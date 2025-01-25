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Город обзор Где в Ярославле можно спеть под караоке — обзор цен

Где в Ярославле можно спеть под караоке — обзор цен

Публикуем график работы в карточках

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Адреса караоке в Ярославле

Источник:

Караоке — отличный способ разгрузиться после тяжелого рабочего дня или недели. Мы собрали для вас список мест в Ярославле, где можно спеть любимые песни и хорошо провести время с близкими.

  1. Party One
  2. «Медиа рум лаунж»
  3. Караоке-бар «Графин»
  4. «МедиаКафе»
  5. Rich Hookah & Karaoke Bar
  6. «Пиксель»
  7. Караоке-ресторан Rabbit
  8. Караоке в ресторане «Сайёра»
  9. Бар «Руки ВВерх!»
1

Party One

Адрес: Большая Октябрьская улица, 29а.

График работы: с 11:00 до 00:00 — воскресенье — четверг, в остальные дни — с 11:00 до 02:00.

Стоимость аренды помещения для проведения караоке: от 1000 до 1900 рублей в час. Цена зависит от выбранного тематического зала. Всего в клубе есть 9 площадок.

Дополнительные услуги:

  •  приставка XBOX ONE с датчиком движения;

  •  настольные игры;

  •  кинопроектор;

  • фотозоны.

2

«Медиа рум лаунж»

Адрес: улица Папанина, 2.

График работы: ежедневно с 11:00 до 02:00.

Стоимость аренды помещения: от 1200 до 2000 рублей за час. Цена зависит от выбранного зала, всего их 5.

Дополнительные услуги:

  • игровые приставки XBOX ONE и PS4;

  • настольные игры;

  • кинопроектор.

3

Караоке-бар «Графин»

Адрес: улица Свободы, 9.

График работы: воскресенье — четверг с 19:00 до 05:00, пятница — суббота с 19:00 до 06:00.

Стоимость услуги караоке: от 2000 рублей.

Дополнительные услуги:

  • выступления диджеев по выходным и праздничным дням;

  • авторская кухня от шеф-повара.

4

«МедиаКафе»

Адрес: улица Чкалова, 2.

График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 00:00, пятница — воскресенье с 14:00 до 06:00.

Стоимость аренды помещения: от 1000 до 1500 рублей в час. Всего — 6 залов.

Дополнительные услуги:

  • игровые приставки XBOX и Playstation;

  • настольные игры.

5

Rich Hookah & Karaoke Bar

Адрес: улица Свободы, 27.

График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 03:00, пятница с 12:00 до 05:00, суббота с 13:00 до 05:00, воскресенье с 13:00 до 03:00.

Стоимость услуг караоке:

  • послушать песню — 500 рублей;

  • песня вне очереди — 1000 рублей;

  • вторая песня вне очереди — 2000 рублей.

Дополнительные услуги:

  • настольные игры;

  • игровая приставка Playstation 5.

6

«Пиксель»

Адрес: Большая Октябрьская улица, 29а.

График работы: ежедневно с 14:00 до 02:00.

Стоимость аренды зала: от 600 до 1600 рублей в час. Всего — 3 лофта.

Дополнительные услуги:

  • игровые приставки Sony PS4 и Dendy;

  • настольные игры.

7

Караоке-ресторан Rabbit

Адрес: улица Свободы, 2/40.

График работы: понедельник — четверг с 12:00 до 02:00, пятница — суббота с 12:00 до 04:00. В воскресенье рабочее время с 15:00 до 02:00.

Стоимость услуги: караоке входит в стоимость общего чека клиента. Средний счет: 1500–2000 рублей.

Дополнительные услуги:

  • авторская кухня от шеф-повара.

8

Караоке в ресторане «Сайёра»

Адрес: площадь Волкова, 3.

График работы: пятница — суббота с 19:00 до 02:00.

Стоимость услуги караоке: вход в караоке-зал осуществляется по депозиту 2000 рублей с человека, на эту сумму гость заказывает еду и напитки.

Дополнительные услуги:

  • ресторанное меню;

  • игровая комната для детей.

9

Бар «Руки ВВерх!»

Адрес: Первомайский бульвар, 1.

График работы: ежедневно с 18:00 до 06:00.

Стоимость услуг караоке: при бронировании столика в баре гость может бесплатно исполнить композиции в формате заведения.

Дополнительные услуги:

  • неформатные песни (рок, шансон, рэп и лирика) оплачиваются отдельно по стоимости, указанной в «крейзи меню» — 3500 рублей за песню;

  • площадка для танцпола.

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