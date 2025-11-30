Билеты смели еще летом! Кто из звезд приедет в Ярославль перед Новым годом: афиша концертов

Кто из звезд выступит в Ярославле в декабре Источник: Артём Устюжанин / E1.RU, MSK1.RU; Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В последний месяц 2025 года Ярославль станет центром притяжения для многих известных артистов. В этом материале мы собрали афишу концертов, которые пройдут в столице Золотого кольца в декабре. Смотрим, кто приедет в город перед Новым годом и во сколько обойдутся билеты на их выступления. Концерт Дельфина

Дельфин выступит в Ярославле Источник: Дельфин / Telegram

В Ярославле 5 декабря выступит музыкальный исполнитель Дельфин (16+). Концерт состоится в баре «Руки Вверх!». Артист подготовил для ярославцев большую сольную программу, в которой прозвучат как новые песни, так и старые хиты. Для зрителей также подготовят мультимедийное представление со световыми эффектами и необычным видеорядом. Билеты на концерт Дельфина уже начали раскупать. Стоимость разная, зависит от выбранной зоны в зале — от 2,7 до 6 тысяч рублей.

Билеты на концерт Дельфина стоят от 2,7 до 6 тысяч рублей Источник: «Яндекс. Афиша»

Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) — российский музыкант, автор песен и поэт. Был участником рэп-групп «Мальчишник» и «Дубовый Гаайъ», однако стал популярным благодаря сольному проекту «Дельфин». Музыкант экспериментирует с жанрами, создавая композиции на стыке инди-рока и хип-хопа.

Концерт Настасьи Самбурской

Актриса начала выступать с концертами в 2019 году Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В ярославском баре «Руки Вверх!» выступит популярная артистка Настасья Самбурская (16+). Концерт состоится в субботу 6 декабря.

Настасья Самбурская (настоящее имя Анастасия Терехова) — российская актриса театра и кино, певица и фотомодель. Широкую известность получила благодаря роли Кристины в телесериале «Универ. Новая общага» (16+) и «Универ. 10 лет спустя» (16+). В 2012 году актриса выпустила свой первый трек «Ты попал». Уже в 2016 Самбурская заключила контракт с популярным продюсером Виктором Дробышем. Однако их отношения закончились громкими судебными разбирательствами. Впервые на музыкальную сцену Самбурская вышла в 2019 году, с тех пор ездит по городам с концертной программой в жанре шансон.

Билеты на концерт артистки еще есть Источник: «Яндекс. Афиша»

Стоимость билетов на концерт артистки варьируется от 3 до 6 тысяч рублей. Концерт группы Любэ

Группа Любэ выступит в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославле 8 декабря состоится концерт российской рок-группы Любэ (6+). Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум». Стоимость билета на концерт группы варьируется от 7,5 до 10 тысяч рублей. Свободных мест осталось меньше 30, места быстро раскупили.

Почти все билеты на выступление Любэ раскуплены Источник: «Яндекс. Афиша»

«Любэ» — советская и российская рок-группа, основанная композитором Игорем Матвиенко. Бессменным вокалистом музыкального коллектива по сей день является Николай Расторгуев. В сентябре этого года вокруг личности Расторгуева разгорелся скандал. Артист нагрубил журналисту, который спросил музыканта о гонорарах. Расторгуев кинул фразу: «Не ваше собачье дело», чем вызвал бурную и неоднозначную реакцию со стороны аудитории. Позже Расторгуев защитился, назвав журналиста провокатором.

Концерт Доры

Дора выступит в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославле выступит представительница «кьют рока». Так называют творчество Доры ее фанаты. Концерт певицы пройдет в баре «Руки Вверх!» 9 декабря.

Дора (настоящее имя Дарья Шиханова) — российская певица, исполняющая поп-рок. В 2015 — 2018 артистка работала под псевдонимом Mental Affection. Популярность Дарье принесла ее песня «Дорадура», в 2020 году она выступила с ней на Первом канале в программе «Вечерний Ургант». Недавно в квартиру к певице в Москве проник сталкер в костюме Человека-паука. С помощью альпинистского снаряжения он поднялся на этаж и нарисовал сердце на окне артистки.

Цены билетов на концерт Доры варьируются от 2,6 до 6 тысяч рублей. Концерт Gayazovs Brothers

В Ярославле выступят Gayazovs Brothers Источник: Дарья Пона / 74.RU

В столице Золотого кольца 13 декабря выступит музыкальная группа Gayazovs Brothers (16+). Концерт двух братьев пройдет в «Вознесенском» в 19 часов вечера. Билетов на субботнее выступление еще много, стоимость варьируется от 2,5 до 7 тысяч рублей.

До концерта еще более трех недель Источник: «Афиша. Яндекс»

Gayazovs Brothers (стилизованное написание — GAYAZOV$ BROTHER$) — российский музыкальный дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. Популярность пришла к исполнителям благодаря трекам, занимающим высокие позиции в хитпарадах. Одни из самых известных композиций: «Малиновая лада», «Пошла жара», «Увезите меня на Дип-хаус».

Концерт Владимира Винокура

Народный артист выступит в Ярославле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославль приедет с концертом (12+) народный артист России Владимир Винокур. Выступление пародиста планировалось 27 декабря в ДК им. Добрынина, однако из-за закрытия площадки сольник перенесли на начало 2026 года. Концерт Винокура пройдет 13 января во Дворце молодежи. Билеты стоят от 1,5 до 2,8 тысячи рублей.

Владимир Винокур — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист и певец. Свою карьеру он начинал еще с выступлений в цирке на Цветном бульваре, там зародилось его знакомство с Юрием Никулиным. В 1977 году Винокур начал выступать самостоятельно как артист Московского государственного концертного объединения. С тех пор амплуа российского пародиста закрепилось за ним. В 1989 Владимир Винокур получил звание народного артиста РСФСР. В этом же году артист создал Московский театр пародий (сейчас Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).

Концерт Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко даст концерт в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

7 декабря в Ярославле должен был выступить Ваня Дмитриенко (12+). Концерт молодого артиста планировался в баре «Руки Вверх!», билеты раскупили еще летом. Но за неделю до выступления организаторы сообщили о переносе. Теперь концерт пройдет 13 февраля 2026 года в «Арена 2000». По данным на конец ноября, билеты стоят от 3,2 до 6 тысяч рулей.

Место на танцполе стоит 3,2 тысячи рублей Источник: «Яндекс Афиша»