В Ярославле прошел концерт «Уральских пельменей», но некоторые юмористы не приехали — причина

Концерт «Уральских пельменей» в Ярославле прошел без Мясникова и Рожкова Источник: читатель 76.RU Марк

В Ярославле прошел концерт известного юмористического коллектива — «Уральских пельменей». Мероприятие состоялось в КЗЦ «Миллениум» вечером 16 декабря 2025 года.

Почти все места в полуторатысячном зале были выкуплены. Читатель 76.RU Марк рассказал, что приобрел билеты на концерт за месяц до выступления, однако уже тогда большинство хороших мест было занято.

«Я сидел в бельэтаже — билет туда стоил четыре тысячи рублей, на балконе — две тысячи», — уточнил ярославец.

Марк впервые побывал на концерте «Уральских пельменей». Его удивило отсутствие одних из самых популярных артистов коллектива — Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова.

«Честно говоря, хотелось бы, чтобы они были, но всё равно было весело. Концерт показался интересным, насыщенным и смешным. Были классные сценки и шутки», — поделился Марк.

В 2018 году Рожков и Мясников внезапно покинули шоу «Уральские пельмени». Точная причина их ухода так и не была озвучена, однако юморист Сергей Исаев однажды обмолвился, что обоим «стало тесно в рамках коллектива».

После ухода артисты запустили собственный проект — «Ваши пельмени», но вскоре вернулись к выступлениям в основном составе и снова начали участвовать в совместных концертах. По одной из версий, сольный проект оказался коммерчески не слишком успешным, что и подтолкнуло Рожкова и Мясникова к возвращению. Существует также мнение, что причиной их повторного участия в коллективе стали условия ранее заключенного контракта. Артисты не комментировали эту тему.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте коллектива, концертная программа «Уральские пельмени. Новогоднее» изначально была создана без участия Мясникова и Рожкова. Собственно, поэтому они не выступали в Ярославле.

«В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана», — говорится в афише.

«Уральские пельмени» — российский комедийный коллектив, созданный в 1993 году в Екатеринбурге. Изначально команда выступала в КВН и стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2000 году. Со временем проект перерос формат клубных игр и превратился в самостоятельный юмористический бренд. С 2009 года коллектив выпускает одноименное телевизионное шоу «Уральские пельмени», которое выходит на телеканале СТС. В программе представлены юмористические миниатюры, сценки, музыкальные номера и пародии, основанные на бытовых ситуациях, семейных отношениях и актуальных событиях.