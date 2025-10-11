Айза пишет завещание, а Макан собирает вещи в армию: звездные новости недели

Айза уже составила нотариальное распоряжение своим имуществом после смерти Источник: aizalovesam / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шеф-повар Константин Ивлев разводится уже во второй раз. Стало известно о новом кризисе в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Актер Павел Прилучный рассказал, как супруга Зепюр Брутян его изменила. Певица Анна Седокова похвасталась новым возлюбленным. Победительница «Мисс Россия — 2025» столкнулась с критикой после финала конкурса. Рэпер Макан (Андрей Косолапов) заявил, что готовится к службе в армии, а бывшая жена Гуфа Айза раскрыла подробности о своем завещании.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Ивлев расстался с молодой женой

На этой неделе российский шеф-повар Константин Ивлев шокировал поклонников новостью о разводе с молодой женой Валерией Куденковой. Со свадьбы пары прошло четыре года.

О размолвке в своих соцсетях сообщила Валерия. Новость об этом она сопроводила милым семейным снимком.

«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала Валерия.

Этот снимок выложила Валерия в своих соцсетях

Об отношениях Ивлева и Куденковой фанаты узнали в 2020 году, когда шеф-повар заявил на всю страну, что разводится с женой, с которой они 20 лет прожили в браке. После этого, спустя пару месяцев, он публично предложил Валерии выйти за него замуж.

С того времени в их семье не было слышно ни о каких недомолвках. На первый взгляд пара была счастлива. В браке с Куденковой Ивлев перешел на правильное питание и сбросил 30 килограммов.

Поклонники наслаждались семейными снимками пары и признаниями в любви. Однако в один из дней рождения Куденковой фанаты стали сомневаться, что между ней с шеф-поваром всё гладко.

Этот день рождения Валерия провела без Константина. Спустя время она отправилась в Париж в компании своих подруг.

Сам Ивлев ситуацию и подробности по поводу своего второго развода пока никак не комментирует. Возможно, пара выбрала «тихое», «цивилизованное» расставание без скандалов в СМИ.

Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Оксана Самойлова вновь подала на развод с Джиганом

Новость о разводе Ивлева не единственная на этой неделе. На днях стало известно о разводе рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

В этот раз на развод снова подала Самойлова. Карточка на сайте Мирового суда Москвы подтверждает эту информацию.

Кроме того, Джигана недавно заметили в одном из развлекательных заведений с симпатичной спутницей. Оксана никак не отреагировала на слухи. Позже она пожаловалась на то, что устала.

Модель и рэпер были вместе 15 лет, а 13 из них в браке. У них четверо детей — Ариела, Лея, Майя, Давид — и коза Мими, которую все воспринимают как члена семьи.

Подробности о семейных драмах и кризисах в отношениях в паре Джигана и Оксаны мы рассказывали здесь.

Источник: Городские медиа

Прилучный рассказал, как изменился после развода с Муцениеце в отношениях с Брутян

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись пять лет назад. Каждый из них обрел новое счастье и оба актера вновь создали другую семью.

Сейчас бывших супругов связывают лишь судебные разбирательства. Агата рассказывала, что причиной развода с Прилучным стали его алкогольная зависимость и агрессивное поведение.

Актриса признавалась, что тоже начала пить, чтобы справиться с ситуацией. Прилучный же отрицал эти обвинения, но позже признал, что иногда испытывает приступы гнева. Он заявил, что после встречи с Зепюр Брутян его поведение изменилось, и он стал более стабильным.

За всё время брака с Прилучным Зепюр и вправду пока ни разу на него не жаловалась. Судя по соцсетям и интервью, они с Павлом живут душа в душу и воспитывают общего сына Микаэля, родившегося в 2023 году.

Прилучный считает его умным и талантливым. Микаэль говорит на трех языках в 2,5 года.

С ними также периодически живет сын Павла от Агаты, Тимофей, который отлично ладит с новой семьей и часто ездит с ними отдыхать, передает Starhit.ru.

У Анны Седоковой появился возлюбленный

После смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, певица открыла сердце новым отношениям. Отметим, что баскетболист умер почти год назад.

На этой неделе Седокову заметили в компании мужчины в Москве на закрытой премии рестораторов «Плавно». Пара привлекла внимание окружающих из-за частых объятий и влюбленных взглядов друг на друга.

Источник: Starhit.ru

Во время мероприятия певица смущалась и просила не снимать ее вместе со спутником. Однако уже на следующий день решила признаться в сторис в своих соцсетях, что парень у нее все-таки есть.



Новым избранником Седоковой подозревают 37-летнего Андрея Гавриленко. Однако сам он опровергает разговоры о романе с Анной и называет вечер, проведенный вместе, дружеской встречей.

«Я с большим уважением отношусь к Анне — мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод», — рассказал мужчина изданию Super.

Он подчеркнул, что между ним и певицей нет романтических отношений. Они просто хорошо общаются и Гавриленко не хочет искать в этом общении скрытый смысл.

До сих пор остается загадкой, кого же все-таки Анна имела в виду, когда призналась, что у нее есть парень.

На мисс Россию — 2025 обрушились с критикой

Финал конкурса «Мисс Россия — 2025» прошел 4 октября, но споры о победительнице продолжались всю неделю.

Жюри присудило корону 22-летней Анастасии Вензе из Московской области, которая получила главный приз — миллион рублей и право представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре.

Мало кто поверил, что красота Анастасии — это подарок природы

Корона повторяет цвета российского триколора

Однако Анна Линникова, мисс Россия — 2022, выразила недовольство, отметив, что ей больше понравилась вице-мисс Алёна Лесняк из Керчи. Она раскритиковала интеллектуальный уровень конкурса и не верит в успех Анастасии на международной арене.

Другие участницы и организаторы также поддержали Лесняк. Виктория Боня, хотя и признала красоту Анастасии, но выразила разочарование, что в конкурсе не участвуют девушки без косметологических вмешательств.

Новой мисс Россия стала 22-летняя студентка медвуза из Подмосковья Анастасия Венза

Тем не менее многие зрители и подписчики поддержали победительницу, считая критику завистью.

Источник: Городские медиа

Макан пакует вещи в армию

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) заявил, что получил повестку от военкомата на 15 октября и готовится к службе в армии. Об этом он написал в своих соцсетях.



Он уже наведался в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медкомиссию и теперь должен явиться в распределительный пункт.

По данным Telegram-канала Mash, Макана могут направить в элитный Семёновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный. Известно, что у рэпера категория годности «А» — это значит, что он может попасть хоть в ВДВ, хоть на флот.

Источники Mash отмечают, что если музыкант выскажет пожелание по роду войск, военкомат, скорее всего, пойдет ему навстречу.

Айза раскрыла подробности о своем завещании

Среди звезд в последнее время стал популярен тренд на составление завещаний. Причем некоторые делают это весьма заранее.

Эту идею уже поддержала блогерша Ида Галич. На одном из шоу она поделилась, что уже составила завещание. Документ она подготовила еще до рождения второго ребенка. Пока что в нем указан только первый ее сын.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна тоже решила не отставать от трендов и составила нотариальное распоряжение своим имуществом после смерти.

«Я согласна с трендом на составление завещания в молодом возрасте. Я его написала еще семь лет назад. Сейчас добавляю туда разные пункты по мере появления новых проектов или недвижимости», — рассказала Айза «Абзацу».