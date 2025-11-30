Билеты смели еще летом! Кто из звезд приедет в Ярославль перед Новым годом: афиша концертов

В последний месяц 2025 года Ярославль станет центром притяжения для многих известных артистов. В этом материале мы собрали афишу концертов, которые пройдут в столице Золотого кольца в декабре. Смотрим, кто приедет в город перед Новым годом и во сколько обойдутся билеты на их выступления.
Концерт Дельфина
В Ярославле 5 декабря выступит музыкальный исполнитель Дельфин (16+). Концерт состоится в баре «Руки Вверх!».
Артист подготовил для ярославцев большую сольную программу, в которой прозвучат как новые песни, так и старые хиты. Для зрителей также подготовят мультимедийное представление со световыми эффектами и необычным видеорядом.
Билеты на концерт Дельфина уже начали раскупать. Стоимость разная, зависит от выбранной зоны в зале — от 2,7 до 6 тысяч рублей.
Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) — российский музыкант, автор песен и поэт. Был участником рэп-групп «Мальчишник» и «Дубовый Гаайъ», однако стал популярным благодаря сольному проекту «Дельфин». Музыкант экспериментирует с жанрами, создавая композиции на стыке инди-рока и хип-хопа.
Концерт Настасьи Самбурской
В ярославском баре «Руки Вверх!» выступит популярная артистка Настасья Самбурская (16+). Концерт состоится в субботу 6 декабря.
Настасья Самбурская (настоящее имя Анастасия Терехова) — российская актриса театра и кино, певица и фотомодель. Широкую известность получила благодаря роли Кристины в телесериале «Универ. Новая общага» (16+) и «Универ. 10 лет спустя» (16+).
В 2012 году актриса выпустила свой первый трек «Ты попал». Уже в 2016 Самбурская заключила контракт с популярным продюсером Виктором Дробышем. Однако их отношения закончились громкими судебными разбирательствами.
Впервые на музыкальную сцену Самбурская вышла в 2019 году, с тех пор ездит по городам с концертной программой в жанре шансон.
Стоимость билетов на концерт артистки варьируется от 3 до 6 тысяч рублей.
Концерт группы Любэ
В Ярославле 8 декабря состоится концерт российской рок-группы Любэ (6+). Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум».
Стоимость билета на концерт группы варьируется от 7,5 до 10 тысяч рублей. Свободных мест осталось меньше 30, места быстро раскупили.
«Любэ» — советская и российская рок-группа, основанная композитором Игорем Матвиенко. Бессменным вокалистом музыкального коллектива по сей день является Николай Расторгуев.
В сентябре этого года вокруг личности Расторгуева разгорелся скандал. Артист нагрубил журналисту, который спросил музыканта о гонорарах. Расторгуев кинул фразу: «Не ваше собачье дело», чем вызвал бурную и неоднозначную реакцию со стороны аудитории. Позже Расторгуев защитился, назвав журналиста провокатором.
Концерт Доры
В Ярославле выступит представительница «кьют рока». Так называют творчество Доры ее фанаты. Концерт певицы пройдет в баре «Руки Вверх!» 9 декабря.
Дора (настоящее имя Дарья Шиханова) — российская певица, исполняющая поп-рок. В 2015 — 2018 артистка работала под псевдонимом Mental Affection. Популярность Дарье принесла ее песня «Дорадура», в 2020 году она выступила с ней на Первом канале в программе «Вечерний Ургант».
Недавно в квартиру к певице в Москве проник сталкер в костюме Человека-паука. С помощью альпинистского снаряжения он поднялся на этаж и нарисовал сердце на окне артистки.
Цены билетов на концерт Доры варьируются от 2,6 до 6 тысяч рублей.
Концерт Gayazovs Brothers
В столице Золотого кольца 13 декабря выступит музыкальная группа Gayazovs Brothers (16+). Концерт двух братьев пройдет в «Вознесенском» в 19 часов вечера.
Билетов на субботнее выступление еще много, стоимость варьируется от 2,5 до 7 тысяч рублей.
Gayazovs Brothers (стилизованное написание — GAYAZOV$ BROTHER$) — российский музыкальный дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых.
Популярность пришла к исполнителям благодаря трекам, занимающим высокие позиции в хитпарадах. Одни из самых известных композиций: «Малиновая лада», «Пошла жара», «Увезите меня на Дип-хаус».
Концерт Владимира Винокура
В Ярославль приедет с концертом (12+) народный артист России Владимир Винокур. Выступление пародиста планировалось 27 декабря в ДК им. Добрынина, однако из-за закрытия площадки сольник перенесли на начало 2026 года.
Концерт Винокура пройдет 13 января во Дворце молодежи. Билеты стоят от 1,5 до 2,8 тысячи рублей.
Владимир Винокур — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист и певец. Свою карьеру он начинал еще с выступлений в цирке на Цветном бульваре, там зародилось его знакомство с Юрием Никулиным. В 1977 году Винокур начал выступать самостоятельно как артист Московского государственного концертного объединения. С тех пор амплуа российского пародиста закрепилось за ним.
В 1989 Владимир Винокур получил звание народного артиста РСФСР. В этом же году артист создал Московский театр пародий (сейчас Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).
Концерт Вани Дмитриенко
7 декабря в Ярославле должен был выступить Ваня Дмитриенко (12+). Концерт молодого артиста планировался в баре «Руки Вверх!», билеты раскупили еще летом. Но за неделю до выступления организаторы сообщили о переносе.
Теперь концерт пройдет 13 февраля 2026 года в «Арена 2000». По данным на конец ноября, билеты стоят от 3,2 до 6 тысяч рулей.
Ваня Дмитриенко — российский певец и актер. Артист стал популярным после выхода своего трека «Венера — Юпитер» в 2020 году.
В настоящее время Дмитренко не лишен общественного интереса из-за отношений с актрисой Анной Пересильд. Любовный тандем двух молодых людей буквально взорвал все соцсети. 20-летний артист в одном из интервью подчеркивал «богемский» внутренний мир, чистоту и непорочность 16-летней Пересильд. Сейчас весь интернет следит за развитием отношений юных любовников.