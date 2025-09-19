Бизнес — это вам не шутки шутить! На чем прогорели и заработали звезды «Уральских пельменей»

Деньги шоуменам приносит не только юмор Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Звезды «Уральских пельменей» известны не только актерскими, но и предпринимательскими талантами. Некоторые участники шоу открывали свои ночные клубы, салоны красоты, а другие и вовсе продвигали свой собственный бренд.

E1.RU изучил, на чем еще, кроме юмора, зарабатывают «пельмени». Рассказываем, какие проекты популярных актеров живут до сих пор, а какие остались давно в прошлом.

Что известно об империи «Уральских пельменей»

Творческое объединение «Уральские пельмени» было создано в 2011 году. Директором в компании числится их пресс-секретарь Наталья Ткачева. В учредителях и участниках значатся: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Андрей Рожков и ушедший из команды Сергей Нетиевский.

После 2021 года у всех участников доля от уставного капитала в компании составляет 12,5%, кроме Рожкова и Нетиевского — у них 0,01%. Выручка за 2024 год — 2 миллиона рублей (здесь и далее — данные сервиса «Контур.Фокус»). Именно с этой компанией громко судился Нетиевский.

После ухода Нетиевского «Уральскими пельменями» было создано новое юрлицо Источник: netievskiy_official / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В 2017 году в ходе яростной борьбы за власть было создано ООО «Продюсерская компания „Уральские пельмени“». Учредители и участники практически те же: Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Андрей Рожков и Дмитрий Соколов. Генеральный директор — Александр Попов. Выручка в этой компании гораздо серьезнее — 766,4 миллиона рублей по итогам прошлого года.

У коллектива есть еще одна общая компания, которую создали в 2015 году для трансляций по радио. Выручка этой фирмы — 25,3 миллиона рублей.

У всех участников «Уральских пельменей» есть свои ИП, но в разных сферах, в основном это искусство, развлечения и отдых.

Андрей Рожков

Старичок «Уральских пельменей» Андрей Рожков числится руководителем в трех компаниях.

В прошлом Рожков был одним из соучредителей (15% от уставного капитала) ООО «Киноответ». Одноименный сайт должен был стать площадкой, на которой простые пользователи могли бы общаться с актерами и режиссерами, обсуждать фильмы, читать статьи и интервью. По всей видимости, задумку реализовать так и не удалось: «Киноответ» закрылся в 2015 году.

Актеру не удалось заработать и в качестве соучредителя в ООО «Наше дело», которое занималось розничной торговлей: в 2019 году чистый убыток компании составил 3,1 миллиона рублей. Юрлицо прекратило существование в 2022 году.

Андрей Рожков — один из самых «долгоиграющих» участников «Уральских пельменей» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У артиста есть две действующие компании. ООО «Горизонт», в которой Рожков также является соучредителем, занимается производством кино, видеофильмов и телевизионных программ. Половина от уставного капитала принадлежит его коллеге по цеху Вячеславу Мясникову. Выручка компании в 2024 году — 1,8 миллиона рублей.

Второе юрлицо ООО «СтройСтандарт» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка — 43,1 миллиона рублей.

Еще с 2022 года Рожков числится председателем в СНТ «Зеленоборский-1» — коттеджном поселке под Екатеринбургом. Он также оформлен как ИП с 2008 года в сфере отдыха и развлечений.

Сергей Исаев

В 2008 году Сергей Исаев вместе с Сергеем Светлаковым открыли «Мастерскую хорошего настроения Светлакова и Исаева». В учредителях также числился Дмитрий Бондарев — издатель и бизнесмен. Брат Светлакова Дмитрий, который всегда был его правой рукой в делах, позже занимался ликвидацией предприятия.

Этот бизнес чем-то напоминает магазинчик близнецов Уизли «Всевозможные волшебные вредилки». Не находите? Источник: Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева / Vk.com

Сеть продавала забавные сувениры и подарки: «красные труселя» и «золотые яйца судьбы» из «Нашей Russia», смешные пивные кружки, копилки, зеркала — обложки журналов и многое другое. На открытие торговых точек даже приезжали звезды.

Анфиса Чехова и Артур Пирожков (Александр Ревва) в магазине Светлакова и Исаева Источник: Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева / Vk.com

В 2012 году началось закрытие торговых точек: по всей видимости, бизнес себя не окупал. Самый дешевый сувенир там стоил 500 рублей. Такая высокая цена была обусловлена тем, что над подарками ручной работы трудились восемь мастеров. Сначала закрылись магазины в Воронеже и Челябинске, а следом — один из филиалов в Екатеринбурге (они были в «Колизее», «Дирижабле» и «Гринвиче»).

Один из магазинов был в очень ходовом месте — ТРЦ «Гринвич» Источник: Магазин авторских подарков Светлакова и Исаева / Vk.com

Хотя заниматься продажами компания прекратила в 2012 году, полностью избавиться от нее юмористы решили только в 2020-м, когда началась пандемия. В сервисе «Контур.Фокус» нет никакой информации о финансовой активности фирмы за последние годы.

В целом же, не считая «пельменей», одно из самых крупных направлений у Исаева-бизнесмена — это 15-этажный комплекс Radius Central House, расположенный на углу улиц Малышева и 8 Марта, прямо за «Домом контор».

Сергей Исаев вложился в 15-этажный комплекс на углу улиц Малышева и 8 Марта. Сейчас у него там офис и апартаменты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Как рассказывал актер в интервью E1.RU в 2020 году, изначально он пришел в этот проект в качестве инвестора, а потом в какой-то момент стал и дизайнером, придумав, как должны выглядеть апартаменты. Тут же находится и офис Исаева.

«Товарищи, с которыми у меня были хорошие взаимоотношения, позвали меня как инвестора — творческого человека, который может дать что-то этому проекту. Мне понравилась сама идея, я согласился, — говорил Сергей о том, как попал в строительный бизнес. — Потом принимал решения и о внешнем виде, сам разрабатывал дизайн. Поскольку я человек, который постоянно гастролирует, у меня есть понимание, чего бы мне хотелось от номера, если бы я в нем поселился. Когда их арендуют, я зарабатываю. Вообще, мой доход составляет много направлений: творческих, инвестиционных или, как в данном случае, апартаменты».

Дмитрий Соколов

Основателя «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова нельзя в полном смысле назвать бизнесменом. Во всяком случае, данных о его предпринимательской деятельности нет в открытом доступе.

В 2003 году Соколов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с тремя видами бизнеса: деятельность баров, торговля безалкогольными напитками и торговля одеждой. В феврале 2008 года ИП перестал существовать.

У Соколова есть ИП в области исполнительских искусств Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С 2019 по 2021 год вместе с Павлом Дацюком, Жанной Рябцевой и Сергеем Чепиковым шоумен состоял в Благотворительном фонде Софии Премудрости Божией, созданном для строительства храма на территории скандально известного среднеуральского монастыря «Спорительница хлебов».

С 2022 года Соколов владеет ООО СК «ТРИ Д», которое занимается производством строительно-монтажных работ. Информации о финансовых показателях фирмы нет.

Еще у Дмитрия есть компания с необычным названием — «Стеклянный Салат Зеленого Автобуса». В соучредителях числится, вероятно, родственница его жены. Деятельность фирмы связана с исполнительскими искусствами: она предоставляет услуги, которые обеспечивают работу театров, концертов и другое. О выручке и прибыли тоже нет никаких данных.

Сергей Ершов

В 2006 году Сергей Ершов основал компанию «Новые технологии развлечений». Фирма, занимающаяся зрелищно-развлекательной деятельностью, прекратила свое существование в 2010 году.

Также до сентября 2010 года Ершов был основателем и директором ООО «Ч.Т. О. № 66» — «Частное трудовое общество № 66». Компания предоставляла услуги по подбору персонала.

В 2014 году артист создал ООО «Рост». На конец 2015 года выручка предприятия составила 700 тысяч рублей, а чистая прибыль — 2 тысячи. Компания прекратила существование в 2020 году.

Актер в образе нового русского в своем заведении Hills 18/36 Источник: Сергей Ершов / Vk.com

Также в 2014 году Сергей Ершов стал совладельцем престижного клуба Hills 18/36 в Екатеринбурге, однако уже через год из-за кризиса заведение выставили на продажу.

Максим Ярица

У Максима Ярицы с октября 2002 года был ИП в сфере торговли и предоставления парикмахерских услуг. Он владел сетью салонов «Золотая крона» — когда-то в Екатеринбурге было девять филиалов. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс Карты», их осталось шесть.

При этом учредителем и директором салонов Ярица не выступает, а в 2018 году деятельность ИП была прекращена (видимо, артист продал салоны новому владельцу).

«Когда мы закончили играть в КВН, я не рассчитывал на КВН совершенно. Считал, что так, увлечение студенческое. Я ушел работать в бизнес, можно сказать, скучный: недвижимостью занимался очень долго, потом своя фирма появилась, да, был совладельцем парикмахерских салонов и продуктовых магазинов, — рассказывал Максим в интервью Андрею Пределину. — Совершенно человек обычный. А потом пришел 2008 год, тогда я — жертва кризиса самая страшная, и лучше никому об этом не знать, не испытать. Так у нас и родилось шоу, потому что кризис бахнул по всем, и мы думали: „Что делать?“ И вдруг решили попробовать».

Максим Ярица рассказал о своем бизнесе Источник: Andrey Predelin / YouTube.com

Максим Ярица также был директором и учредителем фирмы «Интада-плюс», которая занималась оптовой неспециализированной торговлей. Ее ликвидировали в 2017 году.

Ранее на имя шоумена были зарегистрированы три фирмы с названием «Алмаз»: компания, которая предоставляла автомобили в аренду и лизинг, кредитно-инвестиционный фонд и финансово-юридическая компания, основным видом деятельности которой, как ни странно, было производство штукатурных работ. Ни одна из них больше не действует.

Илана Дылдина

Красотка Илана Дылдина не числится в компаниях, связанных с «Уральскими пельменями», однако в 2020 году у нее появилась собственная линейка средств для ухода за волосами Ilana Beauty — ведь у самой артистки очень красивые длинные локоны, которыми она гордится.

У Иланы есть собственная линейка средств для ухода за волосами Источник: ilana_beauty / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В компании ООО «Женская сила» также числится ее супруг и бизнесмен — Дмитрий Дылдин. Выручка фирмы по сравнению с 2023 годом снизилась на 25% и составила 832 тысячи рублей. За последний год бизнес стал убыточным на 159 тысяч рублей.

Даже на маркетплейсах Илана стала продавать свою продукцию по смешным ценам.

Красотка продает свои товары с большой скидкой Источник: Wildberries.ru