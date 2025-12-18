НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле прошел концерт «Уральских пельменей», но некоторые юмористы не приехали — причина

В Ярославле прошел концерт «Уральских пельменей», но некоторые юмористы не приехали — причина

Публикуем отзыв зрителя

497
Концерт «Уральских пельменей» в Ярославле прошел без Мясникова и Рожкова | Источник: читатель 76.RU Марк

Концерт «Уральских пельменей» в Ярославле прошел без Мясникова и Рожкова

Источник:

читатель 76.RU Марк

В Ярославле прошел концерт известного юмористического коллектива — «Уральских пельменей». Мероприятие состоялось в КЗЦ «Миллениум» вечером 16 декабря 2025 года.

Почти все места в полуторатысячном зале были выкуплены. Читатель 76.RU Марк рассказал, что приобрел билеты на концерт за месяц до выступления, однако уже тогда большинство хороших мест было занято.

«Я сидел в бельэтаже — билет туда стоил четыре тысячи рублей, на балконе — две тысячи», — уточнил ярославец.

Марк впервые побывал на концерте «Уральских пельменей». Его удивило отсутствие одних из самых популярных артистов коллектива — Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова.

«Честно говоря, хотелось бы, чтобы они были, но всё равно было весело. Концерт показался интересным, насыщенным и смешным. Были классные сценки и шутки», — поделился Марк.

В 2018 году Рожков и Мясников внезапно покинули шоу «Уральские пельмени». Точная причина их ухода так и не была озвучена, однако юморист Сергей Исаев однажды обмолвился, что обоим «стало тесно в рамках коллектива».

После ухода артисты запустили собственный проект — «Ваши пельмени», но вскоре вернулись к выступлениям в основном составе и снова начали участвовать в совместных концертах. По одной из версий, сольный проект оказался коммерчески не слишком успешным, что и подтолкнуло Рожкова и Мясникова к возвращению. Существует также мнение, что причиной их повторного участия в коллективе стали условия ранее заключенного контракта. Артисты не комментировали эту тему.

Читайте также

Согласно информации, размещенной на официальном сайте коллектива, концертная программа «Уральские пельмени. Новогоднее» изначально была создана без участия Мясникова и Рожкова. Собственно, поэтому они не выступали в Ярославле.

«В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана», — говорится в афише.

«Уральские пельмени» — российский комедийный коллектив, созданный в 1993 году в Екатеринбурге. Изначально команда выступала в КВН и стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2000 году. Со временем проект перерос формат клубных игр и превратился в самостоятельный юмористический бренд.

С 2009 года коллектив выпускает одноименное телевизионное шоу «Уральские пельмени», которое выходит на телеканале СТС. В программе представлены юмористические миниатюры, сценки, музыкальные номера и пародии, основанные на бытовых ситуациях, семейных отношениях и актуальных событиях.

Знакомы с творчеством «Уральских пельменей»?

Конечно, смотрю и люблю
Знаю, но без фанатизма
Слышал (-а) название, но не смотрел (-а)
Нет, впервые слышу
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Уральские пельмени Концерт
Комментарии
7
Гость
30 минут
Не все люди в КВН приличные. Особенно на Украине.
Гость
55 минут
Организовывали как попало, раз всё равно пробки.
Гость
