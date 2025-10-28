«Я была не готова»: что скрывается за успехом 16-летней Анны Пересильд, которой пришлось рано повзрослеть

На премьеру «Алисы в Стране чудес» (6+) Анна пришла в белом платье с фатой — возможно, это был знак, что не за горами еще одно радостное событие Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К своим 16 годам Анна Пересильд успела построить блестящую карьеру в кино и стать постоянной участницей светской хроники. Поклонники активно обсуждают ее личную жизнь, а хейтеры не прочь покритиковать провокационные наряды с декольте и мини-юбками.

Почему хрупкая девушка предпочла работу обычному детству и что помогло ей добиться успеха — читайте в нашем материале.

«Я с самого детства находилась с людьми, которым было по 30–40 лет»

Анна родилась в 2009 году во время тайного романа ее мамы Юлии Пересильд с Алексеем Учителем. Несмотря на разницу в возрасте и то, что режиссер тогда был женат, Анна уверена, что родители любили друг друга.

— Был период, когда они были невероятно влюблены друг в друга. Я всегда ими восхищалась, я всегда чувствовала их любовь, — рассказывала в одном из интервью Анна.

Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девочка росла в окружении актеров и режиссеров, в атмосфере постоянных репетиций и съемок. Как вспоминает Пересильд, она часто проводила время со взрослыми. Она впитывала, о чём они разговаривают, и мечтала поскорее вырасти и быть не просто молчаливым слушателем, а участником дискуссий.

— Я с самого детства находилась с людьми, которым было по 30–40 лет. Ты слышишь, как они обсуждают фильмы и спектакли, — это обрабатывалось в моей голове и сохранялось, — отмечает Анна. — Я с самого детства на съемочных площадках, там все взрослые люди, как и в театре — я постоянно тусила вместе с мамой за кулисами.

При этом актерская карьера — не единственный вариант, который рассматривала для себя Анна. Она пробовала себя в балете, но изнурительные тренировки и диеты оказались ей не по плечу. Потом занялась пением и ходила на джазовый вокал, но и это осталось лишь хобби.

Родители поддерживали все начинания Пересильд, но услышать от нее «Я хочу быть актрисой» совсем не хотели. Они всячески оттягивали этот момент: отказывались от участия в рекламе, предлагали помечтать о чём-то еще, рассказывали о трудностях съемок. Однако что бы они ни делали, к 9 годам Анна захотела сниматься в кино.

Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фильмография Анны Пересильд началась с небольшого появления в фильме «Черновик» (12+), а уже через 4 года она играла главную роль в картине «Тибра» (18+), за которую получила приз на кинофестивале в Испании.

«Мне говорят: "Понятно, как ты всего достигла" »

Настоящая всероссийская слава пришла к Анне после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). На одном из фестивалей она познакомилась с режиссером Жорой Крыжовниковым, и тот пригласил ее на пробы.

Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместе с ролью Айгуль, которая сделала ее знаменитой на всю страну, Анна отхватила поток критики. После премьеры ее обвиняли в том, что она получила работу благодаря связям звездных родителей.

— Такое бывает, что мне говорят: «Понятно, как ты всего достигла». Я не буду скрывать, это всё равно неприятно, — признавалась Анна.

Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, Toomuch Production и «НМГ Студия», 2023 год

Пересильд досталось и за сюжет сериала. Зрителей возмутило, что она в 14 лет согласилась целоваться с 24-летним актером, а после этого играла сцену изнасилования. Против последнего долгое время выступал и сам отец Пересильд, но в какой-то момент принял желание дочери.

— Там не просто любовная линия. Трагическая история с изнасилованием, поэтому я был против. Мне кажется, это влияет на психику. Но решили, что для опыта работа с таким режиссером будет полезна, — поделился Учитель.

Анна признавалась, что не была готова к такой неожиданной славе. За ней постоянно следили, обсуждали и критиковали. Некоторые фанаты даже начали преследовать, из-за чего родители наняли ей охрану. Пересильд пришлось обратиться к психологу.

— Всем кажется, что успех — это очень просто. Но ты начинаешь нести ответственность за свои слова. Ну, я уже не считаю себя подростком из-за всего того, что я пережила. Я к популярности была не готова. Я очень боялась столкнуться со звездной болезнью, — переживала Анна.

Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После оглушительного успеха сериала Пересильд стала частым гостем на премьерах, премиях и светских тусовках. Каждый выход юной актрисы сопровождался бурным обсуждением в соцсетях — девушку критиковали за откровенные образы.

— Я позиционирую себя не как ребенка, а как девушку. В моих образах нет ничего прямо такого откровенного. Мне неинтересно выходить в том, в чём ходят подростки. Это мой выбор. И сколько бы они мне ни писали «ты не так выглядишь» — мне всё равно, — категорично заявляла Анна.

«Сердце разбито было»

В личной жизни актрисы бушуют совсем нешуточные страсти. Ее первый громкий роман случился с актером Ярославом Могильниковым. Они начали встречаться после съемок «Слова пацана», но отношения продлились лишь несколько месяцев. Анна тяжело пережила разрыв, публично делясь эмоциями в соцсетях.

Источник: yage_mudriy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Сердце разбито было. Но я тогда была в съемочном процессе и понимала, что это моя основная цель. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно, — изливала актриса душу своим подписчикам.

Вскоре пошли разговоры о ее романе с певцом Ваней Дмитриенко. Пересильд, которой тогда было 15 лет, парировала любые вопросы фразой «мы друзья». Как оказалось, дыма без огня не бывает: в октябре 2025 года влюбленные официально объявили себя парой. Любовь вспыхнула во время совместных съемок клипа «Цветаева», где они сыграли влюбленную пару.

— Он спросил, что мне нужно на площадке, я попросила арбуз. Тогда было 7 утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело, и где-то достал тайский арбуз в такое время… Я не знаю, как он это делает. Правда не знаю, — рассказала об ухаживаниях Анна.

По словам Дмитриенко, он был покорен Пересильд с первого взгляда и не мог поверить, что встретил такую открытую, искреннюю и простую девушку, ради которой хочется свернуть горы.

— Она сияющая, чиста абсолютно. «Богемская» такая очень в плане ее внутреннего мира. У нее совершенно нет ничего порочного, грязного. Я других таких не знаю, — признается Ваня.

Источник: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на постоянные съемки, загруженный график работы, сама Пересильд мечтает совсем не о славе и бескрайних богатствах.