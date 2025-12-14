НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Обзор Открытые катки, пруды и арены: где в Ярославле можно покататься на коньках

Открытые катки, пруды и арены: где в Ярославле можно покататься на коньках

Делимся обзором на цены и услуги городских катков

354
Какие катки Ярославля будут работать зимой-2025/2026 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие катки Ярославля будут работать зимой-2025/2026 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие катки Ярославля будут работать зимой-2025/2026

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

26 декабря 2025 года на Советской площади в Ярославле открывается главный каток региона. Площадь льда составит более 4000 квадратных метров. Посетители смогут прийти на каток в будние дни и в воскресенье до полуночи. В пятницу, субботу и праздничные дни «ЯКаток» будет работать до 2 часов ночи. В этом материале изучаем, где еще можно покататься на коньках в Ярославле.

  1. «Арена-2000. Локомотив» (улица Гагарина, 15)
  2. МФСК «Локомотив» (проспект Фрунзе, 50)
  3. Дворец спорта «Торпедо» (улица Чкалова, 20)
  4. Каток «Чемпион» (улица Панина, 33а)
  5. Ледовый каток «Заволжский» (Школьный проспект, 13а)
  6. Каток у «Альтаира» (Ленинградский проспект, 123)
  7. СРЦ «Времена года» (Которосльная набережная, 45С1)
1

«Арена-2000. Локомотив» (улица Гагарина, 15)

На главной ледовой арене города каждые выходные проходят массовые катания. Посетить каток можно в субботу с 18:30 до 22:00, а в воскресенье — с 15:00 до 22:00.

Цены на каток:

  • взрослый билет — 385 рублей в час (в выходные и праздники — 460);

  • детский билет (до 10 лет) — 275 рублей в час (в выходные и праздники — 330).

Цены на прокат коньков:

  • для взрослых и детей — 230 рублей в час.

Цены на абонементы:

  • 5 часовых посещений для взрослого — 2100 рублей;

  • 5 часовых посещений для детей (до 10 лет) — 1500 рублей.

2

МФСК «Локомотив» (проспект Фрунзе, 50)

Во Фрунзенском районе рядом с остановкой «Чернопрудная улица» расположен многофункциональный спортивный комплекс. Организаторы предлагают ярославцам посетить каток в выходные и праздничные дни.

Цены на каток:

  • взрослый билет — 460 рублей в час;

  • детский билет (до 10 лет) — 330 рублей.

Цены на прокат:

  • аренда коньков для взрослых и детей — 230 рублей в час;

  • аренда помощника фигуриста —260 рублей.

Цены на абонементы:

  • 5 часовых посещений для взрослого — 2100 рублей;

  • 5 часовых посещений для детей (до 10 лет) — 1500 рублей.

3

Дворец спорта «Торпедо» (улица Чкалова, 20)

В Ленинском районе рядом с Юбилейным парком каждую субботу в Дворце спорта «Торпедо» продают билеты на каток. В ледовом комплексе организовывают два сеанса — с 18:30 до 19:30 и с 20:15 до 21:15. Количество мест на льду ограничено. Продают не более 120 билетов на сеанс.

Цены на каток:

  • взрослый билет — 300 рублей;

  • детский билет (до 17 лет) — 250 рублей.

Цены на прокат:

  • для взрослых — 200 рублей;

  • для детей — 170 рублей.

4

Каток «Чемпион» (улица Панина, 33а)

В Дзержинском районе каждые выходные организовывают массовое катание. Субботние и воскресные сеансы рассчитаны на один час — с 20:15 до 21:15. На каждое массовое катание выделяется 120 билетов, поэтому покупать их стоит заранее.

Цены на каток:

  • взрослый билет — 280 рублей;

  • детский билет (до 17 лет) — 230 рублей.

Цены на прокат коньков:

  • для взрослых— 200 рублей;

  • для детей (до 17 лет) — 170 рублей.

Цены на абонементы:

  • 4 посещения — 1080 рублей (детский — 880);

  • 6 посещений — 1560 рублей (детский — 1260);

  • 8 посещений — 2000 рублей (детский — 1600).

5

Ледовый каток «Заволжский» (Школьный проспект, 13а)

В Заволжском районе каждые выходные можно посетить массовое катание. В субботу покататься на коньках можно с 18:30 до 19:30. В воскресенье сеанс также идет один час — с 20:15 до 21:12. Покупать билеты стоит заранее, на каждый сеанс доступно только 120 билетов.

Цены на каток:

  • взрослый билет — 280 рублей;

  • детский билет (до 17 лет) — 230 рублей.

Цены на прокат коньков:

  • для взрослых— 200 рублей;

  • для детей (до 17 лет) — 170 рублей.

Цены на абонементы:

  • 4 посещения — 1080 рублей (детский — 880);

  • 6 посещений — 1560 рублей (детский — 1260);

  • 8 посещений — 2000 рублей (детский — 1600).

6

Каток у «Альтаира» (Ленинградский проспект, 123)

Администрация ТЦ «Альтаир» подтвердила 76.RU, что зимой-2025/2026 будет традиционно организован каток на месте пруда. Пока точная дата открытия неизвестна. Организация зависит от погодных условий. Цены предполагают такие же, как и в прошлом году. Делимся ценами за 2024/2025 сезон.

Цены на каток со своими коньками:

  • понедельник и среда с 11:00 до 15:00 — бесплатно;

  • понедельник и среда с 15:00 до 23:00 — 100 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя);

  • вторник, четверг, пятница — 100 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя);

  • суббота, воскресенье и праздничные дни — 150 рублей (+20 рублей залог за карту посетителя).

Цены на прокат:

  • одна пара — 200 рублей в час.

Расписание:

  • будни — 11:00–23:00;

  • выходные и праздники — 10:00–23:00.

7

СРЦ «Времена года» (Которосльная набережная, 45С1)

На берегу реки Которосль расположен спортивно-развлекательный центр. При подходящей зимней погоде на территории организовывают каток. Администрация комплекса подтвердила 76.RU, что в этом году лед для катания традиционно будет работать. Точная дата открытия пока неизвестна, в связи с переменной погодой.

Цены на каток без ограничения времени:

  • взрослый билет в будни — 300 рублей;

  • взрослый билет в выходные и праздники — 350 рублей;

  • детский билет (до 10 лет) в будни — 250 рублей;

  • детский билет (до 10 лет) в выходные и праздники — 300 рублей.

Цены на прокат:

  • аренда коньков в будни, выходные и праздники  — 200 рублей в час.

Коньки выдаются только под залог в 1000 рублей. В качестве залога можно оставить и документ, удостоверяющий личность (водительские права).

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Каток Катание на коньках Зима
Комментарии
7
Гость
1 час
Вот читаешь про эти катки и думаешь, для кого их делали, если можно покататься только ОДИН час в день! Ещё и количество ограничено. Получается, что на наши деньги строятся подобные сооружения для спортсменов, а мы обойдемся, если что, на пруду можно прокатиться, пока нет снега и не провалишься если. И на какой леший нам эти сооружения для "массового и здорового" образа жизни. Мы бы и сходили семьёй на Панина, например, т.к. ехать в центр нет никакого желания на каток за 200 млн., который весной растает и вместе с ним деньги.
Гость
1 час
На улице - бесплатно. Почему не добавили?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем
