Где в Ярославле можно спеть под караоке — обзор цен

Адрес: Большая Октябрьская улица, 29а.

График работы: с 11:00 до 00:00 — воскресенье — четверг, в остальные дни — с 11:00 до 02:00.

Стоимость аренды помещения для проведения караоке: от 1000 до 1900 рублей в час. Цена зависит от выбранного тематического зала. Всего в клубе есть 9 площадок.

Дополнительные услуги: