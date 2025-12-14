Открытые катки, пруды и арены: где в Ярославле можно покататься на коньках

26 декабря 2025 года на Советской площади в Ярославле открывается главный каток региона. Площадь льда составит более 4000 квадратных метров. Посетители смогут прийти на каток в будние дни и в воскресенье до полуночи. В пятницу, субботу и праздничные дни «ЯКаток» будет работать до 2 часов ночи. В этом материале изучаем, где еще можно покататься на коньках в Ярославле.
- «Арена-2000. Локомотив» (улица Гагарина, 15)
- МФСК «Локомотив» (проспект Фрунзе, 50)
- Дворец спорта «Торпедо» (улица Чкалова, 20)
- Каток «Чемпион» (улица Панина, 33а)
- Ледовый каток «Заволжский» (Школьный проспект, 13а)
- Каток у «Альтаира» (Ленинградский проспект, 123)
- СРЦ «Времена года» (Которосльная набережная, 45С1)
«Арена-2000. Локомотив» (улица Гагарина, 15)
На главной ледовой арене города каждые выходные проходят массовые катания. Посетить каток можно в субботу с 18:30 до 22:00, а в воскресенье — с 15:00 до 22:00.
Цены на каток:
взрослый билет — 385 рублей в час (в выходные и праздники — 460);
детский билет (до 10 лет) — 275 рублей в час (в выходные и праздники — 330).
Цены на прокат коньков:
для взрослых и детей — 230 рублей в час.
Цены на абонементы:
5 часовых посещений для взрослого — 2100 рублей;
5 часовых посещений для детей (до 10 лет) — 1500 рублей.
МФСК «Локомотив» (проспект Фрунзе, 50)
Во Фрунзенском районе рядом с остановкой «Чернопрудная улица» расположен многофункциональный спортивный комплекс. Организаторы предлагают ярославцам посетить каток в выходные и праздничные дни.
Цены на каток:
взрослый билет — 460 рублей в час;
детский билет (до 10 лет) — 330 рублей.
Цены на прокат:
аренда коньков для взрослых и детей — 230 рублей в час;
аренда помощника фигуриста —260 рублей.
Цены на абонементы:
5 часовых посещений для взрослого — 2100 рублей;
5 часовых посещений для детей (до 10 лет) — 1500 рублей.
Дворец спорта «Торпедо» (улица Чкалова, 20)
В Ленинском районе рядом с Юбилейным парком каждую субботу в Дворце спорта «Торпедо» продают билеты на каток. В ледовом комплексе организовывают два сеанса — с 18:30 до 19:30 и с 20:15 до 21:15. Количество мест на льду ограничено. Продают не более 120 билетов на сеанс.
Цены на каток:
взрослый билет — 300 рублей;
детский билет (до 17 лет) — 250 рублей.
Цены на прокат:
для взрослых — 200 рублей;
для детей — 170 рублей.
Каток «Чемпион» (улица Панина, 33а)
В Дзержинском районе каждые выходные организовывают массовое катание. Субботние и воскресные сеансы рассчитаны на один час — с 20:15 до 21:15. На каждое массовое катание выделяется 120 билетов, поэтому покупать их стоит заранее.
Цены на каток:
взрослый билет — 280 рублей;
детский билет (до 17 лет) — 230 рублей.
Цены на прокат коньков:
для взрослых— 200 рублей;
для детей (до 17 лет) — 170 рублей.
Цены на абонементы:
4 посещения — 1080 рублей (детский — 880);
6 посещений — 1560 рублей (детский — 1260);
8 посещений — 2000 рублей (детский — 1600).
Ледовый каток «Заволжский» (Школьный проспект, 13а)
В Заволжском районе каждые выходные можно посетить массовое катание. В субботу покататься на коньках можно с 18:30 до 19:30. В воскресенье сеанс также идет один час — с 20:15 до 21:12. Покупать билеты стоит заранее, на каждый сеанс доступно только 120 билетов.
Цены на каток:
взрослый билет — 280 рублей;
детский билет (до 17 лет) — 230 рублей.
Цены на прокат коньков:
для взрослых— 200 рублей;
для детей (до 17 лет) — 170 рублей.
Цены на абонементы:
4 посещения — 1080 рублей (детский — 880);
6 посещений — 1560 рублей (детский — 1260);
8 посещений — 2000 рублей (детский — 1600).
Каток у «Альтаира» (Ленинградский проспект, 123)
Администрация ТЦ «Альтаир» подтвердила 76.RU, что зимой-2025/2026 будет традиционно организован каток на месте пруда. Пока точная дата открытия неизвестна. Организация зависит от погодных условий. Цены предполагают такие же, как и в прошлом году. Делимся ценами за 2024/2025 сезон.
Цены на каток со своими коньками:
понедельник и среда с 11:00 до 15:00 — бесплатно;
понедельник и среда с 15:00 до 23:00 — 100 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя);
вторник, четверг, пятница — 100 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя);
суббота, воскресенье и праздничные дни — 150 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя).
Цены на прокат:
одна пара — 200 рублей в час.
Расписание:
будни — 11:00–23:00;
выходные и праздники — 10:00–23:00.
СРЦ «Времена года» (Которосльная набережная, 45С1)
На берегу реки Которосль расположен спортивно-развлекательный центр. При подходящей зимней погоде на территории организовывают каток. Администрация комплекса подтвердила 76.RU, что в этом году лед для катания традиционно будет работать. Точная дата открытия пока неизвестна, в связи с переменной погодой.
Цены на каток без ограничения времени:
взрослый билет в будни — 300 рублей;
взрослый билет в выходные и праздники — 350 рублей;
детский билет (до 10 лет) в будни — 250 рублей;
детский билет (до 10 лет) в выходные и праздники — 300 рублей.
Цены на прокат:
аренда коньков в будни, выходные и праздники — 200 рублей в час.
Коньки выдаются только под залог в 1000 рублей. В качестве залога можно оставить и документ, удостоверяющий личность (водительские права).