улица, 29а.
График работы: с 11:00 до 00:00 — воскресенье — четверг, в остальные дни — с 11:00 до 02:00.
Стоимость аренды помещения для проведения караоке: от 1000 до 1900 рублей в час. Цена зависит от выбранного тематического зала. Всего в клубе есть 9 площадок.
Дополнительные услуги:
приставка XBOX ONE с датчиком движения;
настольные игры;
кинопроектор;
фотозоны.
«Медиа рум лаунж»
Адрес: улица Папанина, 2.
График работы: ежедневно с 11:00 до 02:00.
Стоимость аренды помещения: от 1200 до 2000 рублей за час. Цена зависит от выбранного зала, всего их 5.
Дополнительные услуги:
игровые приставки XBOX ONE и PS4;
настольные игры;
кинопроектор.
Караоке-бар «Графин»
Адрес: улица Свободы, 9.
График работы: воскресенье — четверг с 19:00 до 05:00, пятница — суббота с 19:00 до 06:00.
Стоимость услуги караоке: от 2000 рублей.
Дополнительные услуги:
выступления диджеев по выходным и праздничным дням;
авторская кухня от шеф-повара.
«МедиаКафе»
Адрес: улица Чкалова, 2.
График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 00:00, пятница — воскресенье с 14:00 до 06:00.
Стоимость аренды помещения: от 1000 до 1500 рублей в час. Всего — 6 залов.
Дополнительные услуги:
игровые приставки XBOX и Playstation;
настольные игры.
Rich Hookah & Karaoke Bar
Адрес: улица Свободы, 27.
График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 03:00, пятница с 12:00 до 05:00, суббота с 13:00 до 05:00, воскресенье с 13:00 до 03:00.
Стоимость услуг караоке:
послушать песню — 500 рублей;
песня вне очереди — 1000 рублей;
вторая песня вне очереди — 2000 рублей.
Дополнительные услуги:
настольные игры;
игровая приставка Playstation 5.
«Пиксель»
Адрес: Большая Октябрьская улица, 29а.
График работы: ежедневно с 14:00 до 02:00.
Стоимость аренды зала: от 600 до 1600 рублей в час. Всего — 3 лофта.
Дополнительные услуги:
игровые приставки Sony PS4 и Dendy;
настольные игры.
Караоке-ресторан Rabbit
Адрес: улица Свободы, 2/40.
График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 02:00, пятница — суббота с 12:00 до 04:00. В воскресенье рабочее время с 15:00 до 02:00.
Стоимость услуги: караоке входит в стоимость общего чека клиента. Средний счет: 1500–2000 рублей.
Дополнительные услуги:
авторская кухня от шеф-повара.
Караоке в ресторане «Сайёра»
Адрес: площадь Волкова, 3.
График работы: пятница — суббота с 19:00 до 02:00.
Стоимость услуги караоке: вход в караоке-зал осуществляется по депозиту 2000 рублей с человека, на эту сумму гость заказывает еду и напитки.
Дополнительные услуги:
ресторанное меню;
игровая комната для детей.
Бар «Руки ВВерх!»
Адрес: Первомайский бульвар, 1.
График работы: ежедневно с 18:00 до 06:00.
Стоимость услуг караоке: при бронировании столика в баре гость может бесплатно исполнить композиции в формате заведения.
Дополнительные услуги:
неформатные песни (рок, шансон, рэп и лирика) оплачиваются отдельно по стоимости, указанной в «крейзи меню» — 3500 рублей за песню;
площадка для танцпола.