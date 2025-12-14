Открытые катки, пруды и арены: где в Ярославле можно покататься на коньках

На берегу реки Которосль расположен спортивно-развлекательный центр. При подходящей зимней погоде на территории организовывают каток. Администрация комплекса подтвердила 76.RU, что в этом году лед для катания традиционно будет работать. Точная дата открытия пока неизвестна, в связи с переменной погодой.

Цены на каток без ограничения времени:

взрослый билет в будни — 300 рублей;

взрослый билет в выходные и праздники — 350 рублей;

детский билет (до 10 лет) в будни — 250 рублей;

детский билет (до 10 лет) в выходные и праздники — 300 рублей.

Цены на прокат:

аренда коньков в будни, выходные и праздники — 200 рублей в час.

Коньки выдаются только под залог в 1000 рублей. В качестве залога можно оставить и документ, удостоверяющий личность (водительские права).